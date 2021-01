AMD går forbi Intel i stasjonærmarkedet for CPU-er for første gang på 15 år

AMD har klart å kare seg forbi Intel når det gjelder markedsandeler i stasjonærmarkedet – for første gang på 15 år. Ryzen-prosessorene, først introdusert i 2017, er årsaken til at AMD fosser frem.



Tallene som viser markedsandelen ble samlet inn av PassMark Softwares PerformanceTest-verktøy, og viste at AMD ligger på 50,8 % når det gjelder stasjonære Windows-maskiner, mens Intel ligger på 49,2 % per 4. januar 2021. Intel slo tilbake den 5. januar med en ledelse på 0,4 %, men katta er likevel ute av sekken. AMD har endelig klart å gå forbi erkerivalen.



Sist gang AMD var forbi Intel var i første kvartal av 2006, da selskapet hadde en markedsandel på 53,9 %, et forsprang som forsvant på et øyeblikk i neste kvartal, i det Intel startet på sin elleve år lange periode med dominans, noe som i en periode i 2016 førte til at Intel hadde en markedsandel på nesten 80 % av stasjonære PC-er.

(Image credit: PassMark Software)

Da AMDs Ryzen-serie ble lansert i 2017 tok historien derimot en helt annen vending. Selskapet klarte på kort tid å selge jevngodt med Intel, og med nye prosessorer som Ryzen 7 5800X og Ryzen 9 5900X er det liten grunn til å tro at AMD vil synke til samme sjabre nivå som for noen år tilbake.

Desto flere systemer som testes, desto mer forandringer vil vi se i statistikken, så det gjenstår å se om AMD kan fortsette klatreturen. Dog, gitt at Intel har hatt problemer med å få prosessorene sine over på en 7 nm-nodeprosess, så ser det ut til at AMD har en relativt grei jobb foran seg når det gjelder å holde koken i stasjonærmarkedet i årene som kommer.

Intel dominerer fortsatt innen bærbare og servere

Selv om Intel kanskje ikke henger helt med i svingene på stasjonærfronten, så dominerer likevel den gamle traveren innen servere og bærbare PC-er. Som TechSpot nevner, så har 83,7 % av alle Windows-laptoper (testet med det ovennevnte programmet) Intel-CPU, så AMD har litt å gjøre for å klare å få has på Intel her. Ser man på servere har Intel et enda større overtak, og sitter pent og pyntelig på tronen med 98,6 % markedsandel, mens AMD må ta til takke med litt over 1 % av serverne som ble testet.



Selv om disse tallene i stor grad favoriserer Intel, så er det verdt å ha i mente at det bare tok AMD fire år å komme seg tilbake fra en lignende posisjon, da de nærmest var ute av stasjonærmarkedet. Så, hvis noen kan klare det, så er det AMD.