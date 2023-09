Apples iPhone 15 Pro lanseres med en splitter ny handlingsknapp

Apples nye iPhone 15 Pro ble presentert av Tim Cook ved Apples september-lansering. Her er alt du trenger å vite.

Nye iPhone 15 Pro er her

Apples nye iPhone 15 Pro kan kan ha lagt seg på en litt vanskelig plass i iPhone 15-serien i år. Mens standardmodellen iPhone 15 og iPhone 15 Pro Max fikk noen virkelig store oppgraderinger, har ikke Pro-modellen noe spesielt å skryte av.

Dette betyr imidlertid ikke at den nye telefonen som ble annonsert ved Apples lansering i september er dårlig på noen måte. Den får fortsatt noen virkelig flotte nye funksjoner og vil være tilgjengelig til en anstendig pris på NOK 14 990. Den får lagringsalternativene 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB. Den kan forhåndsbestilles nå, før den kommer i butikkhyllene 22. september.

Hva må du vite?

Den store nyheten med iPhone 15 Pro er at den får den nye handlingsknappen i stedet for den tradisjonelle stillebryteren. Den kan brukes til å aktivere tilpassede handlinger som å bytte mellom kameramodui uten å måtte rote gjennom tonnevis av menyer.

Designmessig får den mer avrundede sider, som nå er laget av titan, pluss tynnere kanter og selvfølgelig, akkurat som de andre iPhone 15-modellene, lades den nå via USB-C i stedet for med Apples Lightning-kabel.

Her er det også en oppdatert A17 Pro-brikke i telefonen, og selve mobilen blir tilgjengelig i fire titanfarger. Kameraene også får noen oppgraderinger, men du får kun 3x zoom med telesensoren, sammenlignet med 5x på Pro Max.

Hav synes vi om den?

Selv om den kanskje ikke har noen overskriftsoppgraderinger utover handlingsknappen (og muligens USB-C), er det nok her til å gjøre den til en utfordrer for vår toppliste over de beste mobilene.

Det skyldes at iPhone 14 Pro allerede var en utmerket enhet som vi sa «kan være den perfekte iPhone», og mye av det forblir sant her. Den byr fortsatt på mer enn standardmodellen iPhone 15, som det ekstra telekameraet og den kraftigere prosessoren – men uten den ekstra størrelsen og prisen til Pro Max. Så dette kan fortsatt være det beste alternativet for de fleste.

Vi har ennå ikke hatt tid til å teste den nye iPhone 15 Pro, men følg med her i ukene som kommer for vår grundige gjennomgang av den.