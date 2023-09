Google Pixel 8: Nyheter, lekkasjer, lanseringsdato og alt vi vet så langt

Med tanke på at Pixel 7 og Pixel 7 Pro ble lansert så sent som i oktober 2022, regner vi med å få se en avduking av Googles neste tilskudd i Pixel-serie omtrent på samme tidspunkt i år. Dette blir trolig Google Pixel 8 og Pixel 8 Pro.

Det dukker opp rikelig med rykter og lekkasjer om disse produktene, og nedenfor kan du lese det vi har hørt så langt – sammen med våre ekspertspådommer om lanseringsdatoer, spesifikasjoner og priser.

Lengre ned finner du også en liste over funksjoner vi ønsker å se fra Pixel 8 og Pixel 8 Pro. For selv om Pixel 7 og Pixel 7 Pro er to av de beste mobilene Google noensinne har laget, er det definitivt rom for forbedring.

Senaste nytt Noen kilder spekulerer i om Googles Pixel 8 og 8 Pro kan følge Apples iPhone 14 og bytte til kun å tilby eSIM.

Google Pixel 8: Pris og lanseringsdato

Vi har ennå ikke hørt noen nyheter om når Google Pixel 8 kan bli lansert, men det er ganske enkelt å gjette, ettersom Googles flaggskipmobiler nesten alltid avdukes i oktober.

Faktisk har alle Pixel-modeller unntatt A-serien blitt kunngjort i oktober, bortsett fra Pixel 5, som ble avduket 30. september 2020 (altså nesten oktober) og kom ikke i butikkene før i oktober.

Det er vanskeligere å bli mer presis enn det, ettersom de eksakte oktoberdatoene har variert, men det er sannsynlig at Pixel 8 vil bli avduket i enten tidlig eller rundt midten av oktober 2023 (og deretter bli tilgjengelig omtrent en uke etter kunngjøringen).

Pixel 8 kan kosta omtrent like mye som Pixel 7. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Vi er ikke helt sikre på hva Pixel 8 vil koste, men Pixel 7 og Pixel 7 Pro hadde begge nøyaktig samme priser som sine forgjengere, så det er mulig at Google vil holde seg til den prisstrukturen i ett år til.

I så fall vil Pixel 8 få en startpris på 6990 kroner, mens Pixel 8 Pro vil få en startpris på 9490 kroner. De nåværende modellene la seg lavere en hovedkonkurrentene i iPhone 14-serien. Det er et stort pluss for Google, men vi blir ikke overrasket om de velger å heve telefonens priser litt, tatt i betraktning inflasjon og hvor dyre tekniske komponenter er akkurat nå .

Faktisk hevdes det i noen rapporter hevdet at Pixel 8 og Pixel 8 Pro kan bli litt dyrere enn Pixel 7 og Pixel 7 Pro, med $50-$100, ifølge lekkeren Yogesh Brar. Nøyaktig hvor stor forskjell dette vil utgjøre for de norske prisene er uklart, men om ryktet stemmer, kan du nok regne med en prisøkning på noen hundre norske kroner, i hvert fall.

Google Pixel 8: Design og skjerm

Den største Pixel 8-lekkasjen vi har sett så langt viste uoffisielle gjengivelser av høy kvalitet som viste frem både Pixel 8 og Pixel 8 Pro.

Disse har stort sett et velkjent design, om enn med mer avrundede hjørner, noe som tilsynelatende vil føre til mindre størrelser. Når det gjelder Pixel 8, sies det å bety en 6,2-tommers skjerm (sammenlignet med 6,3 tommer på Pixel 7). Pixel 8 Pro ventes imidlertid å beholde den samme 6,7-tommers skjermen som på 7 Pro.

En rapport fra skjermanalytiker Ross Young bekrefter disse størrelsene, selv om Pixel 8s skjermstørrelse er enda litt mindre, og måler 6,16 tommer. Så disse kildene lyder ganske troverdige, ettersom 6,16 rundes pent opp til 6,2 tommer.

