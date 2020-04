GTA 6: Alla de senaste nyheterna och ryktena om Grand Theft Auto 6

Red Dead Redemption 2 är nästan ett år gammalt nu och det har gått hela sex år sedan Rockstar Games lanserade Grand Theft Auto 5. Betyder det att vi kan förvänta oss att se ett nytt spel i Grand Theft Auto-franchisen snart, i form av GTA 6?

Det korta svaret är: Ingen vet. Trots alla möjliga rykten (som du kan läsa om nedan), har vi inte fått några officiella detaljer om GTA 6 från teamet på Rockstar Games, men det betyder nödvändigtvis inte att de inte kommer att släppa något snart.

Uppdatering: Det har varit ganska tyst med nyheter och rykten kring det kommande GTA 6 och det senaste vi fått höra tyder på att det kan dröja länge innan vi får se spelet släppas. Utvecklaren har nämligen gått ut och sagt att de har många spännande nyheter framför sig, men jobbar enligt en tidsram som sträcker sig över flera år. Det innebär att vi nödvändigtvis inte kommer att få se en stor AAA-titel från utvecklaren varje år, då de vill fokusera på att få sina spel så nära perfektion som möjligt och låta det ta den tid som krävs. Vi förväntade oss ändå inte en utgivning under 2020, med tanke på att den nya konsolgenerationen är precis runt hörnet, men vi håller tummarna för att det inte kommer dröja alltför länge innan vi får möjlighet att prova på nästa GTA-titel.

Hur kan vi vara så säkra på nästa drag från Rockstar? Tja, Grand Theft Auto 5 blev en av de mest framgångsrika spelutgivningarna i världen och även om en mängd spelare fortfarande har roligt i GTA Online, har det gått nästan sex år sedan spelets lansering. Något som borde innebära att en uppföljare bara är några få år (eller mindre) borta.

Trots att många av de senaste ryktena hävdar det, tror vi inte att vi kommer att få se en GTA 6-utgivning under 2019. Efter ett falskt utgivningsdatum som spreds runt på nätet i form av pop-up-annonser, gick Rockstar ut för att informera sina fans att de inte kommer att släppa spelet under året.

Detaljerna må vara få för tillfället, men det hindrar oss inte från att samla ihop det bästa skvallret, ryktena och allt vi fått reda på om spelet hittills för dig att läsa.

Här följer allt vi vet om GTA 6.

Kolla in vår video om GTA VI nedan: Förutsägelser om karaktärer, platser, handling och GTA Online.

Snabba fakta

Vad är det? Den efterlängtade efterföljaren i Grand Theft Auto-serien.

Den efterlängtade efterföljaren i Grand Theft Auto-serien. När kommer det? Det är det största mysteriet just nu (men vi är ganska säkra på att det inte kommer att bli under 2019).

Det är det största mysteriet just nu (men vi är ganska säkra på att det inte kommer att bli under 2019). Kommer det till PC? Både GTA 4 och 5 släpptes till PC (så småningom), så vi håller tummarna.

GTA 6 - utgivningsdatum: När kan jag spela det?

Red Dead Redemption 2 har varit ute i nästan ett helt år nu, något som får oss att hoppas på att ett tillkännagivande av GTA 6 inte är allt för långt borta - även om vi förmodligen kommer behöva vänta ett tag på att få spela det.

Enligt vissa rapporter kan vi bli tvungna att vänta till 2020 för nästa Grand Theft Auto, något som känns vettigt. Rockstar har stöttat GTA Online (flerspelarläget i GTA 5) med regelbundna innehållsuppdateringar sedan spelets lansering under september 2013. Rockstar har dessutom haft fullt upp under det senaste året med att få Red Dead Online att fungera snabbt och smidigt.

Enligt en trovärdig analytiker inom branschen, Michael Pachter, kan spelet vara så långt borta som 2022. I en intervju med Gaming Bolt, sade Pachter att han tror på ett tillkännagivande under 2020, med ett utgivningsdatum under 2021 som det bästa tänkbara scenariot. Medan ett tillkännagivande under 2021 och ett utgivningsdatum 2022 eller senare känns mer sannolikt.

