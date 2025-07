Samsung brengt misschien verbeterde S Pen terug voor de Z Fold-serie als fans dat echt willen

De S Pen leek bij de nieuwste generatie van de Z Fold verleden tijd te zijn, maar misschien is dit toch nog niet het einde voor de stylus van Samsung. Samsung heeft dan misschien S Pen-ondersteuning weggehaald bij de Samsung Galaxy Z Fold 7, maar er kan in de toekomst misschien toch weer een nieuwe stylus aankomen. We weten niet of deze dan geïntroduceerd wordt bij toekomstige generaties of zelfs nog als accessoire voor de Z Fold 7 zal verschijnen.

Naar deze terugkeer wordt gehint door Samsungs eigen Kang Min-seok, hoofd van smartphone productplanning, in een gesprek met de Koreaanse outlet ETNews. Hij geeft het volgende aan: "[Samsung] onderzoekt en ontwikkelt dunnere en innovatieve technologieën voor de S Pen" (vertaald vanuit het Koreaans).

Hij voegt ook nog toe dat de S Pen mogelijk dus zal terugkeren "wanneer het niveau van perfectie toeneemt en er vraag is vanuit de consument".

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Dit alles kan verwijzen naar Samsungs samenwerking met HiDeep. Er wordt gesuggereerd dat de bedrijven samenwerken aan een S Pen die geen digitizer of interne batterij vereist. Dat zou dus de beste aspecten combineren van de S Pen zonder batterij en een stylus zoals de Apple Pencil die geen digitizer nodig heeft om te werken (via SamMobile).

Een nieuw design voor de stylus kan verklaren waarom Samsung de digitizer-laag verwijderd heeft van de Galaxy Z Fold 7 (of het is het gevolg van het verwijderen van die laag). Als het bedrijf eigenlijk hoopte om de volgende generatie S Pen klaar te hebben liggen om samen met de Z Fold 7 te lanceren, dan zou het niet heel erg nuttig zijn om een onderdeel aan de telefoon toe te voegen dat vrij snel overbodig is.

Het feit dat deze mogelijke nieuwe stylus nog niet beschikbaar is, suggereert dat hij misschien vertraagd is. Het kan ook nog zo zijn dat Samsung wacht tot de lancering van zijn Galaxy S26 Ultra om dan ook een nieuwe S Pen te introduceren. In dat geval zouden Z Fold 7-gebruikers helaas wel ongeveer een halfjaar moeten wachten op een stylus. De S Pen voor de Galaxy S-serie is overigens nooit precies hetzelfde geweest als de S Pen voor de Galaxy Z Fold-serie.

Een andere verklaring is dat de S Pen simpelweg niet populair genoeg was bij de Z Fold-modellen om deze digitizer-laag nog steeds toe te blijven voegen (ten koste van andere mogelijke verbeteringen). Eerlijk gezegd gebruiken wij de verschillende versies van de S Pen ook niet heel erg vaak, maar af en toe kan een stylus toch wel van pas komen.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung heeft het zelf een beetje verpest

Sommigen suggereren nu online dat het gebrek aan een S Pen voor bij de nieuwe Z Fold 7 echt een dealbreaker is, en dat zal voor een bepaalde doelgroep ook ongetwijfeld het geval zijn, maar na zelf ook meerdere Z Fold-modellen te hebben getest, denken we dat dit lang niet voor de meerderheid geldt. Wij gebruikten de S Pen dus al niet heel erg vaak en zullen hem dus over het algemeen ook niet heel erg missen.

Korte notities kan je natuurlijk altijd nog met je vinger maken of desnoods met een goedkope third-party stylus die op elk touchscreen moet werken. Daarnaast zijn er voor notities natuurlijk ook nog genoeg alternatieven. Er is gewoon een toetsenbord, je kan voor iets meer snelheid ook swipen over dat toetsenbord en je kan ervoor kiezen om spraak-naar-tekst te gebruiken. Sommigen gebruikten de S Pen misschien ook om mee te tekenen op hun Z Fold, maar eerlijk gezegd is dat sowieso niet echt ideaal op een apparaat met een vouwlijn in het midden.

Eén van de belangrijkste redenen waarom de S Pen misschien niet genoeg gebruikt werd om nog langer ondersteund te worden, is dat hij niet standaard werd meegeleverd bij de Z Fold-modellen. Hoewel er bij Samsungs Ultra-modellen tegenwoordig nog altijd een S Pen inbegrepen is, moest je de stylus voor de foldables altijd los aanschaffen. Je moest dan ook zelf maar een handige plek zien te vinden om hem te bewaren, want hij past niet in de vouwbare telefoons. Volgens reviews van gebruikers op de Britse Samsung-website is de officiële S Pen-case voor de Z Fold 6 ook niet bepaald geweldig.

Het komt dus niet echt heel erg als een verrassing dat de S Pen niet veel wordt gebruikt op Samsungs vouwbare telefoons. Het wordt gebruikers niet echt heel erg makkelijk gemaakt.

(Image credit: Samsung)

Het is dan ook lastig in te schatten hoe populair een vernieuwde S Pen zou zijn. Toch zijn er online zeker genoeg mensen te vinden die teleurgesteld zijn door het gebrek aan een S Pen voor de Z Fold 7. De vraag is alleen hoeveel van deze mensen ook echt van plan waren om de Z Fold 7 te kopen en of een nieuwe, verbeterde stylus daadwerkelijk een impact op die keuze zou hebben.

Een vernieuwde versie klinkt in ieder geval zeker interessant, maar het liefst zien we toch dat deze dan ook bij Samsungs volgende foldable in de doos zit. Dan wordt hij misschien automatisch meer gebruikt en voelt de Z Fold ook meer aan als een vouwbaar Ultra-alternatief, zoals Samsung eigenlijk al een beetje belooft.