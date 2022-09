The Witcher 4 kommer att bli det första spelet i "Witcher-saga nummer två"

CD Projekt RED har planer på att utveckla flera nya Witcher-spel efter The Witcher 4 (opens in new tab). Det pratas tydligen om en utökning av serien med en helt ny saga.

I en presentation angående The Witcher 4 som gjordes under det senaste investerarmötet (opens in new tab) för CD Projekt RED, lade företagets VD Adam Kiciński fram studions planer för den väletablerade spelserien. Trots att företaget är på god väg är utvecklingen av nästa Witcher-spel fortfarande i sina tidiga skeden, men uppföljare planeras redan.

"Det kommer att bli en ny saga", säger Kiciński. "Nu är vi i förproduktion av det första spelet i sagan, men vi har mer än ett spel i åtanke. Den första sagan bestod av tre titlar, så nu överväger vi mer än ett spel.”

Saga nummer två

(Image credit: CD Projekt Red)

När The Witcher 4 tillkännagavs (opens in new tab) bekräftade CD Projekt RED att spelet skulle markera starten på "en ny saga i spelserien". Kommentarerna från Kiciński speglar vad vi fått höra tidigare, men ger oss en inblick i hur den nya sagan kommer att utvecklas.

Snarare än att bara bestå av ett nytt spel med flera expansionspaket, eller ett nytt huvudspel med flera små titlar vid sidan om, verkar det som att den nya sagan kommer att innehålla flera huvudspel i serien. Eftersom Kiciński jämför den kommande Witcher-sagan med den första är det inte otänkbart att en ny trilogi är på väg.

Det är fortfarande tidigt i processen, men det finns mycket som tyder på att CD Projekt RED kommer att välja att köra på en ny trilogi och åtminstone en pusselbit är på plats (opens in new tab). Teaserbilden som släpptes i samband med tillkännagivandet av The Witcher 4 visar en medaljong begravd i snön. Det är inte vilken medaljong som helst, förstås, utan ett halsband format som ett lodjur - vilket i stort sett bekräftar att det kommande spelet kommer att fokusera på en helt ny Witcher-skola.



I en annan del av investerarmötet upprepades det att The Witcher 4 kommer att använda Unreal Engine 5, istället för CD Projekt REDs egenproducerade REDengine (som bland annat användes i Cyberpunk 2077 (opens in new tab)). Speldesignern Jason Slama har sagt att teamet bestämde sig för att flytta produktionen till Epics berömda toppmodell efter att ha blivit imponerade av demonstrationerna av den nya spelmotorn (opens in new tab).

Även om det antagligen är flera år kvar tills The Witcher 4 lanseras, behöver du inte sitta still och rulla tummarna av den anledningen. Om du vill jaga monster i en östeuropeisk miljö redan nu kan du exempelvis njuta av Gwent: Rogue Mage (opens in new tab), det digitala kortspelet som lanserades tidigare i år. Under 2022 kommer dessutom en uppgraderad version av klassikern The Witcher 3 (opens in new tab) bli tillgänglig för både PS5 (opens in new tab), Xbox Series X (opens in new tab)|S och PC.