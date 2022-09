«God of War Ragnarök»-trailer viser Fenrisulven også kan være en kompis

Har du vært sulten på mer «God of War Ragnarök»-nyheter, og synes det har vært stille litt for lenge, så bør den seneste State of Play-presentasjonen være et godt nok plaster på såret.



Helt siden «God of War» (2018) avsluttet på en måte som la opp til en oppfølger, har fingrene våre klødd etter «God of War Ragnarök». Dette er uten tvil en av de aller mest etterlengtede titlene til PS5 akkurat nå. Det er bare et par måneder igjen til det hele braker løs den 9. november, og i den anledning har Sony valgt å servere oss en helt ny trailer, som viser frem litt mer av historien.



I denne actionfylte traileren får bivåne et stadig mer kranglevorent forhold mellom Kratos og sønnen Atreus, men også flere bilder av Fenrir, som ser ut til å være kompanjongen til den gudbenådede duoen. En trailer som ble lansert i juli ymtet om at de to ville måtte slåss mot ulven over alle ulver, men denne nye traileren gir oss et innblikk i en helt annen type forhold.

Da vi først så traileren fra i sommer fikk en av våre redaktører på det britiske kontoret inntrykket av at Sony Santa Monica kanskje prøver å leke litt med de nordiske mytene Ragnarök stammer fra. Fenrir er, som kjent, barn av Loke, og burde således ha et greit forhold til faren, men i videoen virket det som om ulven utelukkende ville være en antagonist. Den nye traileren gir et litt mer nyansert bilde av forholdet.

Ny kontroller med nordisk mytologi

En ny Limited Edition DualSense-kontroller ble også avslørt samtidig med «God of War Ragnarök»-traileren, med to ulver ulende mot himmelen plassert midt på fronten, og med blå detaljer på hver side (under d-paden og kontrollerknappene.)



«God of War Ragnarök»-kontrolleren lanseres sammen med spillet den 9. november. Det er synd at ikke DualSense Edge kommer før tidligst neste år, siden vi gjerne skulle ha sett hvordan de to ulvene så ut på Sonys premium-kontroller til PS5.