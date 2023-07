Nothing Phone (2) volledig gelekt voor zijn lancering

De volledige specs van de Nothing Phone (2) zijn een aantal dagen voor de lancering van de aankomende smartphone gelekt. We zijn nu dus al op de hoogte van een aantal van de belangrijkste features, waaronder het grotere display en het krachtigere camerasysteem. De Nothing Phone (2) zal op 11 juli worden gelanceerd.

Deze leaks komen vanuit de bekende leaker Yogesh Brar en we hebben onder andere ook nieuwe informatie over de mogelijke prijs ontvangen. Volgens de leaks zal de Nothing Phone (2) in Europa een adviesprijs krijgen van 739 euro.

Nothing Phone 2- 6.7" FHD+ OLED, 120Hz (adaptive)- Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1- Camera: 50MP (IMX890) (f/1.9) (OIS) + 50MP (UW) (JN1)- Selfie: 32MP- Android 13, Nothing OS 2.0 (3+4 updates)- optical fingerprint, IP rating- 4,700mAh battery, 33W / 15WPrice: ₹42/43kJuly 6, 2023 See more

Volgens Brar zal de Nothing Phone (2) echt als een flagship aanvoelen met zijn 6,7-inch Full HD+ OLED display, een adaptieve 120Hz-verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Plus Gen 1, twee 50MP-camera's (groothoek en ultrawide), een 32MP-selfiecamera, Android 13 en een optische vingerafdrukscanner onder het display. De telefoon zal van kracht worden voorzien door een 4.700mAh-batterij met ondersteuning voor 33W-snelladen en 15W-draadloos opladen.

Nothing heeft zelf ook al een aantal details bevestigd, waaronder de batterijcapaciteit en het gebruik van de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Die Snapdragon-chip is dezelfde krachtige processor die je ook terugvindt in onder andere de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Z Fold 4 .

(Image credit: Kamila Wojciechowska)

Extra leaks vanuit Twitter-leaker Kamila Wojciechowska (via Android Authority ) onthulden ook een selectie van wallpapers van het nieuwe apparaat. Hierboven zie je een aantal van deze wallpapers naast elkaar. Als je geïntereseerd bent in alle wallpapers, dan kan je ze downloaden via deze Google Drive-link van Wojciechowska.

Premium smartphone zonder premium prijs?

De Nothing Phone (2) lijkt meer gemeen te hebben met de beste smartphones die je momenteel kan vinden dan zijn voorganger. Hij heeft namelijk een groter scherm, betere camerasensors (die we ook al gezien hebben op andere telefoons zoals de OnePlus 11) en nog veel meer.

De eerste telefoon van het bedrijf moest vooral iets unieker zijn dan het aanbod van de concurrentie. De Nothing Phone (1) was relatief compact met zijn 6,55-inch scherm en hij draaide op een Snapdragon 778G-processor uit de middenklasse. Hij moest het vooral hebben van zijn opvallende design en de fijne gebruikerservaring. De Snapdragon 8 Plus Gen 1 in de Nothing Phone (2) is dan wel niet zo krachtig als de Snapdragon 8 Gen 2 die je vindt in veel van de beste Android-smartphones , maar deze chip brengt hem wel dichter bij de prestaties van de meest premium smartphones.