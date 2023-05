Nå har vi fått et enda tydeligere bilde av iPhone 15 Ultra

Det har vært mye snakk om en iPhone 15 Ultra (Åpnes i ny fane)-modell som skal komme senere i år. Dette er i bunn og grunn en iPhone 15 Pro Max med et nytt navn. Nå har det kommet en ganske lang video som gir oss det beste innblikket i denne mobiltelefonen så langt.

Både videoen og mockup-modellen har kommet til overflaten via Unbox Therapy (Åpnes i ny fane). Det er usikkert hvor dummyen egentlig kommer fra, men den ser ut til å ha blitt satt sammen på basis av aller ryktene som har kommet om den så langt.

Her har vi fått de slankere ytterkantene (Åpnes i ny fane), USB-C-porten (Åpnes i ny fane) og de avrundede kantene (Åpnes i ny fane), som det allerede er kommet spådommer om fra før. I videoen nevnes også muligheten for en supersterk ramme i titan. Dette er et rykte som har versert siden i fjor (Åpnes i ny fane). Det er også inkludert en referanse til Thunderbolt 3-lekkasjen, som vi fikk høre om for bare noen få dager siden (Åpnes i ny fane).

Ytterkanter og knapper

Lewis Hilsenteger, vert hos Unbox Therapy, trekker frem et skyvelære for å måle de supertynne kantene til mockup-modellen av iPhone 15 Ultra. Han ender opp med 1,55 millimeter – som det tidligere er blitt meldt om (Åpnes i ny fane). Det ser dessuten ut til at iPhone 15 Ultra også vil bli noen brøkdeler av en millimeter tykkere enn iPhone 14 Pro Max (Åpnes i ny fane).

Vi ser også at stille-bryteren er omskapt til en knapp, mens de to volumknappene er slått sammen til én. Det kan se ut til at faststoffknappene det har gått rykter om ikke er aktuelle i år (Åpnes i ny fane).

Det er ikke så mye som er helt nytt her, men det er spennende å se hvordan det kommende mobilflaggskipet kan bli seende ut fysisk. Hilsenteger uttaler selv at det ikke er noen garanti for at denne mockup-modellen ser ut som den faktiske mobilen.

Hvis Apple holder seg til sin vanlige plan, kan vi vente oss å se iPhone 15-serien i september.

Hvor Pro kan det bli?

Det er spennende at Apple ser ut til å være klare for et navneskifte fra iPhone Pro Max til iPhone Ultra. Dette blir også tatt opp i den nevnte videoen, og for øyeblikket er det faktisk ennå ikke sikkert at Apples iPhone-modeller blir omdøpt.

Hvis du ser på andre Apple-produkter, benyttes betegnelsene Pro og Max, og det samme gjelder ordet Ultra – som i Apple Watch Ultra (Åpnes i ny fane). Det gjør det vel egentlig ikke noe enklere når vi får iPhone 15 Ultra senere i år.

Noe som virker åpenbart, er at Apple ser ut til å satse enda tyngre på sine dyreste mobiler. Vi opplevde at iPhone 14 Pro (Åpnes i ny fane) og Pro Max fikk en lang rekke eksklusive egenskaper man gikk glipp av med de rimeligere modellene. En av disse er den kraftige prosessorbrikken Apple A16 Bionic.

I 2023 kan forskjellen mellom de to rimeligere iPhone 15 (Åpnes i ny fane)-modellene og de to mer eksklusive variantene bli større enn noen gang. Vi får følelsen av at standardmodellen blir litt bortglemt, men da får i hvert fall forbrukerne et bredt spekter av priser å velge fra.