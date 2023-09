Nye iPhone 15 Plus får USB-C, 48 MP kamera med mer

Nye iPhone 15 Plus ble presentert av Tim Cook ved Apples arrangement i september. Her er alt du trenger å vite.

Apples iPhone 15 Plus er her

iPhone 15 Plus, som Apple avduket under sitt Apple-arrangement i september, er den store, men ikke altfor dyre modellen i Apples sortiment. Den kan skilte med en 6,7-tommers OLED-skjerm, men uten noen av de ekstra godsakene som Pro- og Max-modellene tilgodeses med.

I likhet med standardmodellen iPhone 15 får den imidlertid noen veldig flotte oppgraderinger sammenlignet med iPhone 14 Plus, inkludert et nytt 48 MP hovedkamera og Dynamic Island for å erstatte flappen på skjermen.

Startprisen for iPhone 15 Plus er 13 490 NOK, og du kan velge mellom 128, 256 eller 512 GB lagringsplass. Vi ser frem til å teste alle de nye iPhone 15-modellene de neste ukene og se om de fortjener en plass på topplisten vår over de beste mobilene eller ikke.

Hva må du vite?

Noen av nyhetene med iPhone 15. (Image credit: Apple)

Som med standardmodellen iPhone 15, er det kommet tre hovedoppgraderinger for iPhone 15 Plus. Den første er overgangen til USB-C-lading – noe som egentlig ikke er en stor oppgradering, men likevel en som mange vil være glade for. Den andre er tillegget av Dynamic Island på skjermen, som erstatter den forrige flappen. Den tredje er et forbedret hovedkamera på baksiden, som har en 48 MP-sensor, sammenlignet med den forrige 12 MP-sensoren. Vidvinkel- og selfie-kameraene forblir begge på 12 MP.

På innsiden er et ny prosessorbrikke av typen A16 Bionic, som erstatter den forrige A15 Bionic (Pro-modellene har tatt spranget opp til A17 Bionic) mens batteriet også er forbedret. Apple kaller det et «heldagsbatteri». Skjermens lysstyrke går nå opp til 2000 nits, og mobilen er tilgjengelig i fem farger, inkludert rosa.

Hva synes vi om den?

Det er ingen tvil om at spranget i kameraoppløsning opp til 48 MP gjør iPhone 15 Plus til et mye mer fristende produkt enn iPhone 14 Plus, som vi syntes føltes litt for lik generasjonen som kom før den. Dynamic Island og det litt mer avrundede designet bidrar til at den oppleves som noe nytt. Dette er unektelig en stor oppgradering i forhold til hva fjorårets modell fikk.

Det gjenstår ennå å se om vi vil anbefale den fremfor den litt billigere standardmodellen til iPhone 15, eller iPhone 15 Pro og dens handlingsknapp. Men hvis du ikke har råd til iPhone 15 Pro Max (og hvem har vel egentlig det?), kan Plus være et overbevisende alternativ.