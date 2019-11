Sonys første 8K-TV-er kommer til Norge i juni – men prisene blir ekstreme

Sony melder i dag at de skal slippe sine første 8K-TV-er i Norge i begynnelsen juni, og det er snakk om en 98-tommer og en 85-tommer som begge bærer navnet ZG9 8K HDR Full Array LED TV.

Men med mindre du har ekstremt dype lommer, så er det nok ikke så sannsynlig at du får en av disse på plass i stua med det første. Den største av de to skal nemlig koste ekstreme 825.000 kroner. Skulle du klare deg med «bare» 85 tommer slipper du unna med å betale 175.000, men det er jo også mer enn de fleste kan bruke på en TV.

ZG9 her et overraskende kantete design. (Bilde: Sony) (Image credit: Sony)

De to TV-ene tilhører altså Sonys Master-serie, noe som innebærer at de gir deg det aller råeste av spesifikasjoner Sony har å by på akkurat nå, og de lover selvfølgelig at du skal få førsteklasses bildekvalitet, fargegjengivelse, kontrast og klarhet. TV-ene skal også ha en egen modus som er kalibrert spesielt for Netflix, og også en IMAX Enhanced-modus.

Av spesifikasjoner kan vi nevne Sonys bildeprosessor X1 Ultimate, 8K X-tended Dynamic Range PRO som skal sikre 20 ganger høyere kontrast enn konvensjonelle LED-TV-er, fire forovervendte høyttalere, Dolby Vision, Dolby Atmos og Android TV.

Det er altså liten tvil om at disse TV-ene vil levere bilder med topp kvalitet, men spørsmålet må jo bli om du er villig til å betale det samme som du ville gjort for en Tesla Model X for å få en av disse i hus.