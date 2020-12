Apples M1-brikke ydmyker Microsofts Surface Pro X ved å kjøre ARM-varianten av Windows 10 langt raskere

ARM-varianten av Windows 10 kjører faktisk raskere – mye raskere – på Apples nye ARM-baserte M1-maskiner enn de gjør på Microsofts rivaliserende ARM-CPU, SQ2, prosessoren som sitter i Surface Pro X.



Bragden ble gjennomført av utvikler Alexander Graf (og oppdaget av Notebookcheck), som tvitret mengdevis av testresultater, mens sammenligningsgrunnlag fra eksempelvis Geekbench 5 ble samlet sammen av andre Twitter-brukere, for ytterligere å illustrere forskjellen i ytelse mellom ARM-prosessorene til Apple og Microsoft.

Who said Windows wouldn't run well on #AppleSilicon? It's pretty snappy here 😁. #QEMU patches for reference: https://t.co/qLQpZgBIqI pic.twitter.com/G1Usx4TcvLNovember 26, 2020

Graf nevner at han brukte virtuelle maskiner (ikke emulering) via QEMU (pluss noen patcher) for å få ARM-varianten av Windows 10 til å kjøre på M1-brikken. Graf sier «Det er native ARM. Kjører Windows ARM64 Insider Preview virtualisert gjennom Hypervisor-rammeverket. Ingen emulering trengs.»

Ved å ta i bruk dette oppsettet klarte Apples M1-brikke å komme seg opp på omtrent 1300 poeng i enkeltkjernetesten i Geekbench 5, og skåren på flerkjernetesten ble omlag 5400. Microsofts Surface Pro X, på sin side, klarer henholdsvis 800 og 3000. Med andre ord er ikke Microsoft bare litt tregere, men langt tregere når de kjører sitt eget operativsystem på sin egen maskinvare.

M1 magic

Dette er selvsagt ganske pinlig for Microsoft, men man må ha i mente at M1 virkelig er særdeles imponerende og helt ny teknologi. Disse resultatene understreker nettopp i hvilken grad Apple har bykset fremover med disse CPU-ene som sitter i de nye MacBook-maskinene (både Air og Pro – for ikke å snakke om i de nye Mac mini-maskinene.)



Vi i TechRadar har også blitt ytterst imponerte over ytelsen i Apples nye maskinvare, og MacBook Air (M1, 2020) suste rett inn på førsteplassen på vår liste over de beste laptopene ved lansering – den er faktisk så bra.

M1-maskinene tar i bruk Rosetta 2 for å oversette applikasjoner som er skrevet for x86-instruksjonssettet, som finnes i Intel-brikker i eksisterende MacBook-maskiner. Dette gjør at eldre programvare kan kjøre på den nye ARM-maskinvaren, og det hele fungerer svært godt. I vår test av nye MacBook Air prøvde vi både nye og eldre applikasjoner laget for Intel-prosessorene, og de fungerte feiende flott når de kjørte på M1, med ingen merkbare forskjeller i ytelse.



Husk også at etterfølgeren til M1, som kan få navnet M1X, også skal være på vei.