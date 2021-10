Intel Core i9-12900K-lekkasje vitner om at CPU-en kan være raskere enn Ryzen 5950X

Intels Core i9-12900K har dukket opp i enda flere Alder Lake-relaterte lekkasjer. Nylig dukket det opp en ytelsestest på nett som vitner om svært lovende prestasjoner i Intel-prosessoren av 12. generasjon.



Det hele stammer fra den Twitter-baserte lekkasjemakeren HXL, som nok en gang har fått innsikt i nyvinninger på Intel-fronten. Kontoen la nylig ut et par ferske ytelsestester på Bilibili, som skal være av 12900K som kjører blant annet Cinebench R20 samt CPU-Z.

12900K QS +DDR4 3600G1 + Windows 11 Testhttps://t.co/fMiYJ3bRyk pic.twitter.com/paPDe5nFqoOctober 9, 2021 See more

Som man kan se av bildene ble testene gjort i Windows 11 med DDR4-minne og en såkalt QS-variant (qualification sample, hvilket betyr at dette er den siste testversjonen, og i praksis er tilnærmet identisk den som kommer til å være å finne i butikkene.)

I Cinebench R20 viser det seg at Core i9-12900K har en entrådet ytelse som er nesten 20 % raskere enn den man finner i 11900K, og den samme historien går igjen i CPU-Z (faktisk var 12900K 21 % raskere her.)



I flertrådede tester i Cinebench er 12900K 65 % raskere enn 11900K, og bare en hårsbredd raskere enn AMD Ryzen 9 5950X. I CPU-Z viser Alder Lake-flaggskipet en forbedring på 75 % kontra 11900K, og er veldig nære 5950X (AMD-brikken er 3 % raskere her, så det er snakk om en marginal ledelse.)

Kommentar: Avslørende god ytelse også denne gangen

Vi må selvfølgelig ta alle forbehold når det gjelder slike lekkasjer, men gitt de foregående ryktene, så later dette til å være nok et lovende knippe resultater for Alder Lake. At entrådsresultatene slo Rocket Lake med 20 % i to tester er ganske så spennende (det samme gikk igjen mot Ryzen-prosessoren også, da var det snakk om henholdsvis 27 og 18 % raskere i CPU-Z og Cinebench.)



Et annet poeng man bør ha i mente er at 5950X er en CPU med 16 kjerner og hele 32 tråder, sammenlignet med 12900K, som skal ha 24 tråder (prosessoren har 8 store høyytelseskjerner og 8 strømgjerrige kjerner, der de sistnevnte ikke har muligheten til å kjøre flere tråder.) Ryzen-brikken har med andre ord 8 flere tråder å leke seg med her, og husk at butikkversjonen av 12900K i teorien kan være klokket enda litt høyere og yte enda litt bedre, gitt at det brukes DDR5 (som ovennevnt ble DDR4 brukt i disse testene.)



Det er et potensielt problematisk aspekt vi blir servert i denne lekkasjen, og det er strømforbruk. CPU-en dro på det meste strøm tilsvarende hele 257 watt i den ene testen, og temperaturen var oppe i brennheite 108° C – men det skal etter sigende være fordi kjøleløsningen ikke var spesielt god (ikke montert riktig.) Man bør med andre ord ikke avskrive prosessorens evne til å kvitte seg med varme riktig ennå. Sannsynligheten er stor for at det endelige produktet kommer til å oppføre seg mer normalt (antakeligvis snakker vi en varmeutvikling som ligger noe i nærheten av 11900K.)



Alt i alt virker dette som en særdeles lovende lekkasje for Intels del, og nok et eksempel på at Alder Lake kan komme til å bli en mare for AMD i det de utvilsomt ønsker at Ryzen skal fortsette dominansen.

Kilde: Wccftech