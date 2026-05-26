"Een onverwachte uitkomst": we vergeleken de LG B6 en LG B5 OLED TV's

De LG B5 was een van onze favoriete OLED TV's van 2025. Hij had een gedetailleerd, contrastrijk beeld en was voorzien van veel gamefuncties. Naarmate de verkoopprijzen van de LG B5 daalden, werd hij een van de interessante OLED TV's op vlak van prijs-kwaliteit.

De lat voor zijn opvolger, de LG B6, ligt daarom hoog. In de aanloop naar de release van de LG B6 was er veel mysterie rondom deze tv. We kregen enorm veel details over de LG G6 en LG C6, maar over de LG B6 hoorden we vrijwel niets.

We vermoedden dat de LG B6 misschien het nieuwe OLED SE-paneel zou gebruiken, een goedkoper maar helderder OLED-paneel van LG Display dat een helderheid tot 1.000 nits zou kunnen bereiken. We zagen dat nieuwe OLED SE-paneel verrassend genoeg voor het eerst in de Panasonic Z86C en de helderheid was wel degelijk hoger.

Nu de LG B6 in ons testlab is aangekomen, hebben we hem vergeleken met de LG B5 om erachter te komen hoe de tv's zich tot elkaar verhouden. Die vergelijking had weliswaar een onverwachte uitkomst.

Een hogere helderheid (ongeveer dan toch)

De LG B6 (links) heeft in sommige scènes een iets hogere helderheid dan de LG B5 (rechts) (Image credit: Future)

De B-serie haalt al jaren dezelfde helderheidsmetingen, ondanks dat de C- en G-series wel elk jaar wat helderder worden. Dat lijkt voor de LG B6 in ieder geval op één punt veranderd te zijn. Hij haalde een piekhelderheid (HDR) van 895 nits in Cinema Home en 835 nits in Filmmaker Mode. Dit is een mooie sprong ten opzichte van de LG B5, die 668 nits bereikte in de Cinema-modus.

Er waren ook verschillen in de helderheid op het volledige scherm, zowel in SDR als HDR. De LG B6 was ongeveer 20 nits helderder in Cinema Home vergeleken met de LG B5 in zowel SDR als HDR. Dat is niet veel, maar het is tenminste iets.

Hoe zag dit eruit in de praktijk? In sommige scènes waren kleine, lichte delen zichtbaar helderder op de LG B6. Toen John in Dark City met de receptioniste van het hotel sprak, was de bureaulamp wat helderder, waardoor het contrast sterker werd.

De LG B5 leverde nog steeds een sterk contrast met diepere zwarttinten, maar alles bij elkaar genomen was de LG B6 beter dankzij de hogere helderheid.

De LG B6 (links) was helderder dan de LG B5 (rechts), maar er klopte iets niet met de kleur van het zand op de B6. (Image credit: Sony Pictures / Future)

Vervolgens bekeken we de woestijnscènes uit Lawrence of Arabia. Terwijl Lawrence en zijn gids water halen uit een put, hadden de witte zanden om hen heen meer impact op de LG B6. Hoewel ze op de LG B5 ook nog steeds een goede helderheid hadden, deed de LG B6 het weer iets beter.

Naarmate de scène vorderde, merkten we echter dat het witte zand in sommige shots een groenige tint hadden. In andere shots verscheen de groene tint ook op de LG B5, maar over het algemeen was dit duidelijker op de LG B6.

Een groene tint is soms een probleem bij OLED-panelen en dit is ook van toepassing op de tv's van LG. Dit zagen we al eerder bij onze vergelijking van de LG C5 en LG C6. Daar werd duidelijk dat de LG C6 dit probleem volledig had opgelost.

Groene tint

In deze scène wordt duidelijk hoe erg deze groenige tint is op de LG B6 (links) (Image credit: Warner Bros. / Future)

We haalden de The Batman erbij om te zien of de groene tint ook in donkere scènes opviel. Dat was zeker zo. In de actiescène in de metro was de groene tint op de LG B6 heel duidelijk zichtbaar. Het licht dat van de linkerkant van het scherm (van de metro-uitgang) weerkaatste, kreeg een groene tint, terwijl het op de LG B5 veel dichter bij juiste kleurenweergave kwam.

