Intel kan bli fullstendig overkjørt av de neste MacBook Pro-maskinene

Apple øker nå hastigheten på utviklingen av sine egenproduserte brikker for å konkurrere med – og kanskje slå – selv de raskeste Intel-prosessorene.



De nye prosessorene det er snakk om, som skal være på vei til Mac- og (enkelte større) MacBook Pro-maskiner, forventes lansert allerede neste år, ifølge Bloomberg. MacBook Pro 13", MacBook Air og Mac mini ble alle oppdatert med ny innmat (Apple M1-brikken) i november.

Apples nye silisium er bygget på en arkitektur som lisensieres av ARM, nå i ferd med å kjøpes av Nvidia.



Den neste generasjonen prosessorer som nå sies å være under utvikling skal etter sigende ha opptil 20 CPU-kjerner –16 høyytelseskjerner og fire strømgjerrige kjerner. De tekniske spesifikasjonene på de nye prosessorene forandrer seg nærmest daglig, så det er ikke per nå kjent om neste generasjon Apple MX-brikke faktisk kommer til å ha så mange kjerner, men dette ser ut til å være antallet Apple tar sikte på, ifølge Bloomberg-artikkelen.

«Veikartet» Apple jobber ut i fra ser også ut til å inkludere en CPU med 32 kjerner, som skal brukes i den planlagte såkalte half-sized-varianten av Mac Pro, som etter planen skal komme i 2022. Det sies også at Apple skal forbedre grafikkdelen i de nye prosessorene, og tar sikte på å integrere enten 16 eller 32 GPU-kjerner i de kommende brikkene.



Alt dette indikerer et hardt skifte bort fra Intel-prosessorer så tidlig som i 2022, siden dette later til å være tidspunktet der Apple har muligheten til å erstatte Intel med ARM fra topp til bunn. Dette representerer ikke et banesår for Intel, men det vil nok ikke gjøre stort godt for bunnlinja.

Hvor lenge vil Intel dominere?

Intel har dratt stor nytte sin dominans av CPU-markedet i de siste 15 årene, noe som kanskje gjør at de siste par årene smerter litt ekstra for prosessorpionerene.



Samtidig som Intel var midt inne i en strabasiøs kamp om PC-prosessor-markedet med AMD, annonserte Nvidia forrige måned sitt kjøp av ARM, og med det gav noen mindre heldige frampek for det blåmussede selskapet – og nå som Apple beveger seg bort fra Intel- og AMD-maskinvare ser ikke utsiktene spesielt mye bedre ut.

Intel har i mange år hvilt på laurbærene, og vært den sterkeste part i et duopol sammen med AMD inntil nå nylig, men nå begynner konkurransen plutselig å ta seg opp i CPU-markedet, siden både Apple og Microsoft virkelig satser på ARM.



Legger man til en del feilsteg begått av Intel i de senere år, særlig når det gjelder sikkerhetshull og problemer med overganger til nye produksjonsprosesser, så er det ikke rart at det kan begynne å vakle litt. Selskapet er ikke i nærheten av å være slått ut, men det kan bli noen seige runder i ringen fremover for den gamle CPU-mesteren.

For oss forbrukere kan likevel dette vise seg å være positivt. Konkurranse er alltid en fordel, og Intel har i årevis sårt trengt en motiverende faktor.



Nå som Apple sakte men sikkert kasserer det trege utviklingstempoet Intel i årevis har sittet fast i – det er fortsatt to-tre år til Intels 7 nm-prosess kommer i gang, mens AMDs nye 5 nm-prosessorer kan komme så tidlig som i 2022 – har selskapet en gylden mulighet til å akselerere teknologifremgangen innen prosessorer på en måte som Intel simpelthen ikke har klart de siste årene.



Legger man til økt press fra AMD og kanskje også Nvidia (hvem vet hva slags planer som er i vente for ARM), så er det ikke usannsynlig at det endelig kan bli litt vei i vellinga for Intel.