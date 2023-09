Det nye flaggskipet iPhone 15 Pro Max lanseres med 5x periskopzoomkamera

Apples iPhone 15 Pro Max er her

Nye iPhone 15 Pro Max er Apples nyeste flaggskiptelefon – og den har det kraftigste kameraet vi noen gang har sett på en iPhone.

Den ble lansert sammen med iPhone 15, iPhone 15 Plus og iPhone 15 Pro. Den enorme Pro Max med en skjermstørrelse på 6,7 tommer har alle de nye funksjonene som også dens søsken er begunstiget med, inkludert en ny tilpassbar handlingsknapp og, naturligvis, en USB-C-port.

Nye iPhone 15 Pro Max kan blant annet skilte med et periskopzoomkamera. (Image credit: Apple)

Den kan også skilte med Apples første periskop-zoomobjektiv, som gir kameraet en kraftig 5x optisk zoom, som vil hjelpe den med å konkurrere med de beste kameratelefonene der ute. Kombiner det med Apples 2x beskjæring fra 48MP-sensoren, og vi får det Apple hevder egentlig er en 10x optisk zoom.

Ettersom dette er en flaggskipmobil fra Apple, må du betale mye for luksusen. Den har en startpris på 17 990 NOK og er tilgjengelig med lagringsmuligheter på 256 GB, 512 GB og 1 TB.

Hva må du vite?

Som ryktene spådde er Apples nye iPhone 15 Pro Max den dyreste iPhone-modellen vi noen gang har sett. Men med god grunn, siden den også med god margin er den kraftigste iPhonen på nesten alle områder.

For det første, som alle nye iPhones, har den en USB-C-port, som erstatter Apples proprietære Lightning-kontakt. Som på iPhone 15 Pro tilbyr denne porten også USB 3-hastigheter, slik at du raskt kan laste ned videofiler med mer. Inni er det også en kraftig ny A17 Pro-brikke.

Kameraene på iPhone 15 Pro Max er den største nyheten. (Image credit: Apple)

Men den største nyheten er disse kameraoppgraderingene. Det viktigste er at 15 Pro Max har et periskop-telefotokamera som sikrer at den kan levere 5x optisk zoom, som er et stort hopp opp fra en 3x zoom på forgjengeren.

Mens iPhone 15 Pro Max ligner på forgjengeren i størrelse, har den også en ny titankonstruksjon, avrundede kanter og en ny tilpassbar handlingsknapp på siden, som i utgangspunktet hadde blitt avslørt av iOS 17 allerede før lanseringen.

Hva synes vi om den?

Her er noen av godsakene nye iPhone 15 Pro Max kan by på. (Image credit: Apple)

Vi har ennå ikke rukket å teste iPhone 15 Pro Max (men vi ser frem til å teste den i ukene som kommer), men basert på spesifikasjonene alene er vi veldig imponert så langt.

Det er nå klare forskjeller mellom Pro Max og iPhone 15 Pro, takket være de store kameraoppgraderingene. Så hvis du har budsjettet til denne enormt dyre telefonen og en størrelse på 6,7-tommer ikke er for mye for deg, ser dette ut som en god oppgradering – spesielt hvis din nåværende iPhone er noen år gammel.

Den vil utvilsomt være en sterk utfordrer til topplasseringen i listen over de beste mobilene, i tillegg til at den umiddelbart også blir en av de beste iPhone-modellene. Vi gir deg vår endelige dom når vi har hatt muligheten til å teste Apples nye flaggskip.