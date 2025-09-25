Deze kleine soundbar belooft geweldige Dolby Atmos en kan een stevige concurrent voor Sonos zijn

Ik heb al talloze soundbars in allerlei vormen en maten getest. Zowel kleine modellen als de Sennheiser Ambeo Mini als opstellingen met een sub en achterspeakers zoals de Samsung HW-Q930F hebben al in mijn woonkamer gestaan.

Ook Marshall zette zijn eerste stappen in de thuisbioscoopwereld met de Marshall Heston 120, een model dat een collega-redacteur heeft getest. Hij vond deze soundbar zelfs zo goed dat hij onze felbegeerde perfecte sterrenscore heeft gekregen in de review.

De Heston 120 maakte indruk met zijn brede bas, klassieke design, goede muzikaliteit en krachtige Dolby Atmos. Toen Marshall onlangs de release van de kleinere Heston 60 bevestigde, stond die meteen hoog op mijn lijstje.

Kleine soundbars met veel pit

(Image credit: Marshall)

Vaak worden kleinere Dolby Atmos-soundbars in de markt gezet met grootse beloften van "meeslepende", "3D" of "ruimtelijke" audio. Over het algemeen is dat niet echt wat je krijgt. Een goed voorbeeld hiervan is de Sonos Beam (Gen 2). Dit is een van de duurdere kleine soundbars en toch hadden we hier het gevoel dat Atmos-effecten overtuigender konden zijn en dat het eindresultaat nooit klonk als volwaardige Dolby Atmos.

Na het succes van de Heston 120 hoop ik dat de Heston 60 die trend kan doorbreken. Deze kleine soundbar van Marshall maakt gebruik van een 5.1-configuratie, dus ik verwacht niet dezelfde hoogte-effecten die de 5.1.2-kanaals Heston 120 levert. Toch belooft Marshall een “geweldig geluid” en als de Heston 60 ook maar enigszins in de buurt komt van de duurdere Heston 120, belooft het een uitstekende soundbar te worden voor zijn geld.

Zelfs naast Atmos hebben veel kleine soundbars moeite om heldere dialogen en muziekweergave van topkwaliteit te produceren. Nogmaals, ik verwacht dat de Heston 60 op al deze vlakken goed zal presteren. Hij heeft aparte film- en muziekmodi, ondersteunt wifistreaming en is uitgerust met zeven klasse D-versterkers.

Wat kan de Heston 60 precies?

(Image credit: Marshall)

Waarom ben ik dan nog enthousiast om de Heston 60? Ten eerste ziet hij er goed uit. Hij volgt de designtaal van Marshall met zijn klassieke ontwerp en daarmee kan je bij mij heel weinig verkeerd doen. Hij heeft geen gekartelde knoppen zoals de Heston 120, maar wel gouden knoppen die er minstens zo goed uitzien.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Wat ik ook handig vind, is dat de Heston 60 werkt met de nieuwe en verbeterde Marshall-app, die meer gedetailleerde EQ-opties, een tool voor kalibratie op basis van je kamer en geïntegreerde muziekdiensten biedt, waardoor je rechtstreeks toegang hebt tot Spotify, Tidal Connect en meer.

De soundbar ondersteunt verder DTS:X, een ander formaat van ruimtelijke audio. Combineer dat met de goede connectiviteit, waaronder HDMI 2.1-passthrough, en er is veel om van te houden. Ik heb nog niet gehoord hoe de Heston 60 klinkt, dus tot die tijd kan ik alleen maar hopen dat Marshall ook hier zijn beloftes waarmaakt.

De Marshall Heston 60 is sinds 23 september 2025 te koop in webshop van Marshall voor 599 euro en zal op termijn ook bij verschillende retailers beschikbaar zijn.