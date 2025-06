Waarom je nu beter geen Samsung Galaxy Z Flip 6 koopt

Een paar jaar geleden waren vouwbare smartphones nog nicheproducten die we over het algemeen niet konden aanbevelen. Ze waren niet heel duurzaam, erg prijzig en er waren veel compromissen tegenover normale smartphones. Vorig jaar was de Samsung Galaxy Z Flip 6 onze aanrader als je op zoek ging naar een clamshell foldable. Hij had veel nuttige AI-functies aan boord en was uitgerust met een nieuwe 50MP-hoofdcamera.

De Galaxy Z Flip 6 is inmiddels bijna een jaar oud. Op 10 juli 2024 werd hij aangekondigd en op 19 juli lag hij in de winkelrekken. De adviesprijs van de telefoon bedroeg 1.199 euro voor 256GB opslag en 1.319 euro voor 512GB opslag. Inmiddels zijn de prijzen wel flink gedaald en kan je de Samsung Galaxy Z Flip 6 al kopen vanaf 800 euro.

Ondanks de verlaagde prijs raden we je af om de telefoon nu aan te schaffen. Daarvoor zijn verschillende redenen en de belangrijkste is dat zijn opvolger, de Samsung Galaxy Z Flip 7, vermoedelijk binnen een maand wordt onthuld. Op basis van leaks en geruchten wordt het een upgrade die het wachten waard is.

Tijd voor een groter coverscherm

Het grootste probleem van de Samsung Galaxy Z Flip 6 is zonder twijfel het coverscherm. Dit schermpje aan de buitenkant van de telefoon is precies hetzelfde als dat op de Galaxy Z Flip 5. Met een grootte van 3,4 inch, 720p-resolutie en 60Hz refresh rate wint dit display hoogstens de troostprijs. De Motorola razr 60 ultra, de rechtstreekse concurrent van de Z Flip-serie, heeft bijvoorbeeld een veel groter coverscherm van 4 inch met 1080p-resolutie en 165Hz refresh rate.

Wie een groter coverscherm wil, kan wel eens geluk hebben dit jaar. De geruchten en leaks wijzen allemaal op een groter coverscherm dat nu geen inkeping heeft naast de camera's, maar er volledig omheen loopt, zoals op de razr-serie van Motorola. Ook Samsung zou het display vergroten naar 4 inch, maar de overige specificaties zijn niet helemaal duidelijk. We hopen dat de resolutie van 720p naar 1080p verhoogd wordt en de refresh rate van 60Hz naar 120Hz. Op die manier staat Samsung Galaxy Z Flip 7 weer op gelijke voet met de concurrentie.

Eenvoudigere software gezocht

Een probleem dat de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Flip 5 al een tijdje plaagt, is de manier waarop het coverscherm werkt. Als je een app wil openen op het coverscherm die niet tot de selectie behoort die Samsung vooraf heeft ingesteld, ben je wel even bezig. Bij andere merken kan je in de algemene instellingen per app aanduiden of die op het coverscherm mag werken, maar Samsung maakt dit onnodig moeilijk.

Je moet eerst in de Galaxy Store de app Good Lock downloaden en binnen die app nog een plug-in voor het coverscherm van de Galaxy Z Flip 6. Daarna wordt er een widget toegevoegd en in die widget kan je dan apps plaatsen die op het coverscherm worden geopend. Er is nog geen nieuws over de softwareplannen van Samsung, maar we hopen wel dat dit grotere coverscherm gepaard gaat met eenvoudigere software.

Langere batterijduur

Samsung is er elk jaar al in geslaagd om de batterijduur van de Galaxy Z Flip-serie een beetje beter te maken. De Galaxy Z Flip 6 heeft een 4.000mAh-batterij, net als de Samsung Galaxy S25, en daarmee kan je gewoonlijk een volledige dag rondkomen. Er is ondersteuning voor 25W-snelladen en dat is aan de lage kant.

Volgens de geruchten zou de batterijcapaciteit verhoogd kunnen worden naar 4.300mAh. Naar verwachting zal Samsung kiezen voor de Snapdragon 8 Elite for Galaxy als chipset en in onze review van de Samsung Galaxy S25 Ultra werd duidelijk hoe energiezuinig die chip is. De grotere batterijcapaciteit en nieuwe chip kunnen de totale batterijduur dus flink verbeteren.

Toegang tot Now Brief

Een laatste functie die vrijwel zeker aanwezig is, is Now Brief. We konden hiermee kennismaken op de Galaxy S25-serie als onderdeel van One UI 7, de software op Samsung-telefoons. Hoewel ook oudere telefoons, zoals de Galaxy S24 en Galaxy Z Flip 6, de update naar One UI 7 al hebben gehad, blijft Now Brief een exclusieve functie voor de Galaxy S25-serie. Omdat de software op de Galaxy S- en Galaxy Z Flip/Fold-serie altijd gelijkaardig is, verwachten we Now Brief te zien op de Galaxy Z Flip 7.

Wat doet Now Brief precies? De functie maakt gebruik van AI om allerlei data te combineren met als doel een samenvatting van je ochtend, middag of avond te geven. 's Ochtends zie je bijvoorbeeld het weerbericht, gevolgd door je Energy Score en Slaapscore (als je een Galaxy Watch draagt), eventuele activiteiten in je agenda en muziekaanbevelingen. De updates rond de middag en avond kunnen tonen of je je doelen voor die dag al heb gehaald en later op de avond verschijnt er een widget met meditatie- en mindfulness-oefeningen. Het is een van onze favoriete functies die Samsung de voorbije jaren heeft geïntroduceerd en slaagt erin om je precies de info te geven die je nodig hebt op één centrale plaats.