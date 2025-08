We vergeleken LG's budget OLED TV met Samsungs middenklasse mini-LED TV: deze zouden we zelf kopen

De strijd tussen OLED en mini-LED woedt al enkele jaren. Terwijl LG en Panasonic vooral inzetten op OLED, hebben Samsung, Hisense en TCL meer mini-LED TV's in hun aanbod. De meeste merken maken beide soorten tv's, maar het is duidelijk waar hun voorkeur ligt.

Samsung en LG maken consistent uitstekende tv's. Samsung staat regelmatig bovenaan onze lijst met beste mini-LED TV's en LG bovenaan de lijst met beste OLED TV's. Beide merken hebben in 2025 sterke prestaties neergezet. Zowel de Samsung QN90F (mini-LED) als de LG G5 (OLED) hebben vijf sterren gekregen in hun reviews. Maar hoe zit het met de middenklassers?

We hebben onlangs de Samsung QN80F getest en gaven hem vier sterren in de review, voornamelijk vanwege de matige geluidskwaliteit, het reflecterende scherm en een (occasioneel) inconsistent beeld. We hadden ook de kans om hem naast LG's goedkoopste OLED TV, de LG B5, te testen. Hoewel deze tv's zich op verschillende plaatsen in hun respectievelijke categorie bevinden, zijn ze qua prijs vergelijkbaar.

Hoe presteert de middenklasse Samsung QN80F ten opzichte van de goedkoopste OLED TV van 2025? En welke tv biedt het meeste waar voor zijn geld?

Kleur bekennen

Zowel de Samsung QN80F (links) als de LG B5 (rechts) hebben een uitstekende kleurweergave. Hoewel de QN80F feller is, heeft het beeld van de B5 meer diepte en helderheid. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Samsung- en LG-tv's hebben beide een erg goede kleurweergave, waarbij de kleuren op Samsungs mini-LED TV's over het algemeen helder en krachtig zijn, terwijl LG's OLED TV's diepere en rijkere kleuren tonen. Toen we de QN80F naast de LG B5 plaatsten, was dit opnieuw het geval.

Met beide tv's ingesteld op de beeldmodus ‘Film’, keken we naar de scène ‘The Wizard & I’ op een 4K Blu-ray van Wicked. De B5 liet krachtigere en levendigere kleuren zien. Roze bloemen, blauwe details op muren en uniformen en de groene huid van Elphaba zagen er allemaal levendiger uit op de B5, voornamelijk dankzij het sterkere contrast, iets waar OLED om bekend staat. De kleuren waren nog steeds helder en levendig op de QN80F in dezelfde scène, maar hadden niet dezelfde diepte.

Bij metingen van het UHDA-P3-kleurengamma scoorde de Samsung-tv 93,05% en de LG-tv 99,5%. Het is daarom geen echte verrassing dat de B5 een voorsprong had op vlak van kleurdiepte en detail.

Helderheid en reflecties

De Samsung QN80F (links) heeft zowel een hogere piekhelderheid als een hogere helderheid op het volledige scherm dan de LG B5. Dat kan in bepaalde filmscènes een groot voordeel zijn. (Image credit: Universal Pictures / Future)

De Samsung QN80F scoort hoog op het gebied van helderheid. Hoewel mini-LED traditioneel een helderdere displaytechnologie is dan OLED, hebben premium OLED TV's, zoals de LG G5 en Samsung S95F, grote vooruitgang geboekt. Deze twee tv's kunnen zelfs meer dan 2.000 nits halen. Deze dure tv's maken dan ook gebruik van nieuwe, geavanceerde OLED-panelen (QD-OLED op de S95F en ‘four-stack’ OLED op de LG G5).

De LG B5 maakt gebruik van een standaard W-OLED-paneel en dat merken we aan de helderheid. Toen we de piekhelderheid van HDR op de B5 controleerden, haalde deze 668 nits in de filmmodus, terwijl de Samsung QN80F in dezelfde modus 1.106 nits haalde. Een verschil in helderheid van bijna 500 nits is duidelijk te zien. Toen Elphaba door een graanveld rende in dezelfde scène uit Wicked, leek de zon helderder op de QN80F dankzij de hoge HDR-helderheid en zag het graan er glanzender en opvallender uit.

Een ding dat we in deze vergelijking niet konden negeren, was hoe reflecterend de schermen van beide tv's waren. We hadden dit verwacht van de LG B5, voornamelijk vanwege de HDR-helderheid op het volledige scherm (een magere 131 nits). We hadden echter verwacht dat de QN80F, die bij dezelfde test 754 nits haalde, beter zou presteren. Bij heldere kamerverlichting hebben beide tv's last van spiegelachtige reflecties tijdens donkere scènes. Bij minder felle verlichting presteren de tv's beter, maar er kunnen zelfs dan nog reflecties zichtbaar zijn.

Zwartwaarden, de beste vriend van OLED

De zwartwaarden zijn iets hoger op de Samsung QN80F (links), maar zien er veel rijker en dieper uit op de LG B5 (rechts). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Ondanks het zeer reflecterende scherm van beide tv's en de bijbehorende problemen in kamers met veel licht, geven ze in de meeste omgevingen een behoorlijk goed contrast weer. De hogere helderheid van de QN80F zorgt voor een sterker waarneembaar contrast dankzij het verschil in helderheid tussen lichte en donkere tinten. Als je beter kijkt, wordt het duidelijk dat OLED toch echt uitblink op vlak van contrast en zwartwaarden.

Bij het bekijken van de vechtscène in de metro en de openingsscène in The Batman liet de LG B5 een uitstekend contrast zien. Hoewel er af en toe een vleugje black crush te zien was, waren de schaduwdetails uitstekend. Tijdens onze tests vonden we dat de QN80F een solide contrast had, maar naast de LG B5 was er een duidelijke winnaar. De scherpere texturen en fijnere details van de LG B5 gaven het beeld op zijn beurt een meer 3D-achtig effect.

Het zwart op de LG B5 heeft ook die inktzwarte kwaliteit waar OLED TV's om bekend staan. Zowel in The Batman als in Nosferatu, met name in de scènes waarin Hutter voor het eerst aankomt bij het kasteel van Orlok, waren de zwartwaarden van de QN80F iets verhoogd, waardoor ze een grijzere tint kregen. Het zwart van het bos en de nachtelijke hemel op de LG B5 waren echt zo onheilspellend en dreigend als bedoeld was.

Eindoordeel

Samsung QN80F (links) en LG B5 (rechts) (Image credit: Future)

Zowel de LG B5 als Samsung QN80F bieden veel waar voor hun geld en zijn vooral voor gamers interessant dankzij vier HDMI 2.1-aansluitingen met 4K/120Hz-ondersteuning. De nieuwe versies van LG's webOS en Samsungs Tizen smart tv-platforms zijn misschien wel de beste tot nu toe. Beide tv's hebben wel een soundbar nodig om een echte thuisbioscoopervaring te bieden. Onze vergelijking komt daarom neer op beeldkwaliteit.

De QN80F wint ruimschoots op het gebied van helderheid, maar tijdens onze vergelijkende test gaven we toch de voorkeur aan het totaalplaatje van de LG B5. De superieure kleuren, diepere zwarttinten en realistischer ogende texturen gaven hem de overhand. Als we met ons eigen geld een van deze twee tv's moesten kopen, zou dat dus de LG B5 zijn.