Nothing Phone (2) krijgt comfortabeler ontwerp

Verschillende nieuwe renders van de Nothing Phone (2) zijn online uitgelekt en laten zien hoe de aankomende smartphone eruit zou kunnen zien. De afbeeldingen zijn afkomstig van insider OnLeaks die zijn bevindingen vervolgens deelde met Smartprix.

Volgens het lek zal de Nothing Phone (2) lijken op het eerste model met enkele kleine wijzigingen om hem ergonomischer te maken. De voor- en achterkant van de telefoon zouden namelijk een lichte kromming krijgen. In combinatie met een ronder frame zou het herontwerp zorgen voor "een comfortabelere grip" en een "vleugje elegantie aan het algemene uiterlijk" toevoegen.

(Image credit: Stephen H. McFly/Smartprix)

De meest opvallende veranderingen bevinden zich aan de achterkant. De kenmerkende Nothing glyphs zijn nu gesegmenteerd in zes afzonderlijke stukken in plaats van een doorlopende lijn. Smartprix beweert dat deze configuratie gebruikers in staat stelt om "aangepaste verlichting te creëren rond het draadloze oplaadgebied" voor een persoonlijke touch.

Daarnaast is de LED-flash geüpgraded naar een dubbele flitser, voor "verbeterde verlichtingsmogelijkheden". In onze review van de Nothing Phone (1) merkten we dat de camera's moeite hadden bij weinig licht, dus hopelijk zorgt deze aanpassing voor betere resultaten.

Het ontwerp in het lek is "gebaseerd op live foto's van een testtoestel", wat betekent dat het uiteindelijke product er anders uit kan zien. De simlade zit bijvoorbeeld aan de rechterkant van de telefoon in plaats van aan de onderkant zoals op de Phone (1). De renders laten verder zien dat de onderkant een USB-C-poort en een speaker krijgt. Een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting is er wederom niet.

(Image credit: Stephen H. McFly/Smartprix)

Binnen de verwachtingen

Als we deze informatie uit de lekken samen leggen, lijken ze allemaal overeen te stemmen met wat we weten over de Nothing Phone (2).

Het bedrijf bevestigde onlangs dat het scherm 6,7 inch groot zal zijn, 0,15 inch meer dan vorig jaar. Een groter formaat betekent een hoger gewicht, wat kan resulteren in vermoeide handen na intensief gebruik. Dit zou kunnen verklaren waarom de ontwikkelaars voor een ergonomischer ontwerp gaan. De pil-achtige video-indicator die in de lekken te zien is, werd vervolgens begin mei voor het eerst onthuld op het officiële Twitter-account van Nothing.

Afgezien van een paar andere kleine zaken, is er niet veel bekend over de Nothing Phone (2). We zullen moeten wachten tot de telefoon later deze zomer uitkomt voor we alles met zekerheid weten. De lanceringsdatum zal waarschijnlijk rond juli liggen, een jaar na de lancering van de originele Nothing Phone (1).