Att förvänta sig några officiella nyheter kring GTA 6 inom en nära framtid är alltså ganska optimistiskt. Vi gissar på att det nya spelet kommer att följa i föregångarens fotspår, som släpptes precis i slutet av den dåvarande generationen och överlappade bra med den nya generationen, för en så stor spelarbas som möjligt.

Med tanke på att de nya Xbox- och PS5-konsolerna är precis runt hörnet, känns det sannolikt att detta är Rockstars plan.

GTA 6 - trailer: När kan jag titta på en?

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

Grejen med Rockstar Games är att de är en oerhört hemlighetsfull spelutgivare. Inga trailers eller liknande släpps för tidigt från den studion, om ingen klantar till sig rejält.

Titta bara på vad Rockstar gjorde med både GTA 5 och Red Dead Redemption 2. De hintade om ett tillkännagivande i några dagar innan de släppte sina allra första trailers för spelen.

Du kommer garanterat att få reda på om någon trailer släpps till GTA 6, då internet förmodligen kommer att explodera - men förvänta dig som sagt inte att se någon snart.

GTA 6 - nyheter och rykten: Vad vet vi hittills?

Nedan har vi samlat alla de senaste läckorna och ryktena som kan ge ledtrådar om när GTA 6 kan komma att lanseras - och vad vi förväntar oss att se från det nya spelet. Du bör som alltid ta dessa detaljer med en nypa salt - vissa är gamla, vissa är från numera raderade källor och andra kan helt enkelt komma från lite för ivriga fans som hoppas på för mycket.

Senaste ryktet: Edinburgh Rockstar HQ

Det senaste ryktet som kan tyda på att GTA 6 är på väg kommer från hemsidan Edinburgh Live. Enligt teamet där, har Rockstars högkvarter i Edinburgh nyligen tagit ned sina Red Dead Redemption 2-banderoller. Vi vet att det knappast är bevis på något, men vad kommer att ersätta dem? Kan det vara ett annat spel, en omdesign eller kanske bara att teamet vill släppa in lite mer naturligt ljus?

Project Americas

Ännu en dag och ännu en Grand Theft Auto 6-läcka (via GamesRadar) har dykt upp, men vi rekommenderar att du tar det hela med en nypa salt då det tidigare inlägget på Reddit nu raderats. Det är dock värt att notera att vissa saker som nämns i denna läcka stämmer överens med tidigare rykten, men detta är bekräftar egentligen ingenting och vi kan inte vara säkra på vad spelet kommer att bjuda på förrän Rockstar själva går ut med ett tillkännagivande.

Det är fortfarande roligt att se diskussioner kring vad det framtida tillskottet i Grand Theft Auto-franchisen kan komma att bjuda på. Enligt Reddit-användaren bakom läckan, har spelet (känt som Project Americas) varit under produktion sedan 2015, även om det lades åt sidan under tiden som Red Dead Redemption 2 låg i fokus. GTA 6 kommer att vara ett expansivt spel som utspelar sig över flera decennier (1970- till 1980-talet) och platser (varav en är Vice City, en annan Liberty City och ytterligare en fiktiv stad baserad på Rio de Janerio).

Spelet kommer tydligen att fokusera på en spelbar huvudperson vid namn Ricardo och hans story som en drogbaron på uppgång, med stark inspiration från Netflix-serien Narcos. Till att börja med kommer handlingen att berättas genom kapitel, med starkt fokus på de visuella förändringarna i tiden i takt med att handlingen fortskrider. Läckan nämnde inte något uppskattat utgivningsdatum, men nämnde åtminstone att planen är att släppa spelet enbart för nästa generation.

Även om det är osannolikt att den här rapporten är sann (till och med trådskaparen nämnde att spelet för närvarande är i en pre-alfa-status, något som innebär att saker och ting med största sannolikhet kommer att ändras), men det betyder inte att vissa delar faktiskt stämmer. Speciellt en utgivning inför nästa generation verkar sannolikt.

