Ubisoft tillkännager sina första spel till PS5 och Xbox Scarlett

Ubisofts Gods and Monsters tillkännagavs under E3 2019 och förväntas släppas nästa år.

Även om vi redan har fått några titlar bekräftade för de kommande PS5 och Xbox Scarlett, som bland annat Halo Infinite på Xbox-sidan samt titlar som GTA 6 och Cyberpunk 2077, har vi inte fått några officiella tillkännagivanden om vilka spel som kommer att finnas tillgängliga vid spelkonsolernas utgivning i slutet av 2020.

Nu har Ubisoft gått ut och berättat om sina planer att släppa ett antal nuvarande titlar till den nya generationen av spelkonsoler.

Det var Ubisofts VD Yves Guillemot som berättade detta för investerare i ett möte tidigare under veckan och klargjorde att Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine och Gods and Monsters kommer att släppas till PS5 och Xbox Scarlett, samt till nuvarande konsoler. Ytterligare två titlar nämndes, men namngavs ej.

Något som är intressant är att alla de tre namngivna titlarna fått sina planerade lanseringar framskjutna till nästa räkenskapsår, som börjar i april 2020. Detta är något som innebär att vi kan få se utgivningar till den nuvarande och den nya generationen av spelkonsoler samtidigt eller bara med några månaders mellanrum.

Gaming utan gränser

Att släppa titlar över olika konsolplattformar, även inom samma Xbox- och PlayStation-ekosystem, är alltid ett smart drag från utvecklare för att kunna nå ut till en bredare publik.

Även om intresset kommer att vara stort för de ny spelkonsolerna när de släpps nästa år, kommer inte alla spelare köpa en direkt. Att släppa spel till både den gamla och nya generationen samtidigt säkerställer alltså att spelare som inte vill eller inte har råd att köpa någon av de nya spelkonsolerna, inte behöver uppgradera sin hårdvara för att kunna testa de nya spelen.

Ubisoft har dessutom uttryckt en önskan om att introducera crossplay till alla sina PvP-spel, något som folk förmodligen börjar förvänta sig i allt större grad, efter att crossplay blivit tillgängligt för titlar som Fortnite och Minecraft.

Via IGN