Nyere lekkasjer hevder at skjermstørrelsene vil være på henholdsvis 6,17 tommer og 6,70 tommer, mens begge telefonene sies å få en oppdateringsfrekvens på 120 Hz (som vil være en oppgradering på standardmodellen) og ha høyere maksimal HDR-lysstyrke enn forgjengerne (1400 og 1600 nits for henholdsvis Pixel 8 og Pixel 8 Pro).

Når det gjelder oppløsningen, hevder den samme kilden at Pixel 8 vil få en oppløsning på 1 800 x 2 400, mens Pixel 8 Pro vil få 1 344 x 2 992. Men ifølge en annen kilde, vil Pixel 8 få en skjerm på 1080 x 2268, mens Pixel 8 Pro får en på 1344 x 2822.

Image 1 of 4 En uoffisiell rendering av Pixel 8. (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice) En uoffisiell rendering av Pixel 8. (Image credit: @OnLeaks / MySmartPrice) En uoffisiell rendering av Pixel 8. (Image credit: OnLeaks / Smartprix) En uoffisiell rendering av Pixel 8. (Image credit: OnLeaks / SmartPrix)

Ettersom Pixel 8 kan få en mindre skjerm enn Pixel 7, ryktes det at dimensjonene også er mindre som et resultat av dette – på 150,5 x 70,8 x 8,9 mm – mens Pixel 8 Pro sies å være 162,6 x 76,5 x 8,7 mm . For begge modellene sies kameramodulen å vokse litt, til 12 mm.

Pixel 8 vises med to kameraer på baksiden, akkurat som den nåværende modellen. Det blir trolig et vidvinkel- og et ultravidvinkelkamera, mens Pixel 8 Pro vises med tre kameraer og en temperatursensor.

En kampanjevideo som nylig ble lekket på nettet, som ser ut til å vise frem både Pixel 8 og Pixel 8 Pro, gir oss et godt innblikk på baksiden av de to modellene. Fikk vi også en sniktitt på en helt ny blåfarge?

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUIAugust 11, 2023 See more

Videoen antyder også en ny programvarefunksjon kalt Audio Magic Eraser, som ser ut til å bruke AI for å skille musikk, vokal og bakgrunnsstøy fra videoer. Vi antar at dette vil være en annen eksklusiv funksjon for Pixel-telefonene.

En nyere melding gir oss litt mer informasjon om fargene på Pixel 8 og 8 Pro. Rapporten sier at Pixel 8 kan komme i Haze, Jade, Lakris og Peony-farger. Mens Google Pixel 8 Pro kan komme i Jade, Lakris, Porselen og Sky.

Vi har nå også sett lekkede bilder av Pixel 8 Pro i bruk, som du kan se nedenfor. Det ser ut til å være i et etui, men du kan fortsatt se at skjermen er mindre avrundet enn den på Pixel 7 Pro, hjørnene er mer avrundede, og kameraet har et litt annerledes design som matcher renderingene ovenfor.

Kan detta være fotografier av Pixel 8 Pro? (Image credit: Reddit)

Endelig finnes det bevis på en mystisk Pixel-telefon i utvikling. Basert på lekkede spesifikasjoner kan den enten være Pixel 8 eller Pixel 8 Pro. Det var 9to5Google som oppdaget bevis på dette i offentlig tilgjengelig kode fra Android Open Source Project. Dette peker mot en mobil med en skjerm med en oppløsning på 1440 x 3120, en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, en Tensor-brikke og dimensjoner på 155 x 71 mm.

Disse skjermspesifikasjonene er i tråd med de nåværende Pro-modellene, men dimensjonene er mer det vi forventer av standardmodellen Pixel 8, så det kan bety at en oppgradering i både oppløsning og oppdateringsfrekvens er planlagt for standardmodellen.

Men den skjermoppløsningen er også forskjellig fra de lekkede oppløsningene ovenfor, så vi anbefaler å ta alle disse lekkasjene med en klype salt foreløpig.