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019

Ytterligare en läcka?

Det här är definitivt en läcka du bör ta med en stor nypa salt, men enligt en ny läcka, kommer Grand Theft Auto 6 att återvända till ett flertal av fansens tidigare favoritplatser, hämta inspiration från Red Dead Redemption 2 och kommer inte att släppas till nuvarande spelkonsoler. Det är åtminstone enligt ett anonymt inlägg som laddades upp på Pastebin och som sedan dess har raderats.

Enligt inlägget, kommer GTA 6 låta spelare att resa mellan ett flertal stora städer inklusive Liberty City och Vice City. Trådskaparen hävdade även att du kommer att börja spela som en liten knarklangare, innan du går med i ett ökänt gäng och försöker klara dig bland de högsta hönsen.

I inlägget hävdas det dessutom att Rockstar avvaktar för att se hur den nya generationen av spelkonsoler säljer (PS5 och Xbox Two), då GTA 6 inte skulle släppas på PlayStation 4 eller Xbox One på grund av minnesbegränsningar. Den anonyma användaren hävdade även att GTA 6 kommer att bjuda på båda de stora städerna, tillsammans med en mängd motorvägar och Blaine County-liknande landsbygder.

I inlägget hävdades det även att, trots att spelet kommer att utspela sig i en bestämd tidsera, kommer det även att innehålla flashbacks mellan uppdrag och Red Dead Redemption 2-liknande dialoger som kommer att implementera Greet/Antagonise-formatet.

Även om vi redan fått se en hel del läckor kring platserna i spelet, har det anonyma Pastebin-inlägget backats upp av en Rockstar Games QA-testare på Glassdoor, något som sedan dess har tagit bort. Inlägget lämnade även ett kryptiskt meddelande, där den första bokstaven i varje mening blir till "GTA6LSVCLC". Detta kan vara en hint om de eventuella platserna i Grand Theft Auto 6: Los Santos, Vice City och Liberty City.

Funderar du på hur dessa platser hade sett ut tillsammans på en karta? Den grafiska designern RealityDesign laddade upp en konceptbild på GTA Forums, som visar upp hur kartan potentiellt kan se ut. Kolla in den nedan:

Nya anställningar

Det här är väldigt långsökt, men Rockstar har sökt efter nya anställda till en mängd programmeringspositioner. Vi hoppas på att detta är ett tecken på att de förbereder sig för att komma igång på allvar med spelets utveckling, men det är förmodligen mest ett önsketänkande.

The Know-rapporten om Vice City

Det största Grand Theft Auto 6-ryktet hittills kom från YouTube-kanalen The Know. De hävdade att en insiderkälla hade berättat att GTA 6 kommer att släppas under 2021-2022 och håller på att utvecklas under kodnamnet Project Americas.

Anledningen till detta kodnamn är tydligen att spelare kommer att kunna flyga mellan USA och Sydamerika i spelet, även om större delen av spelet kommer att utspela sig i den förstnämnda. Detta i kombination med källans påstående om att spelet till största del kommer att utspela sig i Vice City (Rockstars version av Miami), föreslår att spelet kan ha ett fokus på knarklangning, något som i sin tur kan ha hämtat inspiration från populära TV-serier och filmer som Narcos och Tom Cruises Made in America. Speciellt om Rockstar bestämt sig för att spelet ska utspela sig under 1980-talet.

Utan några officiella kommentarer från Rockstar, förblir dessa rykten dock ingenting mer än ... Tja, rykten. De målar dock upp en intressant bild, som förmodligen kommer gå hem hos många fans av serien och deras förkärlek till Vice City.

GTA 6 är definitivt på väg och har redan sina grundidéer

Vad vi vet är att en rad olika idéer redan testas för GTA 6, även om de bara är i sina tidiga utvecklingsstadier. Rockstar-chefen Leslie Benzies hintade om spelet i en intervju med tidningen Develop redan under 2013.

