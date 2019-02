Nå kan man få Galaxy S9/S9+ og Galaxy Tab A 10.1 til én og samme lave pris

Samsung Galaxy S9 og S9+ trenger knapt noen introduksjon. Årets toppmodeller fra den sørkoreanske produsenten følger i forgjengerenes fotspor med stor OLED-skjerm, godt kamera og knallrask maskinvare. Årets modeller fikk også skryt av å ha raskere biometrisk innlogging, variabel blenderåpning på kameraet og særdeles gode høyttalere (finjustert av AKG).

INSTRUKSER FOR Å FÅ TILSENDT GALAXY TAB A 10.1" 1. Åpne Samsung Members-appen og logg på med din Samsung Account 2. Klikk på tilbudet. Merk at det kan ta opptil tre dager før tilbudet vises i appen. 3. Fyll ut personopplysninger samt IMEI-nummer til din nye Galaxy S9 eller S9+, som du finner under innstillinger på telefonen eller på emballasjen. 4. Du mottar en bekreftelse på e-post, og din Tab A 10.1 vil bli sendt til adressen du har oppgitt. 5. Tilbudet må benyttes i Samsung Members-appen i perioden 30. november – 31. desember 2018. 6. Tilbudet gjelder én gang per enhet og bare for kjøp i kampanjeperioden.

Ice har for tiden en kampanje der man kan kjøpe en Samsung Galaxy S9 eller en S9+ sammen med et mobilabonnement for så å få en Samsung Galaxy Tab A 10.1" med på kjøpet. Sistnevnte har tidligere ligget særdeles høyt oppe på våre lister over de beste android-nettbrettene, og klarer på tross av hard konkurranse fortsatt å sparke fra seg.



For å kunne benytte seg av dette tilbudet må man registrere den nye mobilen sin via Samsung Members-appen. Ice har lagt ut en fullstendig forklaring på hvordan man går frem for å få tilsendt nettbrettet på sine hjemmesider. Vi gjengir disse instruksene i sin helhet til høyre, slik at du kan være helt sikker på å få med deg en Galaxy Tab A 10.1".



Nettbrettet har en verdi på 1990 kroner, og Ice slenger like gjerne med en rabatt på 500 kroner, slik at man i tillegg til å få både abonnement og nettbrett billig, også får selve mobilen for en ekstra hyggelig pris.



Tilbudet varer kun frem til søndag den 16. desember, men merk at dette kun gjelder kjøp av telefon og abonnement – man har frem til 31. desember på å sende etter sin kostnadsfrie Galaxy Tab A 10.1".