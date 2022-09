God of War Ragnarök-trailer visar att Fenrisulven kan vara en kompis

God of War Ragnarök var den sista actionfyllda trailern att visas upp under PlayStation State of Play-presentationen.

Om du har varit sugen på fler God of War Ragnarök-nyheter (opens in new tab), och tycker att det har varit tyst lite för länge, så borde den senaste State of Play-presentationen vara ett bra plåster på såret.

Ända sedan God of War (2018) (opens in new tab) slutade på ett sätt som satte scenen för en uppföljare har vi väntat ivrigt på God of War Ragnarök. Detta är utan tvekan en av de mest efterlängtade titlarna för PS5 (opens in new tab) just nu. Det är bara ett par månader kvar tills det hela brakar lös den 9 november och nu har Sony valt att servera oss en helt ny trailer, som visar upp lite mer av historien.

I den här actionspäckade trailern får vi glimtar av ett allt mer sprucket förhållande mellan Kratos och hans son Atreus, men också fler bilder av Fenrir, som verkar vara duons följeslagare. En trailer som släpptes i juli antydde att de två skulle behöva slåss mot vargen, men den här nya trailern ger oss en glimt av en helt annan typ av relation.

När vi först såg trailern från i somras (opens in new tab) fick en av våra redaktörer på det brittiska kontoret intrycket att Sony Santa Monica kanske försöker leka runt lite med de nordiska myterna som Ragnarök härstammar från. Fenrir är som bekant Lokes barn och borde alltså ha en bra relation till sin far, men i videon verkade det som om vargen uteslutande skulle vara en antagonist. Den nya trailern ger en lite mer nyanserad bild av förhållandet.

Ny kontroller med nordisk mytologi

En ny Limited Edition DualSense-kontroller presenterades också i samband med God of War Ragnarök-trailern, med två vargar som ylar mot himlen placerade i mitten av fronten och med blå detaljer på vardera sidan (under d-pad och kontrollerknapparna.)

God of War Ragnarök-kontrollern lanseras tillsammans med spelet den 9 november. Det är synd att DualSense Edge (opens in new tab) inte kommer förrän tidigast nästa år, eftersom vi gärna velat se hur de två vargarna hade sett ut på Sonys premium PS5-kontroller.