"Vi vet inte exakt hur GTA 6 kommer att se ut, men vi har några idéer", sade Benzies i intervjun.

Okej, det är inte jättemycket att gå på, men det är åtminstone lite konkret information direkt från källan.

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

Benzies fortsatte att prata lite om vilka idéer det snackades om hos Rockstar.

"Vi har en mängd olika idéer som vi vill göra", tillade han. "Vi kommer se till att välja rätt".

"Grundidéerna kommer först. Sedan blir nästa fråga var spelet kommer att utspela sig. Det formar i sin tur uppdragen: Du gör exempelvis andra saker i LA än i New York eller Miami".

"Kartan och handlingen bearbetas fram tillsammans och uppdragen baseras sedan runtom handlingen".

Det känns skönt att höra att Rockstar har så många idéer på vad de vill göra med GTA 6. Vi hoppas bara på att de lyckas sortera dem till ett organiserat och sammanhängande spel.

GTA 6 - kartan: Var kommer GTA 6 att utspela sig?

Även om vi inte fått några konkreta rapporter ännu, tyder alla rykten och allt skvaller kring kartan i GTA 6 på att den kommer att vara enorm.

Vi snackar inte ens enorm storstad här, utan eventuellt en karta som är i storlek med hela USA.

Vissa rykten tyder på att GTA 6 kan täcka hela USA, med något slags teleporteringssystem som minskar ned på restiden mellan olika städer.

Det finns även några riktigt spännande rykten om att Rockstar Games planerar ett 70-tals tema för sitt nya spel, så det kan hända att vi får se en mängd utsvängda brallor och discokulor.

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

Det finns ytterligare ett rykte som backas upp allt mer, som hävdar att GTA 6 kommer att utspela sig lite närmare Rockstar Games brittiska hem - nämligen i London.

Rapporterna kring detta började faktiskt med en kommentar från Rockstar Games medgrundare, Dan Houser:

"För tillfället känns GTA:s DNA som en blandning av nutida, amerikanska och engelskspråkiga miljöer. Det är vad serien har varit hittills, men det behöver nödvändigtvis inte begränsa spelserien till just dessa miljöer. Det är bara vad vi valt att köra på hittills".

Rockstar Games-källorna antyder att London är den enda plats utanför USA som det går snack om för en eventuell GTA-miljö.

Enligt oss känns ändå en tur tillbaka till Vice City troligare och det är dessutom något som hade stämt bra överens med de tidigare nämnda ryktena. En ny rapport från The Know föreslår att en resa tillbaka till Vice City på 80-talet faktiskt redan är i verket och att spelare via uppdragen i spelet kommer att kunna utforska uppgången av droger under den tiden. Enligt dessa rykten kommer spelare att resa mellan Vice City och Sydamerika, något som kan resultera i en väldigt intressant och helt ny typ av karta.

GTA 3-trilogin utspelade sig över tre olika platser: Liberty City, Vice City och San Andreas. Detta speglade de ursprungliga Grand Theft Auto Game, som också utspelade sig över samma platser.

De senaste Grand Theft Auto-spelen, GTA 4 och GTA 5, har än så länge utspelat sig i Liberty City respektive San Andreas, något som innebär att Vice City är den enda plats som ännu inte utforskats i senare spel.

Den enda frågan är nu om Rockstar Games kommer att känna sig tillräckligt frestade för att slutföra uppsättningen.

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

GTA 6 - rykten

En kvinnlig huvudroll

Vid frågan om en eventuell kvinnlig huvudroll för GTA 5, istället för tre manliga hjältar (eller antihjältar), svarade Rockstar Games' medgrundare och huvudförfattare, Dan Houser, i en intervju med The Guardian under 2013 att en kvinnlig huvudroll inte var något planerat ännu, men att detta inte var något avsiktligt.

"Vi tänkte inte riktigt på det den här gången", sade Houser. "Det betyder dock inte att vi inte kan tänka oss det eller inte kommer att göra det. Gruppen karaktärer vi håller på med just nu är bara något vi kom på. Det var inte "vi har X, så nu behöver vi Z". Vi försökte inte bocka av någon checklista - jag tror inte att det ger något som känns varken trovärdigt eller engagerande".

