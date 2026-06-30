Den första uppdateringen till Fitbit Air kan lösa ett stort irritationsmoment – men Google stänger samtidigt ett kryphål för att slippa Google Health
Uppdateringar på gott och ont.
- Fitbit Air får sin första mjukvaruuppdatering
- Uppdateringen ska bland annat åtgärda problem med automatisk träningsigenkänning
- Samtidigt försvinner möjligheten att fortsätta använda den gamla Fitbit-appen
Den första mjukvaruuppdateringen till Fitbit Air rullas nu ut och förhoppningen är att den ska lösa ett av de största irritationsmomenten för användarna. Samtidigt kommer dock mindre glada nyheter för dem som fortfarande håller fast vid den äldre Fitbit-appen i stället för Googles nya Google Health.
Enligt 9to5Google påbörjas utrullningen nu, även om det kan dröja innan den dyker upp på just din enhet. När uppdateringen är tillgänglig ska du få en avisering i Google Health-appen. Google beskriver innehållet kortfattat som "buggfixar och allmänna förbättringar".
Lite mer information finns i ett tidigare inlägg på Googles supportforum för Google Health, där företaget nämner förbättringar för träningsspårning, varvtider under löprundor, export av träningsdata, stöd för flera enheter samt hur Fitbit Air hanterar tillfälliga anslutningsproblem under pågående träningspass.
Enligt Android Authority har ett av de vanligaste klagomålen varit att Fitbit Air ibland feltolkat automatiskt upptäckta träningspass. Exempelvis har löprundor kunnat registreras som vanliga träningspass. Det problemet verkar nu ha åtgärdats.
Inga fler genvägar till den gamla Fitbit-appen
Google Ending Support for Fitbit App July 15, 2026 from r/fitbit
Samtidigt som mjukvaruuppdateringen är goda nyheter för Fitbit Air-användare finns det sämre besked för dem som fortfarande använder den äldre Fitbit-appen.
Enligt Gadgets & Wearables har vissa användare lyckats undvika övergången till Google Health genom att sidoladda äldre versioner av Fitbit-appen. Dessa versioner har inte automatiskt ersatts av Google Health, vilket gjort det möjligt att behålla det gamla gränssnittet och den tidigare layouten.
Från och med 15 juli kommer dock dessa äldre versioner av Fitbit-appen att sluta fungera. Användarna kommer därmed inte längre kunna undvika övergången till Google Health, som har ett omarbetat gränssnitt och introducerar en ny AI-baserad coach.
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Förändringen har inte tagits emot särskilt väl av alla Fitbit-användare och många har uttryckt sitt missnöje över att tvingas byta app. En användare på Reddit skriver exempelvis: "Jag tror att jag måste hitta ett alternativ till det här AI-tramset."
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