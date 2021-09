Sonys PS Plus-gratisspill kan ha lekket på nett igjen – dette er oktober 2021-trioen

Gaming Weeks Nå handler alt om spill hos oss i TechRadar! I tiden fremover kommer vi til å servere deg drøssevis av artikler om gaming i alle dets former, på alle plattformer du kan tenke deg, inkludert PC, PlayStation, Xbox og Nintendo. Vi ønsker også at du skal kunne nyte alle dine spill på den absolutt beste og billigste maskinvaren på markedet. Derfor har vi samlet en rekke knalltilbud til deg i en helt egen artikkel – ta turen innom og sjekk om du finner noe som frister!

Det later til at listen over gratisspill man får i oktober 2021, via PlayStation Plus, kan ha lekket ut i forkant av Sonys offisielle annonsering. Hvis informasjonen i lekkasjen stemmer, så får abonnementer denne gangen tilgang til tre nye spill i PS Plus-abonnementet: «Hell Let Loose», «Mortal Kombat X» og «PGA Tour 2K21».



Ryktet, som først ble omtalt av VGC, stammer fra Dealabs, det samme franske forumet som forutså de korrekte titlene i september-pakken, også den gang før Sony fikk annonsert det hele selv. Eiere av PS5 skal etter sigende får «Hell Let Loose» gratis, som ikke en gang er å finne på konsoller ennå, mens både PS4- og PS5-eiere kan kose seg med «PGA Tour 2K21» og «Mortal Kombat X».



Det er tvilsomt om alle kommer til å være like fornøyde med inkluderingen av sistnevnte spill, siden dette er del av Sonys PS Plus Collection, og dermed allerede kan lastes ned gratis. «Hell Let Loose», på sin side, ser ut som et godt alternativ til «Call of Duty: Vanguard», mens «PGA Tour 2K21» treffer godt, nå i etterkant av Ryder Cup-turneringen.

Lekkasjen Dealabs, som for øvrig stammer fra samme bruker som tidligere, Billbill-Kun, har blitt bekreftet av forumets moderator-team. Det vil i praksis si at moderatorene tror at informasjonen medfører riktighet, men siden det er lite sannsynlig at disse personene sitter på offisiell informasjon, må vi nesten vente på Sonys annonsering for å få en fullverdig klargjøring.

Kommentar: PS Plus fortsetter å imponere

(Image credit: Sony)

Hver måned har PS Plus-abonnenter mulighet til å legge til gratisspill til PlayStation-biblioteket sitt, men det er ett forbehold: Hvis du slutter å abonnere, mister du tilgangen til spillene. Abonnementet koster 85 kroner i måneden, og skal du spille på nett med PS4 eller PS5 må du bruke PS Plus.



Abonnementet har vært en av de enkleste måtene å skaffe seg flere PS5-spill på, uten at det har kostet skjorta, siden Sonys PS Now-tjeneste ikke inkluderer PS5-spill. Det er ikke alltid gratisspillene som blir servert er de helt store, særlig når det er snakk om eldre spill, men det er hyggelig å se at Sony fortsatt gir ut nyere spill, som «Hell Let Loose», i ny og ne.



PlayStation Plus er også en attraktiv tjeneste for utviklere. «Fall Guys» ble nylig tildelt en Guinness-verdensrekordtittel, for verdens mest nedlastede PlayStation Plus-spill gjennom tidene; mens andre spill, som «Rocket League», har hatt lignende eksplosivitet i nedlastingstallene, gitt at det ble lagt til i PS Plus samme sag som lansering.



Husk at du fortsatt har tid til å laste ned de inneværende PS Plus-spillene, i september-pakken. Hvis du kjapper det kan du få med deg «Predator: Hunting Grounds», «Hitman 2» og «Overcooked! All You Can Eat».