Hetzelfde zagen we in andere scènes, waar de groene tint opviel tegen de bruine tinten van de bakstenen muren in een foto van Gotham vanuit de lucht en toen Batman door een donkere gang liep.

Daarna bekeken we enkele sneeuwscènes van de Spears & Munsil UHD Benchmark Blu-ray in HDR10 en gemasterd op 1.000 nits. We waren verrast dat de witte tinten van de LG B5 overal levendiger en krachtiger waren, met een hogere waargenomen helderheid dan de nieuwere LG B6. Dat strookt dus niet met onze metingen. We vermoeden dat de groenige tint van de LG B6 hier iets mee te maken heeft.

Kleurenweergave

De kleurenweergave op de LG B6 (links) was over het algemeen erg goed. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Het was tijd om wat kleurrijke scènes uit te proberen. In sommige shots van de Spears & Munsil-disk, zoals een beeld met een oranje vlinder, liet de LG B6 rijkere, diepere kleuren zien. Een ander shot van een klif met de opkomende zon maakte duidelijk dat de LG B6 een nauwkeuriger kleurprofiel had en wat helderder werd.

Bij "The Wizard & I" uit Wicked, zagen we op beide tv's sterke, levendige kleuren die er accuraat uitzagen. De roze bloemen boven Elphaba's hoofd sprongen er op beide schermen mooi uit, terwijl het groen van Elphaba's huid er ook waarheidsgetrouw uitzag.

De gele stenen van de muren en pilaren leken dan weer helderder op de LG B6 en kregen een donkerdere tint op de LG B5. Bij nadere inspectie leek de LG B5 zelfs een beetje een groene tint te hebben, maar die was minder opvallend.

Dit zagen we ook bij andere scènes in Wicked, waarin beide tv's uitstekend werk leverden bij de weergave van Glinda's roze kamer en jurken. Ook de rijke groene en gouden kleuren van de trein bij aankomst in Emerald City werden nauwkeurig getoond. Beide tv's vertoonden vervolgens kort groene tinten op verschillende momenten.

Een ander punt is dat de HDR-kleurdekking van de LG B6 in zowel de BT.2020- als de DCI-P3-kleurruimte lager is dan die van de LG B5. De B6 bereikte 72,5% van BT.2020 en 97,4% van DCI-P3, terwijl de B5 respectievelijk 74,85% en 99,5% bereikte. Hoewel het DCI-P3-resultaat van de LG B6 nog steeds boven de 95% ligt, is een lager resultaat bij de nieuwere tv nooit goed.

De LG C6 springt eruit

De LG C6 (Image credit: Future)

Gewoonlijk verwachten we dat de nieuwere tv een verbetering is op alle vlakken, maar dat is hier niet het geval. We hebben hier een onverwachte uitkomst.

De groene tint op de LG B6 is daar in grote mate verantwoordelijk voor. Hoewel het mogelijk is dat we pech hebben gehad en een paneel hebben gekregen dat daar bijzonder gevoelig voor is. Hoewel niet bevestigd is of de LG B6 het nieuwere OLED SE-paneel gebruikt, doet de toename in helderheid ons vermoeden dat dit wel het geval is. Misschien zijn het kinderziektes van een nieuw paneel, maar we kunnen dit niet negeren.

Als je wil weten welke tv je op dit moment moet kopen, is ons antwoord wel duidelijk. Dat is namelijk de oudere LG B5. De reden daarvoor is dat hij sterk in prijs is gedaald, terwijl de LG B6 nog maar pas te koop is. De LG B6 van 55 inch krijgt nu wel een lanceringskorting van 200 euro bij LG zelf en kost daar 1.299 euro. De LG B5 van 55 inch vind je daarentegen al rond de 800 euro.

De belangrijkste conclusie is dat we de LG C6 nu nog meer waarderen. Hij heeft niet alleen een nieuwe processor, die het probleem met de groene tint oplost, maar hij is ook veel helderder, biedt betere details en een sterker contrast. Als je nog een paar maanden kan wachten tot de LG C6 lagere verkoopprijzen heeft, raden we je aan om toch die paar honderd euro extra uit te geven (als dat kan) voor deze middenklasse OLED TV.