Even geleden berichtten we over een nieuwe tv-technologie genaamd eLEAP, die een oplossing zou kunnen bieden voor problemen waarmee OLED TV's al een tijdje kampen. Drie jaar na de aankondiging ervan, lijkt het erop dat LG deze technologie uiteindelijk in productie gaat nemen.

ELEAP is in feite een alternatieve manier om OLED-panelen te produceren. Toen het in 2022 werd aangekondigd, lag de focus op kleine telefoonschermen. LG Display onderzoekt nu de technologie voor grotere schermen en dat betekent dat het ingezet kan worden voor de productie van tv-schermen.

eLEAP moet helderder zijn dan traditionele OLED (Image credit: JDI)

Hoe eLEAP tv's kan veranderen

Conventionele OLED-panelen worden gemaakt met dunne metalen plaatjes (ook wel "maskers" genoemd) met heel veel kleine gaatjes erin. Die zorgen ervoor dat het organische materiaal met grote precisie op het beeldscherm wordt aangebracht, zodat elke pixel gelijkmatig oplicht, zonder enige overlap.

ELEAP werkt anders. In plaats van fijne metalen maskers maakt het gebruik van een lithografieproces om de OLED-pixels te creëren. Volgens The Elec beschikt LG Display al over de juiste apparatuur om eLEAP te testen in zijn OLED-fabriek in Paju, Zuid-Korea, en wil het de technologie testen op panelen ter grootte van een tv. Ook Samsung Display zou hiermee bezig zijn.

Dit is louter een proef en niet het begin van de productie. LG Display en Samsung Display kunnen nog steeds besluiten om niet door te gaan met de technologie. Het heeft wel het potentieel om de OLED-productie te transformeren: de belofte van eLEAP is dat het een veel betere efficiëntie voor de OLED-pixels zal bieden, omdat het oplichtende gebied meer dan verdubbeld is tegenover een pixel van dezelfde grootte die met de oude techniek wordt gemaakt.

Dat betekent ook dat ze veel energiezuiniger zijn, zodat je een hogere helderheid kunt hebben zonder het stroomverbruik te verhogen (of minder stroom gebruikt voor dezelfde helderheid). Die energie-efficiëntie zorgt dan weer voor minder warmteontwikkeling en dat zorgt op zijn beurt voor een kleinere kans op inbranding.

Er is vervolgens een kans dat eLEAP efficiënter te produceren is, wat zou betekenen dat OLED-panelen goedkoper worden. Dit kan ertoe leiden dat OLED TV's in de middenklasse, zoals de LG C-serie, een hogere helderheid kunnen halen.

Zelfs als de tests succesvol zijn, zal het waarschijnlijk nog wel even duren voordat we de technologie in tv's terugzien. Volgens The Elec is het gebruik op korte termijn bedoeld voor schermen van 20 tot 30 inch, die bijvoorbeeld in auto's gebruikt worden. Het feit dat LG dit alsnog test bij panelen van tv-formaat is wel veelbelovend.