"Geen van beide krijgt goud": we vergeleken LG's premium en budget OLED TV's

Alle OLED TV’s van LG voor 2026 zijn eindelijk te koop. We hebben de kans gehad om de drie belangrijkste modellen te testen. Het vlaggenschip, de LG G6, kreeg vijf sterren, net als de middenklasser, de LG C6. We hebben ook de LG B6 getest, het instapmodel, maar die heeft wat meer compromissen.

Voor dit artikel kijken we naar de twee uiteinden, de LG G6 en LG B6. We zoeken