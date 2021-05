AMD Ryzen 6000-CPU-er kommer ikke i 2021 hevder rykter – vi kan få 5000 XT-brikker istedenfor

Tidligere denne uken hørte vi et rykte om at Ryzen 6000-prosessorer basert på Zen 3+ ikke kommer i 2021, og nå har det dukket opp en rekke prat om at AMD heller kommer til å støtte seg på Ryzen 5000 XT-prosessorer, for å gi kunder mer å velge i senere i år.



Den opprinnelige kilden for dette var YouTube-kanalen RedGaminTech, men nå har en rekke andre kastet seg på ryktebølgen, inkludert YouTube-kollega Moore's Law is Dead, som merket seg en del andre rykter på Twitter, noe Wccftech merket seg i etterkant, samt en del tvitringer fra ExecutableFix.

I've not seen anything on Warhol. Only that roadmap has mentioned it. Even Phoenix has already been leaked from different places... You can draw your own conclusion based on that 🧐April 27, 2021 See more

Kjernen av rykteaktiviteten i det siste er at Ryzen 6000-prosessorene, som har kodenavnet «Warhol» og er basert på Zen 3+ (en forbedring av dagens Zen 3-arkitektur, som Ryzen 5000-CPU-ene er basert på), har forduftet fra AMDs seneste veikart for 2021. Ingen ny informasjon har blitt offentliggjort om disse prosessorene i etterkant – den rådende teorien er dermed at modellene har blitt kansellert. Ryzen 6000 skal etter sigende nå komme i 2022, basert på Zen 4.

Det er verdt å merke seg at dette kun er en teori, og selv kildene bak ryktene understreker dette. Snakket rundt Ryzen 6000-kanselleringen inkluderer likevel alternativer for det relativt røslige hullet prosessorene etterlater seg, i at AMD nå planlegger å lansere 5000 XT-varianter av dagens prosessorer (et trekk du sikkert husker at ble gjort tidligere, med XT-variantene av Ryzen 3000-prosessorene.)

Kun APU-er?

Moore's Law is Dead nevner også at det finnes en mulighet for at «Warhol» faktisk kun refererer til APU-brikkene av neste generasjon, og at disse skal bygges på en forbedret versjon av Zen 3 (ikke Zen 3+), og sier at flere av hans kilder hos AMD sier at de ikke har hørt noe om en Zen 3+-variant for Ryzen-stasjonærprosessorer i det hele tatt (og at det å ta i bruk Zen 3+ faktisk aldri var AMDs plan i utgangspunktet.)



Det er med andre ord en del forskjellige meninger rundt ryktene om Zen 3+, men rundt regnet kan vi si at det ikke virker spesielt sannsynlig at det kommer en Zen 3+-oppdatering i form av en ny Ryzen 6000-serie i år, og at vi istedenfor kommer til å få Ryzen 5000 XT-modeller – like fullt en oppdatering, men (formodentlig) et mindre hopp i ytelse.

Når det er sagt er det også slik at eldre rykter vitnet om at ytelseshoppet i Zen 3+ uansett ikke var spesielt stort (men likevel større enn en eventuell XT-oppgradering vil innebære.)



Ifølge Moore's Law is Dead kan det også være at vi får se «Warhol» lansert i form av en ny APU, men det høres ikke ut som han har stor tiltro til sin egen teori, og som ExecutableFix merker seg i tvitringen ovenfor har AMD «Phoenix» – Ryzen 7000-APU-er (basert på Zen 4) – allerede figurert i andre rykter, uten at noen egentlig har sett snurten til «Warhol» i det siste.