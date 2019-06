LG viste fram sin luksuriøse Signature-serie

LGs Signature-serie har fått nye tilskudd i sortimentet og fremstår nå som den ultimate luksuspakken til deg som har mye penger. Torsdag inviterte LG moteskapere, designere, medier, influencere og partnere til en eksklusiv lanseringsfest på Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen i Oslo.

Der viste de fram et kjøleskap, en vinkjøler, en vaskemaskin, en lufttørker og en heftig TV med tilhørende lydplanke.

Uten en nytteverdi i bunn er det umulig å lykkes med designet Torsten Valeur, designer

LG har avventet noe med lanseringen av sine mest luksuriøse produkter utenfor de mest folkerike landene. Men akkurat i Norden har de troen på omsetning. Det kunne mannen med kveldens lengste tittel fortelle. Andy Mackay, Vice President & Managing Director LG Electronics Nordic Markets, sa fra podiet at det finnes kjøpesterke kunder i Norden og at tiden er inne for å lansere signaturserien her.

Hvert eneste produkt i LG Signature-serien gjenspeiler LGs arbeid med å skape innovative og brukervennlige produkter som utstråler eleganse og luksus. Det skriver LG i en pressemelding. Serien er utviklet for å være meget intuitiv og det er spesielt lagt vekt på ergonomi og design. Bak designet og formgivningen på de nye hvitevarene står den danske designeren Torsten Valeur. I samarbeid med LG har han skapt unike, og samtidig brukervennlige, hvitevarer for det moderne hjemmet.

LGs nye hvitevarer

Torsdag sto Valeur på podiet og fortalte om ideen bak designet.

– Jeg mener det alltid må være en spesifikk grunn til at et produkt skal eksistere, for eksempel at produktet har en spesiell hensikt eller skal løse et problem. Denne grunnen må oppdages, ikke konstrueres. Da vi startet på prosjektet med LG Signature ville vi oppdage den meningen og ideen som leder til nytteverdien. Uten en nytteverdi i bunn er det umulig å lykkes med designet, fortalte han.

Bilde 1 av 2 Foto: LG (Image: © LG) LGs nye kjøleskap har et vindu som kan åpnes – så slipper du å åpne nokså tunge dørene. Bilde 2 av 2 Foto: LG (Image: © LG) Hvis du vil åpne hoveddørene kan du plassere foten din innunder en sensor ved bunnen av apparatet, så vil dørene åpnes automatisk. Ikke dørene til fryseren, vel å merke, og ikke på vidt gap.

Kjøleskapet, med et utseende bekledd i teksturert, rustfritt stål, er fylt med funksjoner som skal forenkle hverdagen din og sørge for å forlenge holdbarheten på maten din. Kjøleskapet har LED-belysning under hver hylle og en glassdør som blir gjennomsiktig når du banker lett på det, slik at du kan se inn uten å måtte åpne døren.

I tillegg har kjøleskapet, kalt LG Signature InstaView Door-in-door (puh!), en sensor under døren som åpner døren automatisk om du berører sensoren med foten – antakelig en ålreit funksjon når du for eksempel har hendene fulle av matvarer. De åpnes riktignok bare på gløtt, og dørene er nokså tunge. Så mulig du bør legge fra deg matvarene på kjøkkenbenken først, uansett ...

Du må nok også legge fra deg gjerrigheten, om du ønsker et slikt kjøleskap hjemme. Prisen er intet mindre enn 79.995 kroner.

Bilde 1 av 2 Foto: LG (Image: © LG) Denne vaskemaskinen ser nesten ut som noe NASA kunne stått bak, bare enda mer stilrent og elegant. Bilde 2 av 2 Foto: LG (Image: © LG) Hvis du ikke har en veldig stor vask på gang, kan du bruke den langt mindre trommelen som er satt inn i underkant. Du kan også kjøre to vaskeprogrammer samtidig.

Med LG Signature TwinWash – som er navnet på vaskemaskinen – kan man ifølge LG endelig gi klærne den omsorgen de faktisk fortjener. Kombinasjonen av en stor og en liten vaskemaskin lar deg kjøre to vaskeprogrammer samtidig, for eksempel én med mørke plagg og én for sarte plagg. Vaskemaskinen har i tillegg kombinert tørketrommel, som har programmer med lave temperaturer for skånsom tørk av sarte plagg.

Andre funksjoner, som automatisk doseringssystem, mulighet til å laste ned tilpassede vaskeprogrammer, og et knappefritt design med touchpanel, gir en god brukervennlighet og et stilrent utseende.

Bare å begynne å spare til neste morsdag. I øyeblikket ligger denne nemlig på 29.995 kroner.

Foto: TechRadar (Image: © TechRadar)

TV til over 100.000?

Vi får sneie innom Signature-seriens betagende TV-skjerm også, LG OLED W9. Man blir slått i bakken av mindre. Skjermen kommer i to størrelser, 65 og 77 tommer. Den sitter som slikket på veggen og noe av forklaringen på hvordan dét er mulig, er at mange av funksjonene som vanligvis puttes inn i en TV-skjerm, her sitter i lydplanken som følger med. LGs representant presenterte skjermen som en «tapet-TV».

Bildekvaliteten var umiddelbart vanskelig å si noe på, annet enn at det så fabelaktig ut. Men vi gleder oss til å teste TV-skjermen omhyggelig, og da skal vi selvsagt dele våre tanker.

65-tommeren vil koste 69.990 kroner mens 77-tommeren vil lande på heftige 129.990 kroner.