«The Witcher 4» kommer til å være det første spillet i en «Witcher-saga nummer to»

CD Projekt RED har planer om å utvikle flere nye Witcher-spill etter «The Witcher 4». Nå skal det være snakk om en utvidelse av serien med en helt ny saga.



I en presentasjon vedrørende «The Witcher 4», som ble fremført under CD Projekt REDs seneste investormøte (opens in new tab), la administrerende direktør Adam Kiciński frem studioets planer for den veletablerte spillserien. Selv om selskapet er godt i gang er det neste Witcher-spillet er fortsatt tidlig i prosessen, men allerede nå planlegges det oppfølgere.



«Det blir en ny saga», sier Kiciński. «Nå er vi i førproduksjon av det første spillet i sagaen, men vi har flere enn ett i tankene. Den første sagaen var på tre spill, så nå vurderer vi mer enn ett spill.»

Saga nummer to

(Image credit: CD Projekt Red)

Da «The Witcher 4» ble annonsert bekreftet CD Projekt RED at spillet kom til å starte «en ny saga i spillserien». Kommentarene fra Kiciński speiler det vi tidligere har hørt, men gir oss et visst innblikk i hvordan den nye sagaen vil fortone segs.



Snarere enn bare ett nytt spill med flere ekspansjonspakker, eller et nytt hovedspill med flere små titler ved siden av, ser det ut til at den nye sagaen vil inkluderer flere hovedspill i serien. Siden Kiciński sammenligner den kommende Witcher-sagaen med den første, så er det ikke utenkelig at en ny trilogi er på vei.

Det er fortsatt tidlig i prosessen, og mange veier CD Projekt RED kan velge å gå med en ny trilogi, men én bit av puslespillet er i alle fall på plass. Teaser-bildet som ble lagt ut i forbindelse med annonseringen av «The Witcher 4» viser en medaljong begravet i snøen. Ikke en hvilken som helst medaljong, selvsagt, men et halssmykke formet som en gaupe – hvilket i praksis nær sagt bekrefter at det kommende spillet kommer til å fokusere på en helt ny Witcher-skole.



I en annen del av investormøtet ble det gjentatt at «The Witcher 4» kommer til å ta i bruk Unreal Engine 5, snarere enn CD Projekt REDs egenproduserte REDengine (som blant annet ble brukt i «Cyberpunk 2077». Spilldesigner Jason Slama har sagt at teamet bestemte seg å flytte produksjonen over på Epics berømte toppmodull etter å ha blitt imponert over demonstrasjonene av den nye spillmotoren.

Selv om det antakeligvis er år og dag til «The Witcher 4» blir lansert, så trenger du ikke å sitte stille og tvinne tomler av den grunn. Hvis du er ute etter å jakte monstre i en østeuropeisk setting, så kan du for eksempel kose deg med «Gwent: Rogue Mage», det digitale kortspillet som ble lansert tidligere i år. Innen 2022 er omme kommer også en oppgradert versjon av klassikeren «The Witcher 3» til både PS5, Xbox Series X|S og PC.