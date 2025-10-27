Google verzekert gebruikers van de Pixel 10 dat er nog GPU-updates volgen

Er waren al vraagtekens rond de grafische prestaties van de Pixel 10-serie nog vóór de toestellen officieel werden aangekondigd, maar Google heeft beloofd dat er nog extra updates voor de GPU (Graphics Processing Unit) onderweg zijn.

Dat blijkt uit een verklaring van een Google-woordvoerder aan Android Authority, als reactie op een vraag over de GPU in de Pixel 10-smartphones: een PowerVR-chip ontwikkeld door Imagination Technologies.

“Wij blijven de kwaliteit van onze drivers verbeteren via maandelijkse en driemaandelijkse systeemupdates,” aldus de verklaring. “Zo bevatten de recente patches van september en oktober al verbeteringen aan de drivers. In toekomstige updates plannen we verdere GPU-driverupdates.”

Deze systeemupdates worden vaak Pixel Drops genoemd, en de volgende wordt ergens in december verwacht. Als je momenteel mindere game- of grafische prestaties ervaart op een Pixel 10, kan dat dus tegen het einde van het jaar veranderen.

Prestatieproblemen

De Pixel 10-telefoons, inclusief de Pro XL, werken op een Tensor G5-chipset. (Image credit: Philip Berne / Future)

In onze review van de Google Pixel 10 merkten we op dat de telefoon relatief traag presteert bij het draaien van veeleisende games zoals Call of Duty Mobile. In het dagelijks gebruik zijn er echter geen problemen met snelheid of reactiesnelheid.

Het is een probleem dat ook bij andere Pixel 10-toestellen is opgemerkt, en vorige maand kwam naar buiten dat verouderde drivers daar mogelijk deels de oorzaak van zijn. Met andere woorden: de GPU presteerde niet zo goed als hij eigenlijk zou kunnen.

Zoals Android Authority aangeeft, bracht Imagination Technologies in augustus nieuwe drivers uit voor de PowerVR-GPU in de Pixel 10-serie. Deze drivers maken de GPU volledig compatibel met Android 16 en voegen ondersteuning toe voor Vulkan 1.4: de technologie die verantwoordelijk is voor een groot deel van de grafische verwerking.

Die drivers zijn echter nog niet uitgerold naar Pixel 10-toestellen. Dit zouden de updates kunnen zijn waar Google in zijn verklaring naar verwijst, al moeten we dat nog afwachten. In ieder geval is het iets waar Google momenteel aan werkt.