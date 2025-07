We testen al jaren Samsung-tv's en dit ene onderdeel is nu beter dan ooit tevoren

Wanneer we tv's testen, brengen we natuurlijk ook redelijk veel tijd door met de specifieke smart tv-platforms (besturingssystemen) die ze gebruiken. Dit is namelijk ook een onderdeel van de tv waar je als consument waarschijnlijk dagelijks mee te maken hebt en dus niet kan ontwijken.

De beste tv's op de markt bieden niet alleen een geweldige beeld- en geluidskwaliteit (hoewel echt goed geluid op tv's eigenlijk zelden voorkomt), maar ze zorgen ook voor een enorm soepele, responsieve en gebruiksvriendelijke kijkervaring.

Over het algemeen vinden we dat LG's webOS smart tv-platform de afgelopen jaren de beste gebruikerservaring heeft aangeboden. Andere smart tv-platforms zoals bijvoorbeeld Google TV en Fire TV hebben wat meer gebreken en dat vonden we tot nu toe ook gelden voor Samsungs Tizen-platform.

In onze recente reviews van de Samsung S95F en Samsung S90F OLED TV's, plus onze review van de Samsung QN90F mini-LED TV, kan je zien dat we het Tizen smart tv-platform 4,5 sterren hebben gegeven. Voorheen gaven we Tizen vanwege bepaalde gebreken maximaal 4 sterren.

Wat is er dan veranderd in de nieuwste versie waardoor Tizen zoveel beter is geworden?

De beste features

De Samsung Gaming Hub (hierboven te zien op de Samsung S95F) is een van de beste features van Tizen. (Image credit: Future)

Een van de beste features in Samsungs Tizen-interface is de Gaming Hub. Dit is een speciale plaats waar alles gerelateerd aan gaming wordt verzameld. Hier vind je dus ook verschillende apps voor cloud gaming, zoals Xbox, Nvidia GeForce Now en Amazon Luna. Tizen geeft je hier ook toegang tot aanbevolen Twitch-streams en kan je console automatisch detecteren wanneer deze verbonden wordt met de tv. De Gaming Hub is een van de grootste redenen waarom er tegenwoordig vrijwel altijd Samsung-tv's in onze lijst van de beste gaming-tv's staan.

Een recentere toevoeging aan het Tizen-systeem lijkt geïnspireerd te zijn door LG’s webOS. We hebben het hier over het snelmenu. Voorheen was het een beetje onnodig ingewikkeld om bij bepaalde instellingen te komen. Met het nieuwe snelmenu kom je heel snel bij de verschillende beeld- en geluidsmodi en pas je gemakkelijk de helderheid van de tv aan. Tizen 9.0 (de versie voor 2025) onthoudt ook recent gebruikte en veelgebruikte instellingen en geeft ze bovenaan het snelmenu weer. Dat is erg handig wanneer je een bepaalde instelling vaak wil aanpassen (wij merkten bijvoorbeeld dat we vaak de 'Dynamic Tone Mapping'-optie aanpasten in de Filmmaker Mode).

Samsungs nieuwe snelmenu biedt je snelle en gemakkelijke toegang tot bepaalde instellingen. (Image credit: Future)

Het Tizen-homescherm is verdeeld in drie secties: Voor Jou, Live en Apps. Voor Jou bevat nu meer AI-aanbevelingen die gebaseerd zijn op je kijkgeschiedenis en we vonden deze aanbevelingen grotendeels wel accuraat. Samsung heeft nu ook profielen geïntroduceerd. Je kan dus individuele aanbevelingen krijgen per gebruiker. Dat is ook weer een feature die al eerder in LG's webOS werd geïntroduceerd (in 2024).

Samsung-tv's hebben ook een modus (genaamd 'Art' op LED, QLED en mini-LED TV's en 'Ambient' op OLED TV's) waarbij je in de standby-modus afbeeldingen kan weergeven in plaats van gewoon een zwart scherm. Er is ook een abonnement beschikbaar voor de Art Store waarmee je onder andere bekende kunstwerken kan weergeven op je tv. In de eerste instantie was dit alleen een mogelijkheid op Samsungs The Frame TV's, maar nu dus ook op de gewone tv's van het merk.

Als laatste biedt Tizen je ook niet alleen toegang tot alle streamingdiensten, maar ook tot veel gratis films en series via de Samsung TV Plus-hub. Dit is ook vergelijkbaar met de LG Channels die je via webOS op LG-tv's krijgt.

Zoeken naar instellingen

Sommige geavanceerdere instellingen zitten helaas nog steeds wat verborgen in submenu's. (Image credit: Future)

Tizen 9.0 mag dan wel de beste versie van Samsungs smart tv-platform zijn die we tot nu toe hebben gebruikt, maar het is nog steeds geen perfect platform. Eén kritiekpunt is dat het, ondanks het snelmenu, nog steeds lastig kan zijn om bepaalde instellingen (snel) te vinden.

Het snelmenu is zeker een handige feature, maar sommige instellingen zijn gewoon verborgen achter allerlei submenu's en zijn daardoor alsnog lastig te vinden. Zelfs iets redelijk simpels zoals Ruisreductie zit verborgen achter Instellingen>Alle instellingen>Beeldinstellingen>Beeldscherpte instellingen>Ruisreductie. Als je op zoek gaat naar die instellingen moet je dus door verschillende menu's navigeren en vaak ook naar beneden scrollen in die submenu's.

Dit soort "verborgen" instellingen maken de gebruikerservaring iets minder aangenaam voor mensen die een beetje willen experimenteren met de instellingen van hun tv. Hoewel Samsung dus wel veel opties biedt om bijvoorbeeld je beeldinstellingen naar wens in te stellen, hadden ze het wel wat gemakkelijker mogen maken om bij deze instellingen te komen.

Conclusie

(Image credit: Future)

Tizen is misschien geen perfect smart tv-platform, maar het liep jarenlang echt achter op LG's webOS-platform. Hoewel webOS nog steeds onze voorkeur is voor een smart tv-platform, is het fijn om te zijn dat Tizen flink verbeterd is met deze nieuwste versie.

Maak je trouwens geen zorgen als je een iets oudere Samsung-tv hebt (met een oudere versie van Tizen), want Samsung heeft ook voor wat oudere modellen zeven jaar software-updates beloofd. Dat betekent dat nog meer mensen dus van de beste versie van Tizen tot nu toe kunnen genieten.