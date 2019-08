Spådom for høsten: – Digitale assistenter blir nå integrert i flere produkttyper

En av verdens største elektronikkmesser, IFA, finner sted i Berlin fra 6. til 11. september. TechRadar vil være på plass og rapportere om de kuleste nyvinningene bransjen har kommet opp med. Det samme vil Stiftelsen Elektronikkbransjen, med administrerende direktør Jan Røsholm i spissen. Han har delt sine tanker og ideer om hva som kommer til å være det mest revolusjonerende på årets messe.

– Dette er selvsagt bare hva vi tror, sier han.

Men Røsholm har erfaring med elektronikkmesser, og han var blant annet til stede i Las Vegas under Consumer Electronics Show (CES) tidligere i år. Hans forslag til hva vi vil se mer av i tiden som kommer, og kanskje allerede på IFA, er ikke tatt helt ut av løse luften.

– Vi kommer nok til å se mer digitale assistenter. Vi har allerede blitt litt kjent med dette, ofte gjennom smarthøyttalere. Nå kommer vi til å se digitale assistenter integrert i mange flere produkter, sier Røsholm.

«En kaffe latte, takk!»

Røsholm trekker fram hodetelefoner som det første eksempelet. «Ring mamma» eller «spill av Kygo» kan være typiske kommandoer man kan gi hodetelefonene sine. Videre trekker Røsholm fram kaffemaskiner og stekeovner som i stor grad kommanderes ved hjelp av fingrene dine.

– Digitale assistenter erstatter fingrene dine. Vi tror det kommer nå. Du trenger ikke å trykke på så mange knapper lenger – det holder med å si ifra.

Og alt slik kan selvfølgelig linkes mot og utvide det nokså nyetablerte smarthjemmet, der alle enheter kommuniserer med hverandre over et lite hjemmenettverk.

Pass på helsa!

Tidligere i år så vi Apple blant annet satse på bedre helsefunksjoner i sin nye Apple Watch 4. En revolusjonerende EKG-funksjon og varsling om fall var blant nyvinningene. Røsholm tror dette bare er var starten.

– Sensorteknologien tas enda lenger. Om ikke lenge kan vi måle enda mer – ja, nesten utføre en helsesjekk på mobilen. Funksjoner som bare toppidrettsutøvere har hatt lett tilgjengelig, vil bli integrert i kommende helseprodukter for oss vanlige folk.

Han trekker fram måling av oksygenmetning og laktatnivå som mulige tilskudd i for eksempel smartklokker.

– Dette er ganske kult hvis man liker å trene litt, selv om man ikke er toppidrettsutøver, sier Røsholm.

– Matsvinn er superhot

Når det gjelder enkeltprodukter som vil være populære, tror Elektronikkbransjens overhode at vi vil fortsette å se elektriske sparkesykler, ståbrett, skateboard og liknende vokse. I storbyene har elsparkesykkelens inntog forandret bybildet, men mest på grunn av utleieselskapene. Røsholm tror disse produktene for alvor vil finne veien ut på privatmarkedet.

– Jeg tror også vi får se smartere hvitevarer. For eksempel sensorer i kjøleskapet ditt som overvåker tilstanden til maten som oppbevares der. Matsvinn er superhot, noe folk vil få bukt med, sier han.

Det hadde jo vært fint om kjøleskapet ga beskjed hver gang noe nærmer seg utløpsdato.

Røsholm har ikke troen på revolusjonerende TV-nyheter i år, og mobiltelefonens neste banebrytende forbedring spares antakelig til Mobile World Congress (MWC) i Barcelona i februar neste år.

– Så hender det selvfølgelig at bransjen glimter til med noe vi ikke har tenkt på også, sier Røsholm.

Forhandlerne gleder seg

Norges elektronikkgigant Elkjøp ser fram til en travel høst. Først lanseres ny iPhone, som alltid er stort, deretter bærer det mot Black Friday og ellevill julehandel.

– Det er mange lanseringer og nye produkter vi gleder oss til å vise frem i høst, men ikke alt vi kan røpe helt ennå. Det første vi ser frem imot er lanseringen av ny iPhone, bekrefter kommunikasjonssjef i Elkjøp, Madeleine Schøyen Bergly.

Hun tror på større endringer enn vi fikk i fjor.

– Historisk sett har Apple lansert en S-versjon annethvert år, som i fjor da det kom en S-utgave av iPhone X. Så vi forventer større endringer i år.

(Image credit: Elkjøp)

Bergly forteller videre at den økende trenden for sportsklokker og smartklokker fortsetter og at Elkjøp ser frem mot spennende, nye modeller som etter all sannsynlighet kommer i salg utpå høsten.

– Vi tror også at det økende salget av støydempende hodetelefoner og trådløse hodetelefoner til trening og reise vil fortsette.

De siste kategoriene Bergly vil trekke fram er nyheter innen smarthjem og ikke minst gaming-produkter.

– Gaming og e-sport er et stort satsningsområde for oss, og vi har stor tro på at denne kategorien bare vil vokse og vokse, sier hun.