Take this with a grain of salt, but...the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6,… pic.twitter.com/jlsyqTD8tCAugust 20, 2023 See more

Noe som tilsynelatende har gått under radaren er bruken (eller ikke) av SIM-kortsporet på Pixel 8, ifølge Android-analytiker Mishaal Rahman. Med henvisning til lekkede renderinger spekulerer Rahman i at Pixel 8 og Pixel 8 Pro kan kvitte seg med SIM-kortsporet og bare bruke eSIM, akkurat som Apple gjorde. Hvis dette skjer, kan det være en regional foreteelse, lik at selskapet beholder SIM-sporet i ikke-amerikanske regioner.

Google har ofte fulgt i Apples fotspor og fjernet hodetelefonkontakten og telelinsen fra telefonene sine som respons på Apples beslutninger om å prioritere trådløs lyd og ultravidvinkelkameraer. Hvis de kunne slippe unna med å fjerne SIM-sporet nå som Apple har normalisert det, vil de nesten helt sikkert gjøre det.

Google har også lagt ned mye arbeid i å få Android til å forbedre sin eSIM-håndtering, og selskapet kommer angivelig til å forbedre denne prosessen ytterligere med en kommende Android-oppdatering.

Google Pixel 8: Kamera og batteri

Når det gjelder kameraene, ventes hovedkameraet å holde seg til 50 MP, men med en oppgradert sensor som slipper inn mer lys. Vi blir også fortalt at også ultravidvinkelkameraet vil bli oppgradert på begge telefonene, men mer på Pro-modellen – mens Pro-modellens telezoom forventes å holde seg til 5x.

Selv om vi ennå ikke kjenner batterispesifikasjonene, har vi i det minste sett Pixel 8 vises på Wireless Power Consortiums (WPC) sertifiseringsnettsted. Her avsløres noen detaljer rundt trådløs lading som antyder at Pixel 8 vil beholde samme trådløse ladehastighet som forgjengeren (12 W hvis ikke den er plassert på den offisielle Google Pixel Stand som da leverer 20 W trådløst).

Imidlertid ryktes det at kablet ladehastighet øker: 24 W for Pixel 8 (sammenlignet med 20 W) og 27 W for Pixel 8 Pro (sammenlignet med 24 W). Den samme lekkasjen har også spådd litt større batterikapasitet for begge mobilene.

Google Pixel 8: Spesifikasjoner og funksjoner

Lekkede bilder av Pixel 8 Pro, som du kan se lengre opp, viser en ufullstendig liste med spesifikasjoner, inkludert 12 GB RAM, 128 GB lagringsplass og omtaler av «zuma», som antas å være kodenavnet til Tensor G3-brikken.

I tillegg til det har det dukket opp en mengde andre lekkasjer angående begge telefonene. For det første er det meldinger om at Tensor G3-brikken, som vi forventer skal drive telefonen, er i utvikling, og at denne nok en gang vil bli produsert av Samsung.

Denne kan bli betydelig kraftigere enn Tensor G2-brikken som brukes i Pixel 7-serien, ettersom den ryktes å være bygget på en ny 3 nm-prosess, sammenlignet med 5 nm i den nåværende generasjonen. Denne endringen vil sannsynligvis innebære en stor forbedring i kraft og effektivitet.

En mer detaljert Tensor G3-lekkasje har avslørt alt mulig om den, men kjernen er at den vil være mye kraftigere, muliggjøre strålesporing, tilby forbedret fotobehandling og AI-funksjoner med mer.

En annen lekkasje antyder at Pixel 8 og Pixel 8 Pro kan få kodenavnene Shiba og Husky, og at de begge kan få 12 GB RAM og kjøre Android 14.

Vi vet også at muligheter for satellittkommunikasjon sannsynligvis vil bli tilgjengelig med Pixel 8, omtrent som iPhone 14. Hiroshi Lockheimer (senior visepresident for Android) har sagt at støtte for funksjonen vil komme med Android 14. Dermd er det sannsynlig at Pixel 8 vil være den første Google-mobilen som tilbyr dette.

