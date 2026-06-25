Den ultimata Garmin-guiden: så väljer du rätt smartklocka för dig

Garmin är ett av de största namnen inom smartklockor – särskilt om du letar efter en handledskompis för vandring, löpning eller golf. Företaget erbjuder ett stort antal modeller i olika prisklasser och med varierande funktioner, vilket gör det svårt att veta vilken som passar bäst. Om du har ont om tid kan du ta en titt på vår topplista över de bästa Garmin-smartklockorna, där vi rekommenderar modeller för olika användningsområden. Men om du vill utforska hela sortimentet kan du stanna kvar här.

Den här artikeln fungerar som en guide till Garmins smartklockor (åtminstone de modeller som fortfarande är relevanta – vi har valt bort riktigt gamla modeller och sådana som är väldigt svåra att få tag på). Vi har inte bara tagit med de senaste modellerna i varje serie, utan även äldre generationer som fortfarande finns att köpa. Att välja en tidigare modell kan vara ett smart sätt att spara pengar om du inte känner att du måste ha de allra senaste funktionerna.

Du kommer också att märka att guiden är uppdelad efter produktserier. I början av varje avsnitt finns en kort beskrivning av vilken målgrupp serien främst riktar sig till och vilka funktioner den fokuserar på. Tänk dock på att det här är ganska breda kategorier – det finns gott om överlapp mellan serierna och de flesta grundläggande smartklockefunktioner finns oavsett vilken modell du väljer. Klicka på knappen "Visa detaljer" för mer information om respektive klocka och en länk till vårt fullständiga test.

Garmin Forerunner

Forerunner-serien är framtagen för löpare och erbjuder mycket bra GPS, noggrann mätning av distans och tempo samt en rad funktioner som hjälper dig att träna smartare och förbättra dina prestationer. Utöver modellerna här nedanför håller vi just nu också på att testa två nya, nybörjarvänliga Forerunner-klockor: Forerunner 70 och Forerunner 170, som började säljas den 15 maj. Forerunner 70 ersätter den trotjänande Forerunner 55.

Forerunner-serien är omfattande och även de äldre modellerna kan fortfarande vara värda att överväga. Den snart utgående Forerunner 55 var exempelvis klockan som bars av Sebastian Sawe när han sprang London Marathon 2026 på under två timmar.

Garmin Fenix

Fenix är Garmins andra stora serie av smartklockor och riktar sig till ett bredare utbud av sporter och friluftsaktiviteter, snarare än att enbart fokusera på löpning. Fenix-modellerna erbjuder funktioner som topografiska kartor och navigering med waypoints, samtidigt som de är byggda för att tåla tuffa förhållanden och leverera lång batteritid. Den nuvarande flaggskeppsmodellen är Fenix 8. Till skillnad från Forerunner-serien ökar modellnumret i Fenix-serien för varje ny generation.

Garmin Vivoactive

Vivoactive är en mer prisvärd serie som riktar sig till motionslöpare, nybörjare och alla som vill ha en mer allsidig smartklocka för vardagsbruk. Du får fortfarande gott om träningsfunktioner samt ett brett utbud av verktyg för aktivitets- och hälsospårning, men utan lika många avancerade funktioner som i Forerunner-serien.

Garmin Venu

Venu är en serie som i första hand riktar sig till dig som vill ha en mer allsidig smartklocka för vardagsbruk snarare än en modell med fokus på löpning eller friluftsliv. Självklart finns det gott om träningsfunktioner även här, men tyngdpunkten ligger på hälsa, livsstil och smarta funktioner. Den senaste modellen i serien är Venu 4.

Garmin Instinct

Instinct är en robust serie som riktar sig till dig som söker en mer prisvärd smartklocka för friluftsliv och äventyr, med exceptionell batteritid för flerdagarsturer – särskilt om du väljer någon av modellerna med solcellsladdning. Den senaste modellen i serien är Instinct 3.

Garmin Enduro

Enduro-serien är utvecklad för uthållighetsidrottare och erbjuder multisportfunktioner som påminner om Fenix-serien, men med lättare plastboetter och solcellsladdning som förlänger batteritiden. För vardagsanvändning är den sannolikt mer än de flesta behöver, men om du söker en klocka som kan användas i flera dagar utan att behöva laddas är det här serien för dig.

Garmin Approach

Approach är Garmins serie för golf och omfattar inte bara GPS-utrustade smartklockor, utan även produkter som handhållna avståndsmätare och launch monitors. Smartklockorna i serien erbjuder funktioner som golfbanekartor i färg, en virtuell caddie och en skärm som förblir lättläst även i starkt solljus.

Fler Garmin-alternativ

Slutligen har vi ett samlat gäng av Garmins mer nischade produktserier. MARQ är Garmins lyxserie som kombinerar traditionellt klockhantverk och exklusiv design med smartklockefunktioner. Lily är företagets serie med fokus på kvinnor, Tactix är ett extremt tåligt alternativ för överlevnadsentusiaster och militär personal, Epix kan beskrivas som en mer premiuminriktad version av Fenix för friluftsliv, Vivosmart är ett aktivitetsarmband snarare än en fullfjädrad smartklocka och Descent-serien består av dykdatorer i smartklockeformat.