LG hevder deres nye UltraGear-skjerm «oppfyller enhver gamers store drøm»

LG har avduket en splitter ny gaming-skjerm under E3 2019 som de har kalt LG UltraGear, og den byr på ett millisekunds responstid, noe som skal være først gang noensinne for en IPS-skjerm.

Faktisk hevder LG at dette er en drøm som går i oppfyllelse for gamere, ikke bare på grunn av responstiden, mens også fordi den har G-Sync og en oppfriskningsrate på 144 Hz som i tillegg kan overklokkes til 175 Hz.

Denne kombinasjonen bør sikre at UltraGear er utrolig rask og responsiv, og den har også et par andre triks i ermet som gjør den enda mer fristende.

Ser flott ut

Panelet bruker såkalt Nano IPS-teknologi, noe som innebærer at den levere ekstremt gode farger, og LG lover at den skal gi 98 prosent av DCI-P3-fargemetning.

Den støtter også HDR10 (og den største utgaven er i tillegg VESA DisplayHDR 400-sertifisert), og G-Sync-egenskapene er sikret gjennom Nvidias strengeste sertifisering.

LG UltraGear kommer i to størrelser, nemlig en 38-tommermodell (8GL950G) med kurvet skjerm, ultrabredt format på 21:9 og oppløsning på 3840 x 1600, og en 27-tommer (27GL850) med vanlig 16:9-format og 2560 x 1440-oppløsning.

Begge de to skjermene skal komme i salg i juli, og selv om vi ikke kjenner prisene ennå så kan vi nok trygt anta at det ikke akkurat vil bli for budsjettmodeller å regne.