I tillegg spår en kilde at Pixel-serien får Wi-Fi 7. En annen lekkasje fra Brar så ut til å bekrefte alt vi allerede hadde hørt om Pixel 8 og 8 Pro, noe som tyder på at det vil være en ganske enkel oppgradering som stort sett justerer ting.

Endelig har spådommer dukket opp om at Pixel 8 og Pixel 8 Pro vil leveres med oppgraderinger til den integrerte kameraappen, med noen av de tilgjengelige modiene som bytter plass og et klarere skille mellom foto- og videomodi.

Google Pixel 8: Hva vi ønsker oss

Nedenfor har vi listet opp de fem tingene vi aller helst vil se fra Pixel 8-serien.

1. En 120 Hz-skjerm på begge modellene

Pixel 7 har bare en oppdateringsfrekvens på 90 Hz. (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Pixel 7 Pro har en 120 Hz-skjerm, akkurat som du forventer av en flaggskiptelefon, men det har ikke standard Pixel 7 – den har måtte nøye seg med 90 Hz.

Med tanke på at selv noen av de beste billige mobilene nå har 120 Hz-skjermer, virker det ganske uakseptabelt, så vi håper virkelig at Google vil tilby 120 Hz-skjermer på både Pixel 8 og Pixel 8 Pro.

2. Mer kraft

Pixel 7-serien bruker Google Tensor G2-brikken, og det er en prosessorbrikke som gjør mye riktig. Den er designet spesifikt for disse mobilene, og den utmerker seg på områder som maskinlæring og AI. Men når det kommer til ren kraft, har Tensor G2 litt å ta igjen, ettersom den underpresterer i de fleste ytelsestester sammenlignet med arge rivaler som Snapdragon 8 Pluss Gen 1 og Apple A16 Bionic. Den presterer faktisk betydelig dårligere.

Så vi vil gjerne se en satsning på mer kraft for Tensor G3 (eller hva den neste modellen skal hete), slik at Pixel 8-serien blir mer konkurransedyktig på den fronten. Vi ønsker imidlertid ikke at det skal gå på bekostning av tingene Tensor-brikken allerede er god på.

3. Bedre batteritid og kjappere lading

Google Pixel 7 Pro har gri batteritid, men imponerer ikke. (Image credit: Future / Philip Berne)

Både Pixel 7 og Pixel 7 Pro skal kunne holde det gående en hel dag med ganske mye bruk, basert på testene våre, men de vil ikke holde ut den neste dagen også, og heller ikke halvveis ut på den andre dagen.

Så batterilevetiden deres er anstendig, men langt fra eksepsjonell. De lades begge opp ganske sakte, så vi vil gjerne se forbedringer i både batteritid og ladehastighet for Pixel 8-serien.

4. Langsiktig støtte

Google har lovet tre år med Android-oppdateringer og fem år med sikkerhetsoppdateringer for Pixel 7-serien, noe som er bedre enn hva en rekke andre Android-telefoner kan love, men det er ikke i nærheten av de årene med støtte som Apple vanligvis tilbyr iPhone-brukerne.

Ettersom Google lager Android og bruker en tilpasset prosessorbrikke designet spesielt for telefonene, burde det egentlig ikke være noen grunn til at de ikke kan støtte telefonene sine lenger, så vi vil gjerne se enda lengre støtte for Pixel 8.

5. En 10x optisk zoom på Pro-modellen

Google Pixel 7 Pro kan skilte med en 5x optisk zoom, noe som er en forbedring i forhold til 4x på Pixel 6 Pro, men vi vil gjerne se et større sprang for neste modell, og den løftes til 10x for å matche Samsung Galaxy S22 Ultra.

Vi ønsker fortsatt at en kortere zoomavstand – gjerne 2x eller 3x – også skal være tilgjengelig, slik at man får to distinkt forskjellige zoomavstander å velge mellom. Google Pixel 7 Pro er allerede en av de beste kameramobilene på markedet, men med denne oppgraderingen kan Pixel 8 Pro bli enda bedre.

