We vergeleken het geluid van de OLED TV's van Panasonic en Sony: de winnaar is overduidelijk

Het is geen geheim dat de meeste tv's geen goede ingebouwde speakers hebben. Dat geldt ook voor dure modellen met een geweldig scherm. Vaak klinken de luidsprekers van een tv blikkerig en vlak, met een zwakke bas, waardoor een soundbar een bijna noodzakelijke aanvulling is.

Niet elke tv heeft slecht ingebouwd geluid. Panasonic en Sony zijn twee fabrikanten die verrassend sterk geluid leveren. Omdat beide bedrijven veel ervaring met audio hebben, weten ze wat goed geluid is en hebben ze de afgelopen jaren verschillende tv's op de markt gebracht die niet per se een soundbar nodig hebben. De vraag is nu hoe de ingebouwde speakers van Panasonic- en Sony-tv's zich tot elkaar verhouden.

We hadden recent de kans om de Panasonic Z95B en Sony Bravia 8 II, de premium OLED TV's van beide merken in 2025, naast elkaar te testen. Een vergelijking op vlak van geluid kon hier natuurlijk niet ontbreken. Om dit een eerlijke test te maken, hebben we op beide tv's de standaard geluidsinstelling gebruikt. Voordat we de tests uitvoerden, hebben we een video met roze ruis op YouTube en een SPL-meter-app gebruikt om ze beide op een volume van 70 dB in te stellen. Dit betekende dat het volume de resultaten niet kon beïnvloeden. Vervolgens kozen we drie filmscènes die elk bedoeld waren om één specifiek onderdeel te testen: spraak, bas en surround sound.

Spraak

(Image credit: Universal Pictures / Future)

Het eerste onderdeel is mogelijk het belangrijkste, met name spraak. Dialogen zijn vaak het grootste slachtoffer van slechte tv-luidsprekers. We hebben een scène uit Oppenheimer gebruikt, waarin Strauss en Oppenheimer elkaar voor het eerst ontmoeten op de universiteit, om de helderheid en natuurlijkheid van de dialogen op beide tv's te testen.

De Z95B profiteerde enorm van zijn ‘soundbar’ onder het scherm, omdat deze gedurende de hele scène voor heldere, krachtige spraak zorgde. Zelfs gefluister tussen Strauss en Oppenheimer werd goed weergegeven, met een duidelijke projectie van de dialoog.

De Bravia 8 II deed het in deze scène ook niet slecht. Spraak en stemmen klonken voller dan op de Panasonic, met een meer basrijke toon die goed paste bij de dialoog van Oppenheimer. We vonden de dialoog ook natuurlijker op de Bravia 8 II, terwijl de stemmen op de Z95B iets hoger klonken.

Wat betreft de zuiverheid van de spraak is de Z95B de winnaar. De voorste luidsprekers zorgden voor een zuiverder geluid dat beter te horen was tijdens Oppenheimer. Dankzij het bredere geluidsbeeld vulden de stemmen de kamer beter ten opzichte van de Sony-tv.

Bas

(Image credit: Warner Bros. / Future)

Naarmate tv's steeds dunner worden, wordt het basgeluid van de luidsprekers steeds zwakker. Om de basprestaties van deze tv's te testen, hebben we de achtervolging van de Batmobile uit The Batman gebruikt.

De Z95B leverde een zeer krachtige bas bij deze scène en gaf het gebrul en gerommel van de motor van de Batmobile nauwkeurig weer. De bas van de Z95B vulde niet alleen de kamer, maar we voelden hem ook door de vloer rommelen. Cruciaal was dat de bas strak gecontroleerd was, waardoor andere elementen in de mix tot hun recht kwamen.