"Kan vi göra ett spel med en kvinnlig huvudroll i framtiden? Absolut. Vi har bara inte hittat rätt spel för det ännu, men det är en av sakerna vi alltid har i åtanke".

"Det kändes inte som rätt val för det här spelet, men kan definitivt passa för ett spel i framtiden - med rätt teman hade det kunnat bli fantastiskt. För GTA 5, var detta dock det första som kom upp. Dessa var karaktärerna som bäst skulle skildra de teman vi hade i åtanke".

Sannolikhet: Stor. Fans har sedan länge efterfrågat en kvinnlig hjälte i ett Grand Theft Auto-spel och det hade varit en välkommen paus från alla de mördade prostituerade.

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

Eva Mendez och Ryan Gosling

Ryktena om en kvinnlig huvudroll är riktigt spännande, men vi har även fått höra mer. Eva Mendez ligger tydligen högst upp på Rockstar Games' lista för att spela just den rollen. Det är dock inte allt - det verkar även finnas en manlig huvudroll som kan komma att spelas av Ryan Gosling, som råkar vara Eva Mendez make i verkligheten.

Sannolikhet: Tvivelaktigt. GTA är en enorm spelfranchise som är oerhört känd, speciellt utanför spelindustrin, så det finns en möjlighet att några stora namn kan vara involverade, men trots det är vi inte övertygade.

Fullt stöd för virtuell verklighet

Ett annat rykte kring GTA 6 har att göra med virtuell verklighet och enligt snacket som går runt online, kommer du eventuellt kunna spela igenom hela GTA 6 i VR. Det har inte nämnts något om vilka specifika VR-headset som kommer att ha stöd för spelet, men eftersom detta med största sannolikhet bara är ett rykte, lägger vi inte allt för mycket energi på det ännu.

Sannolikhet: Tvivelaktigt. GTA 6 kan ha stöd för särskilda VR-delar, men det hade varit galet om hela spelet hade haft stöd för virtuell verklighet. Om vi inte får se enorma framsteg inom virtuell verklighet innan spelet släpps, hade nog en komplett GTA-upplevelse i VR inneburit ett tufft test som de flesta förmodligen inte klarat av. GTA:s snabba, actionfyllda och långa spelsessioner i VR (åtminstone i sin nuvarande form) hade helt enkelt inte fungerat.

Grand Theft Auto (Bild: Rockstar Games)

Tidsresor eller andra futuristiska tvister

Eftersom det går snack om en riktigt stor karta för GTA 6, har det även dykt upp några rykten om eventuella tidsresor, som skulle komma att bli en stor del av spelet. Ja, på riktigt.

Det här är inte Saints Row vi snackar om, men tydligen kan det alltså finnas en futuristisk tvist i GTA 6.

Enligt en rapport från ChristianToday kommer spelet att ge spelare ett "smakprov på tidsresor" där blixtsnabb teleportering är möjlig.

Sannolikhet: Helt befängt. Det finns galna sidouppdrag för detta i GTA-spelen, men att ha med tidsresande som en huvudmekanik i spelet är helt enkelt inte Rockstars stil. ChristianToday har inte heller några bilder, källor eller någon annan typ av bevis, något som gör oss ännu mer skeptiska.



Spela antingen som en polis eller kriminell

Spelare kommer potentiellt få möjligheten att välja att spela genom handlingen antingen som en polis eller brottsling. Om GTA 6 skulle bjuda på flera huvudroller i stil med GTA 5, hade åtminstone en av de spelbara karaktärerna kunnat vara en polis.

Sannolikhet: Stor. Vi kan verkligen se detta fungera, speciellt med tanke på den potentiella förödelse som kan uppstå om du väljer att spela en karaktär i stil med Trevor hälften av tiden och som en polis den andra.

(Bilder: Rockstar Games)