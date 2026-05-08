"Wacht niet op de OLED TV's van 2026": waarom tv's van een jaar oud nu de betere aankoop zijn

Het WK komt eraan en dat is traditiegetrouw een gelegenheid voor sportfans om te investeren in een nieuwe tv. In de loop van deze maand zijn veel nieuwe OLED TV's ook eindelijk te koop nadat ze voor het eerst getoond zijn in januari van dit jaar. Het kan daarom verleidelijk zijn om zo'n fonkelnieuwe tv in huis te halen, maar dat is niet altijd de beste keuze. De modellen van een jaar oud zijn op dit punt een betere aankoop.

De nieuwste OLED TV's zijn nog steeds beter dan hun voorgangers. Het gaat er echter om hoeveel beter ze precies zijn. Bij sommige modellen, vooral in het lagere en middensegment, zijn de verbeteringen namelijk heel klein en voor sommigen mogelijk niet eens merkbaar. De prijs-kwaliteitverhouding is een tweede belangrijk aspect. Televisies worden namelijk snel goedkoper en tv's uit 2025 vind je nu met honderden euro's korting.

In Nederland en België zijn er drie grote namen in de categorie van de OLED TV's: Samsung, LG en Philips. Hier kijken we vooral naar LG, aangezien hun tv's al in ons testlab hebben gestaan en ook naar Samsung, aangezien we al meerdere demo's van hun tv's hebben gehad. Philips is ietsje minder relevant, aangezien hun nieuwe tv's pas in het najaar in de winkelrekken liggen.

Fijne, maar vaak kleine verbeteringen

De LG C5 uit 2025 (Image credit: Future)

OLED TV's hebben jarenlang bekendgestaan om hun beperkte helderheid. Hoewel de premium modellen dat probleem hebben aangepakt door enerzijds een feller paneel en anderzijds antireflectietechnologie, geldt dat niet voor de goedkopere OLED TV's.

Dit viel ons meteen op bij de vergelijking van de LG C5 en LG C6. De toename in helderheid viel alleen op bij highlights in kleinere gebieden, terwijl de helderheid van het hele scherm niet veel hoger was. Dat laatste is net het belangrijkste voor veel gebruikers die overdag naar hun OLED TV willen kijken zonder de hele ruimte te verduisteren.

Samsung zet je daarentegen voor een onverwachte keuze. Hun middenklasse OLED TV, de Samsung S90H, heeft nu voor het eerst de matte OLED Glare Free-coating die reflecties elimineert. Vorig jaar was die alleen aanwezig op de duurste OLED en mini-LED TV's, de Samsung QN90F en S95F. Dit zorgt ervoor dat de Samsung S90H wel een duidelijke verbetering is ten opzichte van zijn voorganger, de Samsung S90F.

Ook LG maakt het dit jaar ietsje interessanter als je een tv uit de C-serie wil. Alleen de 77-inch LG C6 heeft namelijk een hogere helderheid, aangezien hij hetzelfde paneel gebruikt als de duurdere LG G6.

Prijzenstrijd

De Samsung S90H (Image credit: Blue Pixl Media)

Wanneer je de prijzen gaat vergelijken, wordt het duidelijk waarom de OLED TV's van vorig jaar op dit moment de interessantere keuze zijn.

De eenvoudigste vergelijking is die tussen de LG C5 en LG C6. De nieuwere OLED TV is een beetje helderder, heeft iets meer AI-functies en een iets betere beeldkwaliteit. De huidige verkoopprijs is echter veel hoger dan die van de LG C5. Voor een 55-inch LG C5 betaal je momenteel ongeveer 1.200 euro, terwijl de LG C6 nu 1.899 euro kost. Voor een prijs die grofweg 30 procent hoger ligt, krijg je een tv die naar onze mening geen "30 procent beter" is.

Het wordt nog interessanter als we naar de LG B5 kijken. De B-serie bestaat uit de instapmodellen en het grootste verschil met de C-serie is de lagere helderheid. Je hebt hier sneller last van zichtbaarheidsproblemen vanwege reflecties, tenzij je de tv in een verduisterde ruimte plaatst. Een 55-inch LG B5 heb je namelijk al voor zo'n 850 euro. En de LG B6? Die "bestaat" momenteel nog niet. De B-serie verschijnt gewoonlijk wat later zonder grootse aankondiging. Als je momenteel een 55-inch OLED TV wil onder de 1.000 euro, kom je automatisch uit bij de LG B5 uit 2025.

Over naar Samsung, waar de keuze minder voor de hand liggend is. De Samsung S90H is namelijk wél een grote verbetering ten opzichte van de Samsung S90F. Hoewel Samsung nog geen officiële adviesprijzen voor Nederland en België heeft bekendgemaakt, kan je wel al een pre-order voor de Samsung S90H plaatsen bij Hello TV. Daar kost de 55-inch versie 1.999 euro. De Samsung S90F van 55 inch vind je momenteel voor ongeveer 1.300 euro.

De Samsung S90F is echter niet de tv waarnaar je moet kijken. De Samsung S95F is dat wel, want die heeft ook de matte OLED Glare Free-coating én alsnog een betere beeldkwaliteit dan de nieuwe S90H. Dit topmodel van vorig jaar kan je nu namelijk vinden vanaf ongeveer 1.500 euro. Ook in dit geval moet je dus niet wachten op de nieuwe OLED TV's van 2026.