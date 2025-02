iPhone 15 refurbished of nieuw kopen: wat zijn de voor- en nadelen?

Niet zo lang geleden schreef ik nog dat ik eerder een iPhone 15 zou kopen dan de nieuwe iPhone 16e. Een nieuwe iPhone 15 kost inmiddels ongeveer hetzelfde en is op veel belangrijke vlakken beter dan de iPhone 16e. Je kan echter nog meer geld besparen door een refurbished iPhone 15 te kopen. Niet iedereen kiest graag voor refurbished en daarom ben ik aan de slag gegaan met een refurbished exemplaar dat voorzien was door Swappie.

Een kleine disclaimer: momenteel ondervindt Swappie problemen met de DHL Express-zendingen. Als je dit aanduidt (en extra betaalt), gebeurt de levering normaal binnen één tot drie werkdagen. In mijn geval waren er helaas vier werkdagen nodig voor de levering.

Een paar krasjes op onbelangrijke plaatsen

Voor dit artikel heb ik bewust gekozen voor de slechts mogelijke conditie waarin Swappie iPhones aanbiedt en dat is "redelijk". Dit wil zeggen dat er zichtbare krasjes zullen zijn op het toestel. Dat was inderdaad ook zo, vooral op het frame en in één hoek zaten best wat krassen en was de verf weg. Het scherm was daarentegen niet bekrast en op de cameralenzen zaten ook geen krassen. Op de ringetjes rond de cameralenzen zaten daarentegen wel krassen. Uiteindelijk zou een case de meeste "schade" verbergen. In onderstaande video kan je van dichterbij zien waar de krasjes precies zaten.

Bij het opstarten zag deze iPhone 15 van Swappie eruit als een gloednieuwe iPhone. De set-up verliep vlekkeloos en ik ben nergens data van de vorige gebruiker tegengekomen. Iets wat je nooit volledig zeker weet, is de batterijgezondheid van een refurbished iPhone. Je kan ervoor kiezen om een refurbished iPhone te kopen met een volledig nieuwe batterij, maar dit kost extra. Ook daarom heb ik bewust niet gekozen voor die optie. In de instellingen werd ik aangenaam verrast, want de batterijgezondheid van deze refurbished iPhone 15 was nog 97 procent.

Je kan dit een beetje bekijken zoals meedoen aan de loterij. Swappie garandeert namelijk een batterijgezondheid van minimaal 80 procent. Tenzij je extra betaalt voor een nieuwe batterij, kan dit percentage ergens tussen de 80 en 100 procent liggen. Ik had hier best veel geluk, want voor een nieuwe batterij betaal je (afhankelijk van de iPhone) ongeveer 100 euro extra. In dit geval had die 100 euro extra mij maar 3 procent extra batterijgezondheid opgeleverd en was het niet de beste investering geweest. Dit kan je echter op geen enkele manier op voorhand weten. Bij een gloednieuwe iPhone weet je ten slotte dat de batterijgezondheid hoe dan ook 100 procent bedraagt.

Uiteenlopende prijzen

De prijzen van refurbished iPhones zijn vrij uiteenlopend. Toen ik mijn zwarte iPhone 15 (128GB, redelijke conditie) bestelde, kostte die 609 euro. Terwijl ik dit artikel aan het schrijven ben, kost ditzelfde model maar 579 euro en als je een groene iPhone 15 wil, kan je nog eens 10 euro extra besparen. Dit fenomeen zie je bij vrijwel elke refurbished verkoper en is zeker niet uniek voor Swappie. Wat de laagst mogelijke prijs van een bepaald model is, vind je niet terug op de website. Het kan bijvoorbeeld dat een refurbished iPhone 15 in het verleden ooit slechts 549 euro heeft gekost bij Swappie.

Met dat in het achterhoofd is het handig om de prijzen op Swappie een tijdje in de gaten te houden. Als je niet direct een nieuwe iPhone nodig hebt, kan je op die manier een idee krijgen van wat de voordeligste prijs is. Als je de ene dag een iPhone 15 voor 629 euro ziet en drie dagen daarna een iPhone voor 579 euro, dan weet je dus dat je wat extra euro's kan uitsparen. Die euro's kan je bijvoorbeeld aan een oplader uitgeven, want net zoals elke andere retailer levert Swappie alleen een oplaadkabel mee. Bij de iPhone 15 is dat een USB-C-naar-USB-C-kabel, maar bij een iPhone 14 (of ouder) is dit natuurlijk een Lighting-kabel. Dit verschilt dus niet tegenover een nieuwe iPhone.

Wat zijn de risico's van refurbished?

Er zijn niet per se grote risico's verbonden aan refurbished smartphones en door meer te betalen kan je deze verder verkleinen. De zogenaamde "batterijloterij" kan je omzeilen door extra te betalen voor een volledig nieuwe batterij en als je een refurbished iPhone 15 wil, kan je bij Swappie kiezen voor de Premium Series. Alleen kost zo'n iPhone 15 (128GB) in de Premium Series op het moment van schrijven 769 euro en voor dat geld heb je nu letterlijk een nieuwe iPhone 15. De Premium Series zou ik daarom niet aanraden als je een iPhone 15 wil kopen.

Je weet ten slotte nooit hoeveel krasjes er zullen zijn en waar die precies zitten. Ik had geluk met deze iPhone 15, want bij toestellen in de "redelijke" conditie kunnen er wel degelijk krassen op het scherm zitten. In theorie kan er zelfs een kras op de cameralenzen zitten. Als je achteraf toch spijt hebt dat je voor "redelijk" hebt gekozen en niet voor "heel goed" of "uitstekend", is daar een eenvoudige oplossing voor bij Swappie. Je hebt namelijk twee weken de tijd om de iPhone uit te proberen en binnen die tijd kan je hem gratis retourneren. Via MySwappie kan je eenvoudig nakijken hoeveel dagen je nog te gaan hebt voor de proefperiode voorbij is.