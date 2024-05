Nieuw lek rond Samsung Galaxy Z Fold 6 toont scherpere hoeken en dunnere schermranden

De geruchten rond de Samsung Galaxy Z Fold 6 blijven maar komen en dit keer zien we enkele screenprotectors voor de smartphone. Die geven ons meer informatie over het mogelijke ontwerp en display.

De screenprotectors, die op sociale media zijn geplaatst door de bekende leaker @UniverseIce (via 9to5Google), zouden 60,2 mm breed zijn, tegenover 57,4 mm voor de Galaxy Z Fold 5. Dat wijst erop dat de telefoon en het coverscherm breder worden, een wijziging waar best veel vraag naar is.

De screenprotectors lijken bovendien kleinere randen en scherpere hoeken te hebben dan die voor de Galaxy Z Fold 5. Hoewel er geen drastisch herontwerp aankomt, zijn dit wel kleine updates die de gebruikerservaring aangenamer maken.

De geruchten gaan door

Samsung Galaxy Z Fold6 exterior screen tempered film reveals exterior screen design. pic.twitter.com/AyQ5OCPTNVMay 7, 2024

Een van de belangrijkste verkoopargumenten van vouwbare telefoons is dat ze gebruikers een groter scherm geven wanneer dat nodig is, terwijl ze het formaat van een reguliere smartphone hebben in dichtgevouwen toestand. Zoals bovenstaande video laat zien, zou de Galaxy Z Fold 6 eindelijk (ongeveer) de verhoudingen van de gemiddelde smartphone hebben wanneer hij is dichtgevouwen.

We hebben eerder al verschillende lekken gezien met betrekking tot de Galaxy Z Fold 6 en zijn ontwerp. Volgens de geruchten zou hij dunner en lichter zijn dan de Galaxy Z Fold 5 en zou hij verkrijgbaar zijn in vijf kleuren.

Er wordt ook gesproken over een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra met verbeterde specificaties en (natuurlijk) een hoger prijskaartje. Anderzijds is er sprake van een Galaxy Z Fold 6 FE, die zwakkere specificaties een lager prijskaartje zou hebben om dit soort foldables toegankelijker te maken.

Ten slotte verwachten we de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7, Galaxy Ring en Galaxy Buds 3 op 10 juli. Op die datum zou Samsung zijn volgende Unpacked-event organiseren.