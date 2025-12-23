Zo betrouwbaar zijn OLED TV's écht: langetermijntest heeft onverwacht resultaat

Inbranding is een term die je misschien wel kent als je lang hebt getwijfeld over een OLED TV. Deze term wijst op bepaalde elementen die permanent zichtbaar zijn op het scherm van je tv en daarom "ingebrand" zijn. Dit gaat dan vooral om het logo van tv-zenders dat altijd op een vaste plaats op het scherm staat of bepaalde onderdelen van de interface van een game. De kans dat je peperdure OLED TV verpest wordt door inbranding is echter kleiner dan gedacht.

Dat is in ieder geval wat de resultaten van een lopend onderzoek bij Rtings aangeven. Zij hebben drie jaar lang meer dan 100 tv's op maximale helderheid laten draaien, waarbij elke tv 18.000 kijkuren heeft verzameld. Hoewel sommige OLED's inderdaad problemen vertoonden, hadden lcd-tv's ernstigere problemen.

Which TVs Break First? Results Overview From Our 100 TV Longevity Test - YouTube Watch On

Hoe gaan verschillende types tv's om met veel kijkuren?

De tests hebben verschillende dingen aangetoond, met name dat goedkopere lcd-tv's met edge-lit panelen sneller defect raken dan lcd-tv's met geavanceerde achtergrondverlichting, zoals mini-LED. De testmodellen hadden last van kromgetrokken reflectorplaten, gebarsten lichtgeleidingsplaten en doorgebrande leds als gevolg van de warmte die ze genereren. We moeten er wel bij zeggen dat deze tv's voortdurend op de hoogste helderheid staan en dat is wellicht niet zo bij thuisgebruik. Dit is als het ware een marteltest voor tv's.

In november 2025 waren 20 van de 100 tv's die in 2022 met de tests waren begonnen volledig defect en hadden nog eens 24 tv's gedeeltelijke defecten. De website heeft alle details over deze defecten en gedeeltelijke defecten hier gepubliceerd.

Hoe zit het met OLED TV's? Rtings stelde vast dat zowel W-OLED als QD-OLED TV's “buitengewoon goed” presteerden Hoewel er tijdens de marteltest, waarbij gedurende de hele test één logo op het scherm werd weergegeven, wel inbranding optrad, is dat bij gemengd gebruik niet echt een probleem. Alle geteste OLED-schermen vertoonden inbranding, maar uit eerdere tests bleek dat je waarschijnlijk geen problemen zult ondervinden met modellen uit 2022 of later, tenzij je constant naar content met statische logo's kijkt.

Het is ook vermeldenswaard dat 18.000 uur gebruikstijd veel meer is dan de meeste gebruikers zullen hebben voor ze hun tv vervangen: als je elke dag drie uur tv kijkt, duurt het bijvoorbeeld meer dan 16 jaar om dat aantal te bereiken.

Waar moet je ten slotte rekening mee houden als je een nieuwe tv koopt? Hoewel veel van de instapmodellen na verloop van tijd defect raakten, vond Rtings geen direct verband tussen prijs en levensduur. Het werd wel duidelijk dat OLED's over het algemeen het meest betrouwbaar waren en edge-lit lcd's (het goedkoopste type lcd-tv) het minst. Als je op zoek bent naar een nieuwe tv, dan is OLED of lcd met lokale dimzones (zoals QLED of mini-LED) een betere keuze op lange termijn.