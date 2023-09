iPhone 15 Pro Max skal være en stor suksess for Apple, men den møter problemer

Av alle iPhone 15-modellene – nemlig basismodellen iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max – er det den siste av dem som er mest populær akkurat nå, ifølge en analytiker.

Denne opplysningen kommer fra analytikeren Ming-Chi Kuo, som har en super merittliste når det gjelder Apple-opplysninger. På sin side Medium (via 9to5Mac) hevder han at etterspørselen etter iPhone 15 Pro Max er enda større enn etter iPhone 14 Pro Max på tilsvarende tidspunkt i fjor.

Det er desto mer imponerende når du tenker på at iPhone 14 Pro Max også var den mest forhåndsbestilte modellen i fjor, ifølge Kuo. For at iPhone 15 Pro Max skal bli enda mer populær, må den altså selges i enorme antall.

Men hvis du er blant de mange som tilsynelatende vil ha en iPhone 15 Pro Max, kan det hende du må vente en stund. Hvis et enormt antall mennesker forhåndsbestiller den, kan det føre til lagermangel selv i et vanlig år – og dette er ikke et vanlig år. Kuo hevder nemlig at masseproduksjonen av denne telefonen ble påbegynt senere enn de andre modellene, og at dens «nåværende produksjonsutfordringer er mer uttalt enn for andre modeller».

I forkant av lanseringen av iPhone 15-serien hadde vi hørt en rekke rapporter om at produksjonen av iPhone 15 Pro Max sto overfor problemer, og at den kan bli forsinket som et resultat av dette. Vi spådde at iPhone 15 Pro Max sannsynligvis ikke ville bli forsinket, men at det rett og slett kunne bli vanskeligere å få tak i ved lansering – og det er akkurat dette som ser ut til å skje.

Legger du inne en forhåndsbestilling på iPhone 15 Pro Max i Norge nå, antydes leveringstiden å være 7–8 uker. Hvis du ikke har bestilt den allerede, kan det ta lang tid før du får slått kloa i en.

Pro taper, Pro Max vinner

Å få tak i andre iPhone 15-modeller burde være litt enklere. Kuo hevder at standard iPhone 15 og iPhone 15 Plus viser seg omtrent like populære som forgjengerne var på dette stadiet, noe som sannsynligvis gjør iPhone 15 Plus til den minst populære av de nye modellene.

iPhone 15 Pro ser ut til å være mindre populær enn forgjengeren, noe som kan skyldes at Pro Max-modellen i år har mer enn bare en større skjerm – den har også et overlegent kamerasystem. Så kjøpere som leter etter en førsteklasses iPhone kan være mer tilbøyelige til å velge toppmodellen, selv med den stive prisen.

