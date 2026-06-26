Den ultimate Garmin-guiden: Slik velger du riktig smartklokke

Garmin er et av de største navnene innen smartklokker – spesielt hvis du leter etter en følgesvenn til fotturer, løping eller golf. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av modeller i forskjellige prisklasser og med varierende funksjoner, noe som gjør det vanskelig å vite hvilken som passer best for deg. Hvis du har dårlig tid, kan du sjekke ut vår toppliste over de beste Garmin-smartklokkene, der vi anbefaler modeller for ulik bruk. Men hvis du vil utforske hele utvalget, kan du bli her.

Denne artikkelen fungerer som en guide til Garmin-smartklokker (i hvert fall modellene som fortsatt er relevante – vi har ekskludert virkelig gamle modeller og de som er veldig vanskelige å få tak i). Vi har inkludert ikke bare de nyeste modellene i hver serie, men også eldre generasjoner som fortsatt er tilgjengelige for kjøp. Å velge en tidligere modell kan være en smart måte å spare penger på hvis du ikke føler at du trenger de nyeste funksjonene.

Du vil også legge merke til at guiden er delt inn etter produktserier. I begynnelsen av hver seksjon er det en kort beskrivelse av målgruppen serien primært er rettet mot og hvilke funksjoner den fokuserer på. Husk imidlertid at dette er ganske brede kategorier – det er mye overlapping mellom seriene, og de fleste grunnleggende smartklokkefunksjonene er tilgjengelige uavhengig av hvilken modell du velger. Klikk på «Vis detaljer»-knappen for mer informasjon om hver klokke og en lenke til vår fullstendige anmeldelse.

Garmin Forerunner

Forerunner-serien er utviklet for løpere, og tilbyr god GPS, nøyaktig distanse- og tempomåling, og en rekke funksjoner som hjelper deg med å trene smartere og forbedre ytelsen din. I tillegg til modellene nedenfor tester vi for tiden også to nye Forerunner-klokker på innstegsnivå: Forerunner 70 og Forerunner 170, som ble lagt ut for salg 15. mai. Forerunner 70 erstatter den veletablerte Forerunner 55. Forerunner-serien er omfattende, og selv de eldre modellene er fortsatt verdt å vurdere. Den snart utgåtte Forerunner 55, for eksempel, var klokken som ble brukt av Sebastian Sawe da han løp London Marathon i 2026 på under to timer.

Garmin Fenix

Fenix ​​er Garmins andre store serie med smartklokker, og retter seg mot et bredere spekter av sport og friluftsliv, i stedet for å fokusere utelukkende på løping. Fenix-modellene tilbyr funksjoner som topografiske kart og veipunktnavigasjon, samtidig som de er bygget for å tåle tøffe forhold og levere lang batteritid. Den nåværende flaggskipmodellen er Fenix ​​8. I motsetning til Forerunner-serien øker modellnummeret i Fenix-serien med hver nye generasjon.

Garmin Vivoactive

Vivoactive er en rimeligere serie rettet mot mosjonister, nybegynnere og alle som ønsker en mer allsidig smartklokke til hverdagsbruk. Du får fortsatt mange treningsfunksjoner og et bredt utvalg av aktivitets- og helsesporingsverktøy, men uten like mange avanserte funksjoner som Forerunner-serien.

Garmin Venu

Venu er en serie som primært er rettet mot de som ønsker en mer allsidig smartklokke til hverdagsbruk i stedet for en modell med fokus på løping eller utendørsaktiviteter. Selvfølgelig er det også mange treningsfunksjoner her, men vekten er på helse, livsstil og smarte funksjoner. Den nyeste modellen i serien er Venu 4.

Garmin Instinct

Instinct-serien er en robust serie rettet mot de som ønsker en rimeligere smartklokke for utendørs- og eventyraktiviteter, med eksepsjonell batteritid for flerdagsturer – spesielt hvis du velger en av de solcelledrevne modellene. Den nyeste modellen i serien er Instinct 3.

Garmin Enduro

Enduro-serien er designet for utholdenhetsutøvere, og tilbyr multisportfunksjoner som ligner på Fenix-serien, men med lettere urkasser i plast og solcellelading for lengre batteritid. Til daglig bruk er det sannsynligvis mer enn folk flest trenger, men hvis du leter etter en klokke som kan gå i dagevis uten å måtte lades, er denne serien noe for deg.

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Garmin Approach

Approach er Garmins golfserie, som ikke bare inkluderer GPS-utstyrte smartklokker, men også produkter som håndholdte avstandsmålere og avfyringsmonitorer. Smartklokkene i serien tilbyr funksjoner som golfbanekart i fullfarge, en virtuell caddie og en skjerm som er lett å lese selv i sterkt sollys.

Flere Garmin-alternativer

Til slutt har vi en rekke av Garmins mer nisjepregede produktlinjer. MARQ er Garmins luksuslinje som kombinerer tradisjonell klokkeproduksjon og eksklusivt design med smartklokkefunksjoner. Lily er selskapets kvinnefokuserte linje, Tactix er et ekstremt robust alternativ for overlevelsesentusiaster og militært personell, Epix kan beskrives som en mer eksklusiv versjon av Fenix ​​for utendørsaktiviteter, Vivosmart er en aktivitetsmåler snarere enn en fullverdig smartklokke, og Descent-linjen består av dykkercomputere i smartklokkeform.

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