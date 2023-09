Pixel Buds Pro ryktes å få to nye farger for å matche Pixel 8

Den neste store lanseringen av nye Pixel-produkter er offisielt satt til onsdag 4. oktober. Det ser ut til at vi i tillegg til å få nye mobiltelefoner og en ny smartklokke, også får to nye fargevarianter av Pixel Buds Pro.

Dette har vi fra tipseren Paras Guglani og 9to5Google, som begge sier at fargene Porcelain og Sky Blue vil slutte seg til de allerede eksisterende fargevariantene av Pixel Buds Pro: Charcoal, Lemongrass, Fog og Coral.

De nye fargene introduseres trolig for å stå til to av fargene til Pixel 8 Pro. Du husker kanskje at en kampanjevideo fra Google nylig ble lekket – der man ser en Pixel 8 Pro i en farge vi mener må være Sky Blue.

Vi har nok også sett varianten Porcelain. For noen dager siden dukket det nemlig opp et bilde i Google Store på nettet, der man ser Pixel 8 Pro i Porcelain (og der fikk vi samtidig et glimt av det vi antar er Pixel Watch 2).

Nye ørepropper og mobiler

Pixel Buds Pro ble lansert i slutten av juli 2022, og var de første fra Google med aktiv støyreduksjon. De er fortsatt Googles flaggskip i kategorien hodetelefoner og er tilgjengelig for i overkant av 2200 NOK hos flere norske forhandlere.

Dette er første gang Pixel Buds Pro har fått nye farger siden lanseringen, men det kommer ikke som en stor overraskelse. Skjulte referanser til andre nyanser, inkludert Porcelain, har tidligere blitt oppdaget i ledsagerappen.

Alt avsløres 4. oktober. Det er da Google nesten helt sikkert vil avduke flaggskiptelefonene Google Pixel 8 og Google Pixel 8 Pro, som begge har dukket opp i en haug med lekkasjer de seneste månedene.

Det er nok en god gjetning at også Google Pixel Watch 2 vil dukke opp. TechRadar vil naturligvis melde om alle de spennende nyhetene fra Google.