De bas van de Bravia 8 II was niet zo indrukwekkend als die van de Z95B. De bas had nog steeds een behoorlijk gewicht en een goede kracht, maar voelde beperkt aan ten opzichte van het scherm. De Bravia 8 II is een veel slankere tv dan de Z95B, wat waarschijnlijk van invloed is op het basniveau. Hoewel de bas zuiver was, had deze niet dezelfde impact als bij de Panasonic.

We merkten wel dat bij hogere volumes (meer dan 80%) het basniveau van de Bravia 8 II een stuk krachtiger werd. We hadden echter het gevoel dat een deel van de controle verloren ging en dat langdurig kijken bij dit volume moeilijk werd. Wat de bas betreft, won de Z95B opnieuw dankzij zijn krachtige luidsprekers.

Surround sound

(Image credit: Paramount Pictures / Future)

Als laatste hebben we de surround sound getest. Hoewel je nooit het 3D-geluid zult krijgen dat je zou krijgen van een soundbar, kan het geluid op sommige tv's verder reiken dan het scherm om een meer meeslepende ervaring te bieden. Voor deze test hebben we twee verschillende scènes gebruikt: eerst de Darkstar-vluchttest aan het begin van Top Gun: Maverick en daarna een muzikale stuk uit Sinners.

Bij Top Gun: Maverick leverde de Z95B een breed geluidsbeeld, waarbij het geluid verder reikte dan de randen van het scherm. Toen de Darkstar boven het hoofd van admiraal Cain opsteeg, gaf het levendige hoogte-effect van de Z95B ons het gevoel dat de jet boven onze hoofden vloog. De wind, de geluiden in de cockpit en het gekraak van de panelen waren duidelijk en nauwkeurig.

De Bravia 8 II had niet hetzelfde brede geluidsbeeld als de Z95B, maar leverde wel geluidseffecten met echte helderheid, controle en een strakkere algehele balans dan de Panasonic. Hij deed het ook uitstekend met hoogte-effecten, waaronder dezelfde scène waarin de Darkstar overvliegt. Toch kon de Bravia 8 II niet helemaal tippen aan de grote, meeslepende kracht van de Z95B.

(Image credit: Warner Bros. / Future)

We hebben ten slotte de tijdvervormende muzikale uitvoering in de schuur uit de film Sinners gebruikt voor de vergelijking. We ontdekten dat deze scène een uitstekende geluidspositionering had, waarbij de Samsung HW-Q990C soundbar de plaatsing van instrumenten met uiterste precisie weergeeft. We wilden nu weten hoe nauwkeurig de tv's dit deden.

Zowel de Z95B als de Bravia 8 II gaven een nauwkeurige weergave van het geluid in de scène, maar de Z95B was preciezer en had hetzelfde brede geluidsbeeld dat we eerder hadden gehoord. Geen van beide kon hetzelfde 3D-effect reproduceren als de HW-Q990C, maar de Z95B kwam het dichtst in de buurt.

Tijdens onze test ontdekten we dat de Bravia II Dynamic Range-instellingen in het menu had. De instelling Compressed, die standaard was ingeschakeld bij de geselecteerde standaardgeluidsinstelling, maakte het geluid over het algemeen veel luider en krachtiger. De instelling Standard Dynamic Range voelde nauwkeuriger aan en leverde een breder geluidsbeeld, maar was veel stiller. Voor deze scène in Sinners bleek Standard Dynamic Range de betere optie te zijn. Ook zorgde het instellen van de geluidsverwerking van Sony naar Dolby voor een iets breder dynamisch bereik.

Over het algemeen leverde de Z95B echter nog steeds het nauwkeurigere surround sound in beide scènes.

Eindoordeel

(Image credit: Future)

De Sony Bravia 8 II levert een briljant geluid dat beter is dan dat van de meeste tv's, maar in deze specifieke scènes en met deze instellingen vonden we dat de Z95B beter presteerde. Hij leverde de duidelijkste spraak, de krachtigste bas en het meest meeslepende surround sound. Geen van beide tv's weet echter het geluid van een goede soundbar te evenaren.