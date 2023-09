Pixel 8 Pro kan bli levert med en gratis Pixel Watch 2, ifølge lekkasje

Forhåndsbestilling av Pixel 8 Pro kan gi deg en gratis Pixel Watch 2.

Denne spennende opplysningen kommer fra bransjekjenneren Kamila Wojiciechowska, som nylig la ut en omfattende lekkasje for Pixel 8-serien på X (plattformen tidligere kjent som Twitter).

Bildet hun la ut ser ut til å være et skjermbilde fra en reklamevideo for denne mobiltelefonen. I innlegget ser man to enheter med matchende farger, som i dette tilfellet sannsynligvis er himmelblå. Utenom det kan ikke mye annet utledes av bildet. Det ser ikke ut til at Google ikke gjør noen designendringer i siste liten på smarttelefonen eller den bærbare enheten.

Det som er interessant å merke seg, er at Google nylig ga ut bilder av den kroppsnære enheten ved siden av smarttelefonen. Først trodde vi bare at selskapet fortalte oss at dette er det som vil bli lansert. Men det viser seg inngå i et mer omfattende tilbud – antagelig for å lokke nye kunder. Vi vet fra en annen lekkasje at Pixel 8 Pro sannsynligvis i USA vil koste $899 ved lansering. Det er uvisst om kombinasjonen fra forhåndsbestillingen vil koste mer, selv om vi ikke ville bli overrasket om den gjorde det.

Mange av Googles produkter har en ganske svak tilgjengelighet i Norge, og det spørs om vi får se tilsvarende fremstøt her til lands.

Lekkasje om maskinvare

Uansett hvor interessant dette tilbudet virker, kan det kjernen av lekkasjen finnes i resten av Wojicieshowkas innlegg. Hun delte nemlig det som ser ut til å være komplette spesifikasjoner og produktsider for Pixel 8 og Pixel 8 Pro.

Lekkasjene gjentar mye av det vi allerede visste om Pixel 8-duoen, samtidig som de avslører noen av enhetenes egenskaper. For eksempel viser spesifikasjonene at basismodellen vil få en 6,2-tommers Full HD Plus (1 080 x 2 300 piksler) OLED-skjerm. Pro-modellen vil kunne briske seg med en 6,7-tommers OLED-skjerm med en oppløsning på 1 344 x 2 992 piksler. Under panseret vil begge telefonene være utstyrt med Google Tensor G3-prosessoren støttet av en Titan M2 sikkerhets-koprosessor.

Dette visste vi egentlig allerede, men det er godt å få en bekreftelse – selv om den er uoffisiell.

Det første vi merket oss ved skumlesing av spesifikasjonsarket var «mer enn 24-timers batterilevetid» Tilsynelatende kan de to vare i opptil 72 timer bruk av «Ekstrem batterisparing» -modus. Pixel 8 Pro får et batteri på 5 050 mAh, mens standardversjonen Pixel leveres med et mindre batteri på 4 575 mAh. Dessuten støtter de nye enhetene hurtiglading.

En kjapp 30-minutters lading gir deg 50 prosent av batterilevetiden. Altså nok til halvannen dag med lett bruk. Slett ikke verst.

Viktige funksjoner

Som nevnt tidligere, la Wojciechowska ut bilder av telefonens produktsider fra det som ser ut til å være fra Google Store. De gir oss opplysninger om sentrale programvarefunksjoner som Live Translate, som vil «transkribere meldinger i sanntid» på 49 forskjellige språk via Google Assistant. Pixel 8-serien skal også gi «forbedrede klare samtaler» ved å redusere bakgrunnsstøy og forsterke stemmen til den du snakker med.

Du må naturligvis ta denne lekkasjen med en klype salt. Ting kan alltid endre seg; disse bildene ser imidlertid ganske lovlige ut. Vi ville ikke bli overrasket om det er akkurat disse bildene vi får se under Pixel 8-arrangementet 4. oktober.

Mens vi har deg her, må du jo sørge for å lese vår oversikt over de beste Pixel-mobilene i 2023.