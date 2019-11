Black Friday 2019: Beste tilbud på VPN-tjenester

De beste Black Friday -tilbudene på VPN (Image credit: Future) Våre skribenter leter igjennom det som kan krype og gå av Black Friday-tilbud for å finne de absolutt beste prisene fra pålitelige forhandlere. Men det handler ikke bare om pris eller prosentavslag – det handler vel så mye om kvaliteten på produktet og derav etterspørselen. Under Black Week vil nettet flomme over av gode og dårlige tilbud. Vi er ditt filter i jakten på en god deal. Du kan være trygg på at alle tilbud vi presenterer hos oss, er nøye gjennomgått og verdt å trekke fram. Flere Black Friday-tilbud:

Årets Black Friday-fest er i full gang, og du finner virkelig store rabatter på noen av de største VPN-tjenestene. Her har vi samlet de beste tilbudene fra leverandører som PrivateVPN, Cyberghost, Surfshark VPN, IPVanish og mange flere.

I tillegg til et stort utvalg tilbydere, finner du også en mengde forskjellige abonnementer. Her er alt fra 1-årsplaner til 5-årsplaner, og de fleste tilbudene gir deg et prisavslag på over 80 %!

Føler du deg litt usikker på hva en VPN-tjeneste faktisk er? Ta det med ro. Her er litt kortfattet informasjon om VPN-tjenester: VPN er en forkortelse for det engelske uttrykket Virtual Private Network (altså virtuelt privat nettverk). En VPN-tjeneste lar deg endre din IP-adresse til en sikker server. Det hjelper deg å opptre mer anonymt på nettet, og lar deg lure datamaskinen eller mobilen din til å tro at de befinner seg et helt annet sted enn de faktisk gjør. Det er med andre ord ingen stor overraskelse at de beste VPN-tjenestene i 2019 er blitt så utrolig populære at de i langt større omfang benyttes som erstatning eller et tilskudd til tradisjonelle sikkerhetsløsninger.

Nå i 2019 er det nærmest blitt obligatorisk å installere en god VPN på datamaskinen eller mobilen. I tillegg til at det er en utrolig bra tjeneste som hjelper deg å bruke internett på en tryggere måte, navigere deg inn til blokkerte nettsider og å finne de nyeste filmene og seriene i utenlandske Netflix-bibliotek, slik at du kan strømme disse uten å være urolig.

De beste Black Friday-tilbudene på VPN-tjenester

VyprVPN| 2-årsplan | 2,50 dollar/mnd | 80 % rabatt

VyprVPN gir deg 80 % rabatt nå på Black Friday. En 2-årsplan koster 2,50 dollar månedlig, eller totalt 60 dollar for to år, mens en ettårsplan koster 3,75 dollar i måneden, altså totalt 45 dollar for ett år.

