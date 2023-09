Nye iPhone 15 avduket med Dynamic Island, USB-C og 48 MP kamera

Apples iPhone 15 er her

Apple har avduket iPhone 15 under sitt september-arrangement «Wonderlust» i Cupertino. Den er arvtageren til iPhone 14 og leveres med flere forbedringer – som en Dynamic Island, en USB-C-kontakt og en enda kraftigere prosessor. Startprisen ved lansering er 11 995 kroner.

Hva må du vite?

Apples iPhone 15 er den nyeste versjonen av selskapets innstegsmobil og leveres med et helt nytt design, inkludert Dynamic Island, som erstatter flippen og bringer den på linje med Apples Pro-enheter.

Den får også en solid oppgradering på kamerafronten, med en 48 MP hovedsensor på baksiden, som er et saftig steg opp fra 12MP på iPhone 14. Den gjør også bruk av True Depth infrarødt kamera, som brukes til Face ID, og som gir deg selfiebilder på 12 MP (som før).

Skjermen er også forbedret. Selv om den forblir på samme størrelse på 6,1 tommer, har den nå en maksimal lysstyrke på opptil 2000 nits, som er det dobbelte av iPhone 14.

En ny funksjon som kan regnes som en oppgradering – avhengig av perspektivet ditt – er at den lader med USB-C, i stedet for Apples egen Lightning-kabel.

Den har dessuten Apples A16-prosessor, den samme som finnes i iPhone 14 Pro og 14 Pro Max. Dette er et trinn under den som er i iPhone 15 Pro, men det er fortsatt en kraftig brikke.

iPhone 15 vil være tilgjengelig i rosa, gul, grønn, blå og svart.

Hva synes vi om den?

iPhone 15 er en relativt liten oppdatering sammenlignet med iPhone 14, som i seg selv var en mindre oppdatering sammenlignet med iPhone 13. Disse små oppdateringene hoper seg imidlertid opp over tid, så hvis du har en iPhone 13 eller eldre, vil det virkelig være en fordel å oppgradere i år.

Det oppgraderte kameraet er lovende på papiret, USB-C er veldig praktisk og satellittvarslinger vil appellere til deg som er mye ute i naturen. Vi skal teste alle de nye iPhone-modellene fra Apple, for å få et bedre innblikk i hvor gode de faktisk er. Vi forventer imidlertid allerede at iPhone 15 vil få en plass i topplisten vår over de beste mobilene som er tilgjengelige å kjøpe akkurat nå.