Laat je dure OLED TV alsjeblieft niet in de standaard beeldmodus staan

Als je net een nieuwe, dure OLED TV van bijvoorbeeld Samsung of LG hebt gekocht, dan kan ik me voorstellen dat je na het instellen van de tv misschien al zo onder de indruk was van het mooie scherm, dat je totaal niet hebt omgekeken naar de verschillende beeldmodi die op deze tv's (en heel veel andere moderne tv's) worden aangeboden.

Ik denk dat veel mensen de tv gewoon op de standaard beeldmodus laten staan, omdat het er dan ook wel prima uitziet en ik moet eerlijk toegeven dat ik dat in het verleden ook vaak heb gedaan.

Zo was ik in de eerste instantie tijdens het testen van de Samsung S90C QD-OLED TV voor onze review ook vooral de tv aan het testen in de standaard beeldmodus, juist ook omdat veel mensen die modus waarschijnlijk het meeste zullen gebruiken. Het was dit keer echter uit noodzaak dat ik een andere beeldmodus moest gebruiken en weer eens geconfronteerd werd met het nut van deze verschillende beeldmodi zoals de Film- en Game-modus.

Als je echt complete controle wil over hoe je tv eruitziet, dan kan je natuurlijk alle instellingen van de tv helemaal naar wens aanpassen, maar zo ver hoef je niet te gaan om toch bij allerlei soorten content een geweldig beeld te krijgen. Daar zijn de verschillende beeldmodi nou juist heel handig voor. Ze heten misschien net iets anders op een Samsung-tv dan op een LG-tv of een Sony-tv, maar ze hebben vrijwel allemaal wel een Film-modus en een Game-modus (of zelfs meerdere) en we raden je dan ook echt aan om hier gebruik van te maken om het beste uit je mooie OLED-display te halen.

Upgrade die even voelt als een downgrade

Op het eerste gezicht ziet de standaard beeldmodus op de meeste tv's, en zeker op high-end OLED en QLED TV's, er heel indrukwekkend uit met enorm verzadigde kleuren en een hele hoge helderheid. Dit is niet echt een natuurlijke weergave, maar het valt natuurlijk wel op als je hem in de winkel ziet staan en het maakt over het algemeen in huis ook wel een mooie eerste indruk.

Er wordt in de standaard beeldmodus meestal echter ook gebruik gemaakt van allerlei soorten beeldverwerking die vooral bedoeld zijn om de aandacht te trekken en niet om beelden weer te geven zoals ze eruit horen te zien. Dat is misschien bij het kijken van een soapserie of het nieuws niet zo erg, maar als je een film of serie in 4K HDR gaat bekijken via een streamingdienst of een 4K Blu-ray, dan is dit zeker niet de kijkervaring die de filmmaker voor ogen had.

Nou gaat het er uiteindelijk natuurlijk om wat jij het mooiste vindt en als je de standaard beeldmodus nou eenmaal veel mooier vindt dan bijvoorbeeld de Film-modus, laat de tv dan vooral op Standaard staan. In de eerste instantie lijkt het misschien ook alsof je erop achteruitgaat als je van Standaard naar Film schakelt, maar welke modus je ook gebruikt, op een gegeven moment wen je er wel aan. Toch levert de Film-modus wel gewoon een realistischere ervaring bij het bekijken van films en series.

Films en games komen echt tot hun recht

Zoals ik al zei worden films (en series) weergegeven op een realistischere manier in de Film-modus en ook op een manier die dichter bij de bedoeling van de filmmaker komt.

Veel tv-fabrikanten bieden hun eigen variant van een Film- of Bioscoop-modus aan en dit is vaak de modus waarbij er het veel minder met het beeld wordt geknoeid door de algoritmes van de tv. Er is nu ook al een tijdje een Filmmaker-modus beschikbaar op tv's van allerlei merken, waaronder LG, Samsung, Philips en Panasonic. Deze modus is in samenwerking met veel bekende filmmakers, waaronder Christopher Nolan, Martin Scorsese en James Cameron, ontwikkeld om de visie van de filmmaker op de juiste wijze weer te geven bij jou in huis.

Om eerlijk te zijn vind ik persoonlijk de Filmmaker-modus er een beetje klinisch en enigszins saai uitzien en dat vind ik dan weer jammer aangezien een goede moderne OLED TV juist een heel mooi kleurrijk en helder beeld kan weergeven met tegelijkertijd een geweldig contrast en perfecte zwartwaardes. De Film-modus (die dus losstaat van de Filmmaker-modus) biedt dan voor mij ook de gulden middenweg tussen de overdreven standaard modus en de soms iets te neutrale Filmmaker-modus.

Daarnaast moet je tijdens het gamen overigens ook geen gebruik van de standaard beeldmodus willen gebruiken. Al de verschillende beeldverwerkingsalgoritmes en -effecten die actief zijn in deze modus kunnen je gameplay namelijk veel minder vloeiend laten verlopen. Sommige tv's detecteren automatisch wanneer er een gameconsole of pc wordt aangesloten en schakelen dan automatisch hun Game-modus in om gebruik te maken van alle handige gaming-features zoals VRR (variabele refresh rate) en ALLM (auto low latency modus). Als deze niet automatisch aangaat, dan raden we je zeker aan om deze wel aan te zetten als je gaat gamen, zodat de input lag van de tv zo laag mogelijk is en je games dus beter reageren op jouw acties.

Wat overigens ook handig is, is dat je op sommige tv's, zoals op de Samsung S95C QD-OLED TV en de Samsung S90C QD-OLED TV voor elke HDMI-poort een andere beeldmodus kan instellen. Als jouw PS5 of Xbox Series X dus is aangesloten op HDMI 4, dan weet je dat je die gewoon op de Game-modus kan zetten en gebruik je eventueel een Chromecast met Google TV of een Apple TV 4K voor het streamen van films en series via HDMI 2, dan kan je die op Film-modus zetten en bij je alledaagse tv-programma's nog wel genieten van de prachtige kleuren van de standaard modus.

Uit noodzaak overschakelen

Ik heb bij oudere tv's wel eens vaker met de beeldmodi gespeeld om het verschil te bekijken, maar dacht vaak ook wel: "Het zal allemaal wel. Ik laat hem gewoon op Standaard staan."

Bij het testen van een tv voor een review wil ik natuurlijk sowieso wel de verschillende modi uitproberen, maar bij het testen van de Samsung S90C QD-OLED TV moest ik eigenlijk uit noodzaak overschakelen van Standaard naar Film.

Bij het bekijken van live tv merkte ik niet echt problemen met de beelden in de Standaard-modus, maar toen ik de 4K Blu-ray van Avatar: The Way of Water wilde bekijken via mijn oude Xbox One X op het prachtige nieuwe OLED-display van Samsung, merkte ik dat de audio en de video net niet helemaal gelijk liepen en ik vraag me af of dat het gevolg is van bepaalde beeldverwerkingstechnologieën die niet helemaal goed samenwerken met Blu-rays. Hoe dan ook, toen ik naar Film wisselde (waarbij er dus minder beeldverwerkingstechnieken worden toegepast), was het probleem opgelost.

Het was even een kwestie van wennen, maar na een tijdje in de Film-modus vond ik de meeste beelden er nog steeds prachtig en levendig uitzien, maar gewoon veel minder overdreven kleurrijk en helder. Ik zou je echt aanraden om het een kans te geven. Als je het uiteindelijk maar niets vindt, dan kan je de tv altijd weer gewoon op Standaard zetten.