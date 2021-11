MSI og ASUS har en løsning på Intel Alder Lake-problemet – en enkel BIOS-innstilling

Da Intel lanserte Alder Lake ble det sagt at enkelte spill ville ha problemer med å kjøre på de nye 12. generasjonsbrikkene. Årsaken til problemene skal være DRM. MSI Z690-hovedkort burde likevel klare å omgå problemet. Under får du vite hvordan – og hva det har å si for deg.



Omgåelsen av problemet ble først oppdaget av PCMag, som beskrev løsningen i detalj. Enkelte hovedkort fra ASUS og MSI har en BIOS-innstilling ved navn «Legacy Game Compatibility Mode». Denne må slås på. Etter at du har gjort det kan du prøve å kjøre et spill som har kranglet og simpelthen trykke på Scroll Lock-tasten (dette slår av effektivitetskjernene i CPU-en). Det bør gjøre vei i vellinga.



Dette fungerte ikke for PCMag på tidspunktet artikkelen ble skrevet. Wccftech prøvde dog BIOS-trikset i etterkant, og melder om at løsning skal være mulig å bruke nå. I fall løsningen ikke er klokkeren, så trenger vi ikke vente lenge på en mer varig løsning. Intel skriver i et blogginnlegg at selskapet for tiden jobber med en programvareoppdatering som tar sikte på å løse problemet for godt.



Hvis du var en av de som sto i kø for å skaffe deg en Intel Core i9-12900K på lanseringsdagen, så kan du altså trøste deg med at du snart kan spille alle spillene i biblioteket ditt – hvis Intel holder ord.

Kommentar: Hva er greia?

Årsaken til at Intels nye prosessorer har problemer med å kjøre enkelte spill er ene og alene Denuvo DRM (selvfølgelig er det det.) Kimen til problemet er de to ulike typene kjerner CPU-en bruker, som tilfeldigvis også er grunnen til at Intel Core i9-12900K er en såpass imponerende prosessor.



Enkelte ganger tolkes disse to kjernetypene som to ulike datamaskiner av Denuvo. Programvaren mistenker at det er to separate PC-er som prøver å kjøre spillet på en og samme tid. Det er et mistenkelig tilfelle, ifølge DRM-programmet, og dermed hindres man fra å kjøre spillet.



Det medfører dermed riktighet at Intel-maskinvaren nå har problemer med å kjøre enkelte spill, men i praksis må skylden legges på Denuvo, som ikke klarte å oppgradere programvaren sin i tide. Intels blogginnlegg nevner for øvrig at «en programvareløsning har blitt identifisert av leverandøren av den aktuelle DRM-programvaren.» Det er med andre ord bare et spørsmål om tid før den ovennevnte programvareløsningen blir implementert i spillene det gjelder.



I mellomtiden, før du løper ut og kjøper deg en ny Intel-prosessor, så anbefaler vi at du går til Intels hjemmesider og tar en titt på listen over spill som (per nå) er rammet av problemene.