Ubisoft julkisti yhtiön ensimmäisen seuraavan sukupolven pelin PS5:lle ja Xbox Scarlettille

Ubisoftin Gods and Monsters julkistettiin E3 2019:ssä

Vaikka olemme saaneet kuulla muutamista seuraavan sukupolven PlayStation 5:lle ja Xbox Scarlettille saapuvista peleistä, kuten Halo Infinitestä, sekä jokusesta vahvasta ehdokkaasta GTA 6:n ja Cyberpunk 2077:n suhteen, emme tiedä kovinkaan montaa peliä, joita pääsemme pelaamaan heti uusien konsoleiden julkaisussa.

Ubisoft on kuitenkin paljastanut suunnitelmansa tuoda jokusen nykyisen sukupolven pelin myös seuraavaan.

Yhtiön toimitusjohtaja Yves Guillemot paljasti sijoittajille pitämässään tilaisuudessa, että ainakin Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine ja Gods and Monsters julkaistaan nykyisten konsoleiden lisäksi myös PS5:lle ja Xbox Scarlettille. Guillemot mainitsi myös kaksi muuta nimikettä, mutta ei paljastanut näiden nimiä.

Mielenkiintoisena seikkana kaikkien mainittujen kolmen pelin julkaisua siirrettiin seuraavaan tilikauteen, joka käynnistyy huhtikuussa 2020. Saatamme siis nähdä nykyisen ja seuraavan sukupolven julkaisut samanaikaisesti, tai ainakin vain pienin viivein.

Pelit ilman rajoja

Useille alustoille julkaisu on usein kehittäjien tapa saavuttaa mahdollisimman laaja pelaajakanta omille peleilleen, ja tämä koskee myös konsoleiden oman ekosysteemin sisällä olevia alustoja uuden ja vanhan sukupolven välillä.

Sillä vaikka seuraavan sukupolven konsolit keräisivät loppuvuodesta 2020 paljon kiinnostusta pelaajilta, kaikki eivät ole aikeissa hypätä uuden kelkkaan välittömästi. Siten pelin julkaisu nykyisille ja seuraavan sukupolven konsoleille takaa sen, että kaikki pelaajat saavat mahdollisuuden pelata uutta peliä.

Ubisoft on lisäksi paljastanut aikeensa tuoda yhtiön omiin verkkopeleihin alustojen välisen pelituen, joka on alkanut viime aikoina kasvattaa suosiotaan. Alustarajat rikkovia pelejä ovat muun muassa valtavan suositut Fortnite ja Minecraft sekä vastikaan julkaistu Call of Duty: Modern Warfare.

Lähde: IGN