Zijn dit alle specs van de Samsung Galaxy S25 FE?

De Samsung Galaxy S25-serie bestaat voorlopig uit vier toestellen en er wordt binnenkort nog een vijfde (en laatste) toevoeging verwacht. Dat zou de Samsung Galaxy S25 FE moeten zijn. Recente lekken hebben vrijwel alle specificaties van de aankomende smartphone onthuld.

Afzonderlijke specificaties, die zijn gepost door de bekende leaker @MysteryLupin en Android Headlines, wijzen erop dat deze telefoon is uitgerust met een 6,7-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, een Exynos 2400-processor, 8GB RAM en 128GB of 256GB intern geheugen.

Er zouden drie camera's achterop zitten met respectievelijk een 50MP-, 12MP- en 8MP-sensor. Dit zijn dezelfde cijfers als bij de Galaxy S24 FE en we gaan ervan uit dat de 50MP-camera de hoofdcamera is, de 12MP-camera de ultrawide en de 8MP-camera de telefotocamera (met 3x zoom). De selfiecamera heeft op zijn beurt een 12MP-sensor. Hoewel de lekken het eens zijn over de oplaadsnelheden van 15W draadloos en 45W met kabel, zijn ze het niet eens over de batterijcapaciteit: die kan 4.500mAh of 4.900mAh zijn.

Bovendien zou de telefoon IP68-gecertificeerd zijn voor stof- en waterbestendigheid, met Gorilla Glass Victus aan de voorkant. Het gewicht zou 190 gram zijn en de telefoon zou uit de doos One UI 8 draaien.

Bekende specs

6.7" AMOLED, 120HzExynos 2400, One UI 850MP/12MP/8MP, 12MP front4,500mAh battery, 45W wired, 15W wirelessIP68, Gorilla Glass Victus, 190g https://t.co/9nscwbZ5mIAugust 1, 2025

Aangezien deze specs zo nauwkeurig overeenkomen (afgezien van de batterijcapaciteit), zijn ze best geloofwaardig en lijkt het erop dat ze van dezelfde bron afkomstig zijn. Ze komen ook overeen met andere lekken die we tot nu toe hebben gezien.

Hoewel de batterijcapaciteit verschilt in de lekken, kunnen we zelf wel een goede gok wagen. In dit geval is namelijk 4.900mAh logischer, aangezien de Galaxy S24 FE een 4.700mAh-batterij had. Er zijn ook meer bronnen die deze hogere capaciteit vermelden.

Wat betreft andere vergelijkingen met de Samsung Galaxy S24 FE krijgen we een snellere processor en een verbeterde selfiecamera. Afgezien van die functies en een grotere batterijcapaciteit lijken veel van de specificaties hetzelfde te blijven. De Exynos 2400 is trouwens slechts een kleine upgrade ten opzichte van de Exynos 2400e.

Dit maakt ten slotte misschien niet zoveel uit, afhankelijk van de prijs. Op basis van het aantal lekken rond deze telefoon, zal het waarschijnlijk niet lang meer duren voordat hij op de markt komt. Als Samsung zich aan het schema van vorig jaar houdt, zal de Galaxy S25 FE aan het einde van september of het begin van oktober gelanceerd worden.